Chính thức phát động cuộc thi Tôi khỏe đẹp hơn lần thứ 5: Lan tỏa lối sống lành mạnh, tổng giải thưởng gần 200 triệu đồng

Sáng 30/7, tại trụ sở Bộ Y tế, Báo Sức khỏe và Đời sống với sự đồng hành của Herbalife Việt Nam đã tổ chức Lễ phát động cuộc thi Tôi khoẻ đẹp hơn lần 5.

Ban Tổ chức cho biết, kể từ lần đầu tổ chức vào năm 2022, Tôi khoẻ đẹp hơn đã trở thành phong trào truyền thông y tế có sức lan tỏa mạnh mẽ. Sức hút của cuộc thi được minh chứng qua những con số tăng trưởng vượt bậc: từ hơn 2.000 lượt đăng ký trong mùa đầu tiên năm 2022, lên hơn 3.500 lượt vào năm 2023 và duy trì gần 5.000 lượt đăng ký trong hai mùa gần đây.

Tiếp nối thành công của 4 mùa đã qua, cuộc thi Tôi khoẻ đẹp hơn năm nay tiếp tục lan tỏa thông điệp "Dinh dưỡng khoa học - Vận động hợp lý", nhằm cổ vũ người dân chủ động bảo vệ và chăm sóc, nâng cao sức khỏe bản thân, góp phần xây dựng một Việt Nam khỏe mạnh hơn, hạnh phúc hơn.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, TTƯT.GS.TS Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia - khẳng định ý nghĩa của cuộc thi "Tôi khỏe đẹp hơn" không chỉ nằm ở sự thay đổi về cân nặng hay hình thể, mà quan trọng hơn là khuyến khích mỗi người hiểu rõ cơ thể mình, lựa chọn phương pháp khoa học, an toàn, phù hợp để xây dựng lối sống khỏe mạnh và bền vững.

TTƯT.GS.TS Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia, Trưởng Ban Chỉ đạo cuộc thi

Theo Thứ trưởng, chủ trương chuyển mạnh từ chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh theo Nghị quyết số 72 ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị chỉ thực sự đi vào cuộc sống khi được chuyển hóa thành những lựa chọn hàng ngày như ăn uống hợp lý, vận động đều đặn, ngủ đủ, kiểm soát căng thẳng và chủ động kiểm tra sức khỏe. “Đó đều là những việc rất bình thường. Nhưng khi được thực hiện đúng và duy trì đủ lâu, những điều bình thường ấy có thể tạo nên những thay đổi phi thường”, Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh.

Thứ trưởng đánh giá cao nỗ lực của đơn vị tổ chức - Báo Sức khoẻ và Đời sống, đơn vị đồng hành Herbalife Việt Nam đã nỗ lực, kiên trì tổ chức cuộc thi định kỳ hằng năm, đưa cuộc thi trở thành một trong những hoạt động truyền thông y tế sôi nổi, có sức lan toả tích cực đến với cộng đồng và toàn xã hội.

Chia sẻ về những điểm mới của mùa giải năm nay, nhà báo Trần Tuấn Linh - Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi cho biết, Ban Tổ chức sẽ tăng cường các hoạt động tương tác trực tuyến, mở ra các không gian giao lưu giữa các ứng viên với những chuyên gia hàng đầu về dinh dưỡng và vận động. Đồng thời, cuộc thi khuyến khích sự tham gia của các gia đình, các nhóm bạn bè, câu lạc bộ để hành trình vượt qua giới hạn bản thân trở nên kỷ luật và hiệu quả hơn.

Nhà báo Trần Tuấn Linh - Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi

Lý giải về triết lý của chương trình, Trưởng Ban Tổ chức nhấn mạnh: “Chữ đẹp ở đây không chỉ nằm trong nội hàm của một vẻ đẹp thuần túy về hình thể hay số đo, mà là sự hài hòa của thể chất dẻo dai, tinh thần an nhiên, và trên hết là vẻ đẹp của ý chí vươn lên, chiến thắng sự trì trệ của bản thân”.

Theo thông tin từ Ban Tổ chức, sau 3 vòng thi, Hội đồng Giám khảo sẽ căn cứ vào sự thay đổi một cách khoa học của các chỉ số cơ thể (BMI, WHR), cùng với khả năng truyền cảm hứng mạnh mẽ tới cộng đồng để lựa chọn ra những người xuất sắc nhất cho lễ tôn vinh và trao giải được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam.

Hội đồng Giám khảo cuộc thi

Ngoài ra, năm nay, Ban Tổ chức phối hợp với Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng sẽ tổ chức trao giải thưởng 10.000.000 đồng dành riêng cho bệnh nhân ung thư tham gia cuộc thi. Giải thưởng này như một sự khích lệ, động viên ứng viên trong cuộc chiến với căn bệnh tật và với chính bản thân mình để cải thiện sức khỏe trong hành trình tìm lại “ngày mai tươi sáng”. Tổng giải thưởng của cuộc thi Tôi khoẻ đẹp hơn lần 5 lên đến gần 200 triệu đồng.