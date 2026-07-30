Bác sĩ tiết lộ sự thật về lòng se điếu: Ai ăn kiểu này dễ nhiễm ký sinh trùng

Các chuyên gia y tế cho rằng đằng sau “lòng se điếu” tiềm ẩn nhiều vấn đề liên quan đến sức khỏe vật nuôi và nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Chuyên gia: Lòng se điếu có thể là dấu hiệu bệnh lý ở lợn

Bác sĩ Trần Văn Phúc, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, chia sẻ với VTC News cho biết khả năng xuất hiện lòng se điếu thường cao hơn ở những con lợn mắc các bệnh đường ruột, đặc biệt là nhiễm giun sán hoặc vi khuẩn.

Ông cho biết khi lợn bị ký sinh trùng xâm nhập với số lượng lớn, các đoạn ruột non có thể dày lên, co rút và biến đổi bất thường. Trong một số trường hợp nặng, gần như toàn bộ ruột non đều mang đặc điểm của lòng se điếu do tình trạng viêm, tổn thương và ký sinh trùng tồn tại dày đặc.

Từ góc độ chuyên môn, bác sĩ Phúc nhận định lòng se điếu không phải là phần nội tạng giàu dinh dưỡng như nhiều người vẫn nghĩ. Thành ruột chứa nhiều mô bạch huyết - bộ phận tham gia vào hệ miễn dịch của cơ thể. Khi đoạn ruột này từng bị viêm hoặc tổn thương, việc sử dụng làm thực phẩm đồng nghĩa với việc tiêu thụ phần nội tạng đã trải qua quá trình bệnh lý và có thể vẫn còn tồn lưu những yếu tố bất lợi cho sức khỏe.

"Dù có hương vị hấp dẫn và độ giòn đặc trưng, lòng se điếu vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, vì vậy không nên sử dụng", bác sĩ Phúc khuyến cáo.

Ông cũng lưu ý người tiêu dùng chỉ nên lựa chọn nội tạng có nguồn gốc rõ ràng, đã được kiểm dịch và đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm.

Có thể liên quan đến nhiễm ký sinh trùng hoặc độc tố

Cùng quan điểm, BSCKI Lê Văn Thiệu, Trung tâm Khám chữa bệnh theo yêu cầu và Quốc tế, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho biết lòng se điếu thực chất là đoạn ruột đã xuất hiện những biến đổi bất thường, thường liên quan đến tình trạng nhiễm ký sinh trùng hoặc ảnh hưởng của độc tố.

Theo bác sĩ Thiệu, ở những con lợn mắc giun, sán hoặc các bệnh lý đường tiêu hóa, thành ruột có thể dày lên, co thắt và tạo nên hình dạng giống "se điếu". Chính cấu trúc thành ruột dày bất thường này tạo cảm giác giòn khi ăn, khiến nhiều người yêu thích.

Tuy nhiên, vị chuyên gia cảnh báo nếu lòng se điếu không được chế biến chín hoàn toàn, người ăn có nguy cơ nhiễm các loại ký sinh trùng như giun, sán hoặc ấu trùng sán. Bên cạnh đó, vi khuẩn và độc tố còn tồn dư trong thực phẩm cũng có thể làm tăng nguy cơ ngộ độc và các bệnh lý đường tiêu hóa.

Các chuyên gia đều khuyến cáo người tiêu dùng cần thận trọng khi lựa chọn và sử dụng các món nội tạng động vật, đồng thời ưu tiên sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng và được nấu chín kỹ để hạn chế rủi ro đối với sức khỏe.

4 lưu ý quan trọng khi ăn nội tạng động vật để giảm thiểu rủi ro

Nội tạng động vật là món ăn được nhiều người yêu thích nhưng cũng tiềm ẩn không ít nguy cơ nếu lựa chọn, chế biến hoặc sử dụng không đúng cách. Dưới đây là những nguyên tắc cần lưu ý để giảm thiểu rủi ro khi ăn loại thực phẩm này.

Chỉ chọn nội tạng có nguồn gốc rõ ràng

Các cơ quan chức năng từng nhiều lần phát hiện những lô nội tạng động vật nhập lậu, không rõ xuất xứ hoặc đã hư hỏng, bốc mùi nhưng vẫn được xử lý bằng hóa chất rồi đưa ra thị trường tiêu thụ.

Những sản phẩm này có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người sử dụng. Vì vậy, khi mua hoặc ăn các món nội tạng, người tiêu dùng nên ưu tiên sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đã qua kiểm dịch và được bày bán tại các cơ sở uy tín.

Chế biến kỹ trước khi sử dụng

Nội tạng động vật là bộ phận dễ chứa vi khuẩn, virus và ký sinh trùng nếu không được xử lý đúng cách. Đây có thể là nơi tồn tại các tác nhân gây bệnh như tả, lỵ, thương hàn, viêm gan, lao hoặc các loại ký sinh trùng như giun xoắn, sán dây, sán chó...

Nếu khâu sơ chế không kỹ hoặc thực phẩm chưa được nấu chín hoàn toàn, các vi sinh vật này có thể xâm nhập vào cơ thể, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về đường tiêu hóa và nhiều bệnh truyền nhiễm khác.

Trong quá trình sơ chế, có thể sử dụng muối hạt, chanh hoặc giấm để làm sạch các loại như dạ dày, ruột non và khử mùi hiệu quả. Với gan, tim hoặc bầu dục, nên loại bỏ phần có mùi hôi, làm sạch máu còn sót lại và chần qua nước sôi trước khi chế biến.

Không nên ăn quá nhiều

Mặc dù nội tạng cung cấp nhiều protein và một số vi chất dinh dưỡng, đây cũng là thực phẩm chứa lượng cholesterol, purin và chất béo khá cao.

Việc tiêu thụ quá thường xuyên hoặc với số lượng lớn có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu hoặc bệnh gout ở những người có nguy cơ.

Theo khuyến cáo của các chuyên gia, người trưởng thành chỉ nên ăn khoảng 50-70 g nội tạng mỗi lần, từ 2-3 lần mỗi tuần. Đối với trẻ em, lượng phù hợp là 30-50 g mỗi lần. Nếu khẩu phần mỗi bữa nhiều hơn, nên giảm số lần ăn trong tuần để hạn chế lượng tiêu thụ.

Không để nội tạng qua đêm

Do rất dễ bị vi khuẩn xâm nhập và phát triển, nội tạng nên được chế biến ngay sau khi mua để tránh hư hỏng hoặc biến chất.

Ngay cả khi đã được nấu chín, nếu không sử dụng hết thì cũng không nên để qua đêm rồi tiếp tục ăn. Sau thời gian bảo quản, nội tạng có thể bị tái nhiễm vi khuẩn, làm tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm và ảnh hưởng đến sức khỏe.

(Tổng hợp)