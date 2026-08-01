Hết lo vượt biển chữa bệnh, người dân Phú Quốc tiếp cận y tế chất lượng cao với bác sĩ tuyến cuối

Đây là nền tảng để đảo Ngọc từng bước vươn tầm thành một điểm đến y tế chất lượng cao, sẵn sàng cho APEC 2027 và một tương lai phát triển bền vững.

Khoảng cách địa lý không còn là rào cản của sự sống

Hai tuần sau cơn nhồi máu cơ tim, anh D.M.H. (52 tuổi, An Thới) nhập viện trong tình trạng tức ngực, khó thở khi gắng sức. Trước đây, bệnh nhân như anh gần như chắc chắn phải chuyển vào đất liền để chụp và can thiệp mạch vành. Lần này, toàn bộ quá trình chẩn đoán và can thiệp được thực hiện ngay tại Phú Quốc bằng hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) - ca can thiệp mạch vành đầu tiên tại Bệnh viện Quốc tế Mặt Trời Phú Quốc, chỉ hơn một tháng sau khi bệnh viện đi vào vận hành.

Trong một sự cố khác, canô chở 32 du khách gặp nạn trên đường từ Hòn Mây Rút trở về. Trong 23 nạn nhân đưa đến Bệnh viện Quốc tế Mặt Trời Phú Quốc, 17 người còn dấu hiệu sinh tồn được khẩn trương cấp cứu; 15 ca xuất viện, hai ca nặng chuyển Hồi sức tích cực, có sự phối hợp hội chẩn của chuyên gia Bệnh viện Chợ Rẫy.

Hai ca bệnh phản ánh một thay đổi rõ rệt: thay vì chỉ sơ cứu rồi chuyển tuyến như trước, y tế trên đảo đã có thêm khả năng tiếp nhận, chẩn đoán và xử trí nhiều bệnh lý tại chỗ - nền tảng quan trọng để Phú Quốc từng bước nâng tầm năng lực y tế, hướng tới một điểm đến quốc tế.

Một hòn đảo không thể chỉ trông chờ vào chuyển viện

Với đột quỵ, nhồi máu cơ tim hay đa chấn thương, mỗi phút trôi qua đều ảnh hưởng đến khả năng hồi phục của người bệnh. Đây cũng là thách thức đặc thù của một hòn đảo, nơi chuyển viện luôn cần thêm thời gian huy động phương tiện, có thể thu hẹp cơ hội can thiệp tối ưu.

Phú Quốc từng bước đầu tư năng lực điều trị chuyên sâu ngay trên đảo với thiết bị hiện đại, vốn chỉ có ở bệnh viện tuyến cuối

Để giải bài toán đó, Phú Quốc đã từng bước đầu tư năng lực điều trị chuyên sâu ngay trên đảo. Bên cạnh hệ thống cấp cứu - hồi sức 24/7, nhiều thiết bị vốn chỉ có ở bệnh viện tuyến cuối như DSA, MRI 3.0 Tesla tích hợp AI hay CT phổ 512 lát cắt đã vận hành tại Bệnh viện Quốc tế Mặt Trời Phú Quốc - thuộc hệ thống y tế chất lượng cao SunGroup Healthcare do Tập đoàn Sun Group đầu tư - mở ra khả năng triển khai nhiều kỹ thuật mà trước đây phải chuyển vào đất liền.

BSCKII Phạm Thanh Việt, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, người sinh ra và lớn lên tại Phú Quốc, cho biết: sự ra đời của bệnh viện đã lấp đầy khoảng trống trong mạng lưới y tế địa phương, tạo thuận lợi cho người dân, du khách khu vực An Thới, Nam đảo được tiếp cận với y tế chất lượng cao.

Hai "trụ đỡ" chuyên môn tuyến cuối đồng hành cùng Phú Quốc

Việc ký kết hợp tác chuyên môn toàn diện với Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Quân y 175 ngày 25/7 vừa qua là bước đi có ý nghĩa quyết định trong hoàn thiện năng lực điều trị tại chỗ của đảo Ngọc. Thay vì chỉ hỗ trợ khi chuyển tuyến như trước, hai bệnh viện tuyến cuối sẽ đồng hành thường xuyên trong đào tạo nhân lực, chuyển giao kỹ thuật, hội chẩn và xây dựng quy trình cấp cứu chung.

