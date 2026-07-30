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Đào đất để xây bể bơi, phát hiện số vàng trị giá hơn 20 tỷ đồng

| | Sống

Đào đất để xây bể bơi, phát hiện số vàng trị giá hơn 20 tỷ đồng

Một người đàn ông sống tại thị trấn Neuville-sur-Saône, thuộc vùng Lyon, Pháp, đã có một phát hiện ngoài sức tưởng tượng khi đào đất trong vườn nhà để xây bể bơi.

Theo Reuters, sự việc xảy ra vào đầu năm 2025. Trong quá trình thi công bể bơi, người đàn ông này bất ngờ phát hiện 5 thỏi vàng cùng nhiều đồng tiền vàng được bọc cẩn thận trong các túi nhựa và chôn dưới lòng đất.

Sau khi phát hiện số vàng, chủ nhà đã lập tức trình báo chính quyền địa phương. Các cơ quan chức năng sau đó đã phối hợp với DRAC – cơ quan đại diện khu vực của Bộ Văn hóa Pháp – để tiến hành kiểm tra, xác minh nguồn gốc của kho báu.

Theo tờ Le Progrès, DRAC có nhiệm vụ đánh giá liệu số vàng có giá trị khảo cổ hay không. Nếu được xác định là một phát hiện khảo cổ có ý nghĩa đặc biệt, Nhà nước Pháp có quyền tiếp quản toàn bộ số hiện vật. Tuy nhiên, kết quả giám định cho thấy số vàng chỉ được chôn dưới đất khoảng 15–20 năm, không đủ tiêu chuẩn để được xem là hiện vật khảo cổ.

Ảnh minh họa: People.com

Mỗi thỏi vàng và đồng tiền được tìm thấy đều khắc số hiệu riêng, giúp cảnh sát truy xuất nguồn gốc. Quá trình điều tra xác nhận số vàng này không liên quan đến bất kỳ vụ trộm cắp hay cướp tài sản nào từng xảy ra trong khu vực.

Theo Bộ luật Dân sự Pháp ban hành từ thế kỷ XIX, "kho báu" được định nghĩa là tài sản được chôn giấu hoặc cất giấu mà không ai có thể chứng minh quyền sở hữu và được phát hiện hoàn toàn do tình cờ. Bộ luật cũng quy định rõ: nếu kho báu được phát hiện trên chính phần đất thuộc quyền sở hữu của người tìm thấy, quyền sở hữu kho báu sẽ thuộc về người đó.

Người đàn ông cho biết ông mới chuyển đến sinh sống tại căn nhà này khoảng một năm. Chủ sở hữu trước đó đã qua đời, vì vậy đến nay vẫn chưa ai biết vì sao số vàng lại được chôn dưới lòng đất, cũng như ai là người đã cất giấu chúng.

(Theo People.com)

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Ánh Lê

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