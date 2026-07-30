Sống đến 102 tuổi, chuyên gia tốt nghiệp ĐH Harvard duy trì tốt 7 điều này: Nhiều người bất ngờ vì quá quen

Bác sĩ John Scharffenberg, 102 tuổi, đã chia sẻ 7 thói quen giúp ông duy trì sức khỏe và tinh thần minh mẫn ở tuổi ngoài trăm. Điều đáng chú ý là những nguyên tắc này rất quen thuộc, nhưng rất ít người có thể duy trì đều đặn.

John Scharffenberg là bác sĩ, chuyên gia y tế công cộng và dinh dưỡng, từng tốt nghiệp Trường Y Đại học Loma Linda năm 1948. Ông nhận bằng Thạc sĩ Y tế Công cộng từ Đại học Harvard năm 1956. Ông cũng có hơn 60 năm giảng dạy tại Đại học Loma Linda, với các lĩnh vực nghiên cứu gồm dinh dưỡng, phòng ngừa bệnh mãn tính và tuổi thọ khỏe mạnh.

Ở tuổi 102, ông vẫn cho thấy sự nhanh nhẹn, minh mẫn và không mắc bệnh mãn tính. Theo ông, bí quyết sống thọ không nằm ở “thuốc thần kỳ” hay công nghệ y học hiện đại, mà ở những thói quen sinh hoạt bền bỉ mỗi ngày.

1. Ăn ít hơn, ăn sớm hơn

John Scharffenberg cho biết ông thường chỉ ăn 2 bữa mỗi ngày, gồm bữa sáng và bữa trưa, đồng thời bỏ bữa tối. Ông theo đuổi cách ăn trong khung giờ nhất định, tức là ăn uống có giới hạn thời gian, để cơ thể có thêm thời gian nghỉ ngơi và tiêu hóa.

Theo ông, việc ăn ít hơn giúp cơ thể nhẹ nhàng hơn, ngủ tốt hơn và có thể cải thiện năng lượng vào sáng hôm sau. Tuy nhiên, chế độ này không phù hợp với tất cả mọi người, nên với đa số người trưởng thành, lựa chọn thực tế hơn là ăn tối sớm và tránh ăn quá muộn vào ban đêm.

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2. Hạn chế thực phẩm chế biến sẵn

Ông Scharffenberg không ăn thịt, nhưng cũng không phải người ăn chay hoàn toàn. Ông vẫn dùng sữa, trứng và thực phẩm có nguồn gốc thực vật, đồng thời ưu tiên trái cây và các món tươi, đơn giản.

Điểm ông đặc biệt nhấn mạnh là nên tránh thực phẩm chế biến sẵn, nhất là những món giàu đường, chất béo và calo như nước ngọt, bánh ngọt, khoai tây chiên, kẹo hay hamburger. Đây cũng là nhóm thực phẩm thường bị xem là bất lợi nếu sử dụng thường xuyên, đặc biệt với sức khỏe tim mạch.

3. Duy trì vận động đều đặn

Theo John Scharffenberg, vận động là nền tảng của tuổi thọ. Ông cho rằng việc tập luyện vừa phải ở tuổi trung niên và duy trì thói quen vận động lâu dài có ý nghĩa rất lớn trong việc phòng ngừa các bệnh liên quan đến tuổi tác.

Hiện ông vẫn đi bộ và làm việc ngoài trời. Ông cũng nhắc rằng theo khuyến nghị chung, người trưởng thành nên duy trì ít nhất 150 phút hoạt động thể chất cường độ trung bình hoặc 75 phút hoạt động thể chất cường độ cao mỗi tuần.

Ảnh minh họa

4. Ngủ đúng giờ, ngủ đủ giấc

Ông có lịch sinh hoạt rất đều đặn, thường đi ngủ lúc 8-9 giờ tối và thức dậy vào khoảng 4 giờ sáng. Theo ông, ngủ đủ 7-8 tiếng mỗi đêm giúp cơ thể phục hồi tốt hơn, đồng thời hỗ trợ cân bằng nội tiết và hệ miễn dịch.

Giáo sư này cho rằng thói quen ngủ sớm, dậy sớm không chỉ tốt cho sức khỏe thể chất mà còn giúp tinh thần ổn định hơn. Đây là một trong những yếu tố đơn giản nhưng thường bị xem nhẹ trong cuộc sống hiện đại.

5. Tránh những thói quen “âm thầm gây hại”

John Scharffenberg đặc biệt cảnh báo về hút thuốc, uống rượu, lối sống ít vận động, béo phì, ăn quá nhiều đường, tăng huyết áp và cholesterol cao. Ông cho rằng đây là những “chất độc ngấm ngầm” có thể bào mòn sức khỏe và rút ngắn tuổi thọ theo thời gian.

Ông phản đối việc hút thuốc và uống rượu quá mức vì cho rằng cả hai đều làm tăng nguy cơ bệnh tật lâu dài. Đây cũng là nhóm yếu tố nguy cơ quen thuộc nhưng thường bị xem nhẹ vì không tạo tác động tức thì.

6. Giảm căng thẳng kéo dài

Theo ông, căng thẳng quá mức trong thời gian dài có thể đẩy nhanh quá trình lão hóa. Ông cho rằng stress kéo dài không chỉ ảnh hưởng tinh thần mà còn tác động đến cơ thể theo nhiều cách khác nhau.

Để giảm căng thẳng, ông gợi ý thiền, vận động và dành thời gian cho các hoạt động ngoài trời. Dù nghe đơn giản, đây lại là những cách hiệu quả để cơ thể và tinh thần cân bằng hơn trong nhịp sống hiện đại.

7. Giữ thái độ tích cực và duy trì kết nối xã hội

John Scharffenberg cũng cho rằng giao tiếp xã hội, giữ liên lạc với gia đình, bạn bè và duy trì thái độ tích cực đều có ích cho sức khỏe tinh thần và nhận thức. Ông nhấn mạnh việc học tập suốt đời, đọc sách và tiếp nhận điều mới cũng là cách giúp não bộ hoạt động linh hoạt hơn.

Theo ông, sống thọ không chỉ là kéo dài số năm sống mà còn là giữ được sự minh mẫn và chất lượng sống. Vì vậy, kết nối xã hội và tinh thần tích cực cũng quan trọng không kém chế độ ăn hay vận động.

Theo Aboluowang