Lễ ký kết hợp tác chuyên môn toàn diện giữa ba bệnh viện

Sức nặng của cái bắt tay này đến từ vị thế của hai đối tác. Bệnh viện Chợ Rẫy là bệnh viện đa khoa trung ương hạng đặc biệt trực thuộc Bộ Y tế, trung tâm y tế chuyên sâu tuyến cuối lớn bậc nhất khu vực phía Nam, lịch sử hơn 125 năm cùng gần 4.300 nhân viên y tế chất lượng cao. Bệnh viện sẽ đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, hội chẩn và hỗ trợ Bệnh viện Mặt trời Phú Quốc xây dựng quy trình điều trị cho các chuyên khoa mũi nhọn như tim mạch, đột quỵ, hồi sức cấp cứu và chấn thương.

Bệnh viện Quân y 175 - bệnh viện tuyến cuối của Bộ Quốc phòng tại phía Nam, nổi tiếng với các chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình, Ung bướu và Cấp cứu hàng không - sẽ phát huy thế mạnh trong cấp cứu, hồi sức, ngoại khoa, y học thảm họa và vận chuyển cấp cứu, nâng cao năng lực ứng phó tình huống khẩn cấp, tai nạn hàng loạt trên đảo.

Nhờ đó, người dân và du khách có cơ hội được thăm khám, hội chẩn, điều trị trực tiếp bởi chuyên gia đầu ngành ngay tại đảo, thay vì phải chuyển tuyến vào đất liền như trước. Với những ca vượt quá khả năng tại chỗ, cơ chế chuyển tuyến - đặc biệt vận chuyển cấp cứu đường hàng không cùng BV Quân y 175 - cũng đã được thiết lập, bảo đảm người bệnh luôn được kết nối với tuyến cuối khi cần thiết.

"Điều quan trọng không chỉ là có cơ sở vật chất hiện đại, mà là phải xây dựng được quy trình phối hợp thật chặt chẽ", BSCKII Phạm Thanh Việt nhấn mạnh, cho biết các đơn vị sẽ sớm thống nhất quy trình cấp cứu, chuyển tuyến, bảo đảm bệnh nhân tại Phú Quốc được tiếp cận phương án xử trí phù hợp ngay từ những giờ đầu.

"Điểm tựa" cho một điểm đến quốc tế an toàn

Ý nghĩa của việc hợp tác giữa Bệnh viện Mặt trời Phú Quốc với 2 bệnh viện tuyến cũng không chỉ dừng ở lĩnh vực y tế. Khi đảo Ngọc từng bước trở thành trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng và sự kiện quốc tế, năng lực ứng phó y tế khẩn cấp càng là một phần quan trọng của hạ tầng điểm đến, bên cạnh giao thông, lưu trú, dịch vụ.

Bệnh viện Quốc tế Mặt trời Phú Quốc

Mỗi năm, đảo Ngọc đón hàng triệu lượt khách trong và ngoài nước. Trong tương lai gần, Phú Quốc còn là nơi diễn ra Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 với sự hiện diện của các nguyên thủ, lãnh đạo doanh nghiệp và hàng nghìn đại biểu quốc tế - đặt ra yêu cầu cao về khả năng phản ứng nhanh, xử trí hiệu quả tình huống khẩn cấp tại chỗ.

Với mạng lưới hợp tác vừa thiết lập cùng Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Quân y 175, năng lực y tế Phú Quốc đã sẵn sàng ở tầm mức mới: đủ đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh thường nhật của người dân, du khách, đồng thời đủ năng lực dự phòng cho tình huống khẩn cấp quy mô lớn khi APEC 2027 diễn ra - mảnh ghép nền tảng để Phú Quốc hoàn thiện năng lực tổ chức sự kiện tầm vóc quốc tế.

Như kỳ vọng của BSCKII Phạm Thanh Việt, mục tiêu lâu dài không chỉ để người dân, du khách yên tâm hơn khi đến Phú Quốc, mà còn từng bước xây dựng đảo Ngọc thành điểm đến có năng lực y tế chất lượng cao, ngang tầm các trung tâm du lịch quốc tế. Đó cũng là hướng đi mà Sun Group Healthcare theo đuổi: đặt nền móng y tế bền vững, đồng hành cùng Phú Quốc trên hành trình trở thành một điểm đến toàn cầu, sẵn sàng cho APEC 2027 và những chặng phát triển dài hạn phía trước.