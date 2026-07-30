Lời khuyên cho tất cả những ai không tắt WiFi khi đi ngủ

Nếu bạn cũng nằm trong số đó thì không cần quá lo lắng về ảnh hưởng của sóng WiFi đến sức khỏe, bởi đến nay các nghiên cứu khoa học vẫn chưa tìm thấy bằng chứng thuyết phục cho thấy WiFi gây hại trong điều kiện sử dụng thông thường.

Tuy nhiên, việc để WiFi hoạt động liên tục cũng đi kèm một số lưu ý giúp thiết bị vận hành ổn định, an toàn và bền bỉ hơn.

Sóng WiFi gần như không tác động bất lợi đến sức khỏe nếu sử dụng đúng cách

WiFi truyền dữ liệu thông qua sóng điện từ giữa bộ định tuyến và các thiết bị như điện thoại, máy tính hay TV thông minh. Chính điều này khiến không ít người băn khoăn liệu việc tiếp xúc với sóng WiFi trong thời gian dài có gây ảnh hưởng đến sức khỏe hay không.

Theo nhiều nghiên cứu khoa học, mức năng lượng mà cơ thể hấp thụ từ sóng WiFi rất thấp và vẫn nằm trong giới hạn an toàn. Các thiết bị phát WiFi hiện nay đều phải đáp ứng những tiêu chuẩn nghiêm ngặt về công suất trước khi được đưa ra thị trường.

Nhiều tổ chức uy tín như Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Cơ quan Bảo vệ Sức khỏe Vương quốc Anh, Bộ Y tế Canada và Hội Kỹ sư Điện và Điện tử (IEEE) cũng cho biết chưa có bằng chứng cho thấy WiFi gây tác động bất lợi đến sức khỏe con người khi sử dụng đúng cách.

Trên thực tế, chất lượng giấc ngủ kém thường bắt nguồn từ căng thẳng, thói quen dùng thiết bị điện tử trước khi ngủ, hoặc rối loạn giấc ngủ, chứ không phải do tín hiệu Wi-Fi.

Nếu để WiFi hoạt động suốt đêm, hãy nhớ những điều này

Điều đầu tiên là nên khởi động lại modem định kỳ khoảng một đến hai tháng một lần. Sau thời gian dài hoạt động liên tục, bộ nhớ tạm của thiết bị có thể tích tụ nhiều dữ liệu, khiến tốc độ mạng giảm hoặc kết nối kém ổn định. Việc khởi động lại giúp modem làm mới hệ thống và duy trì hiệu suất hoạt động.

Nếu gia đình sử dụng nhiều thiết bị thông minh như camera an ninh, robot hút bụi, điều hòa, TV hay các thiết bị IoT khác, việc duy trì WiFi 24/7 là cần thiết để các thiết bị này hoạt động bình thường và luôn sẵn sàng nhận lệnh từ xa.

Bên cạnh đó, người dùng cũng nên thường xuyên cập nhật phần mềm cho modem nếu nhà sản xuất phát hành phiên bản mới. Các bản cập nhật không chỉ khắc phục lỗi mà còn vá những lỗ hổng bảo mật, giúp giảm nguy cơ bị truy cập trái phép vào mạng gia đình.

Một lưu ý khác là cần đặt mật khẩu WiFi đủ mạnh, sử dụng chuẩn mã hóa hiện đại như WPA2 hoặc WPA3 nếu thiết bị hỗ trợ và thay đổi mật khẩu định kỳ. Đây là biện pháp đơn giản nhưng rất hiệu quả để hạn chế nguy cơ người lạ sử dụng trái phép mạng Internet của gia đình.

Khi nào nên tắt WiFi?

Mặc dù không nhất thiết phải tắt modem mỗi đêm, nhưng trong trường hợp cả gia đình đi vắng nhiều ngày hoặc đi du lịch dài ngày, việc tắt hoặc rút nguồn modem là lựa chọn hợp lý.

Điều này giúp giảm lượng điện tiêu thụ, hạn chế nguy cơ xảy ra sự cố về điện, đồng thời ngắt hoàn toàn kết nối Internet của hệ thống mạng trong nhà, từ đó giảm nguy cơ trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công mạng khi không có người giám sát.

Lời kết

Thực tế, không có khuyến cáo nào yêu cầu người dùng phải tắt WiFi vào ban đêm vì lý do sức khỏe. Nếu việc duy trì kết nối giúp phục vụ camera giám sát, các thiết bị thông minh hoặc đảm bảo nhận được những thông báo quan trọng, bạn hoàn toàn có thể để modem hoạt động suốt đêm.

Điều quan trọng hơn là sử dụng thiết bị đúng cách, bảo vệ mạng WiFi bằng các biện pháp bảo mật cần thiết và bảo dưỡng modem định kỳ. Những thói quen này sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn so với việc chỉ tắt WiFi mỗi tối vì lo ngại về bức xạ điện từ.

(Tổng hợp)