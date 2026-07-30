Người dân kiểm tra ngay VNeID trước ngày 15/8 để được miễn, giảm nhiều loại phí

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2026 đến ngày 28/2/2027, quy định công dân hoàn thành việc tích hợp 5 loại thông tin, giấy tờ cơ bản trên ứng dụng VNeID và thực hiện thủ tục hành chính đáp ứng điều kiện quy định thì được miễn, giảm phí, lệ phí tương ứng của thủ tục hành chính đó.

Các khoản phí, lệ phí thiết yếu được miễn/giảm

Theo nghị quyết, công dân hoàn thành việc tích hợp thành công giấy chứng nhận đăng ký xe của phương tiện và 5 loại thông tin, giấy tờ cơ bản trên ứng dụng VNeID, thực hiện đăng ký cấp đổi, cấp lại, đăng ký tạm thời phương tiện giao thông qua dịch vụ công trực tuyến thì được miễn lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Công dân sử dụng tài khoản định danh điện tử hoàn thành việc tích hợp 5 loại thông tin, giấy tờ cơ bản trên ứng dụng VNeID, thực hiện đăng ký cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước qua dịch vụ công trực tuyến thì được miễn lệ phí cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước.

Nghị quyết cũng quy định giảm 10% mức thu lệ phí trước bạ đối với nhà, đất nhận chuyển nhượng khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng (chỉ áp dụng 1 lần duy nhất trong 1 năm, mức giảm tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ).

Chính sách này áp dụng đối với công dân sử dụng tài khoản định danh điện tử, thực hiện khai và nộp lệ phí trước bạ bằng phương thức điện tử theo hướng dẫn của cơ quan thuế và đáp ứng các điều kiện cụ thể.

Đó là đã tích hợp thành công trên ứng dụng VNeID thông tin mã số thuế cá nhân, thông tin về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản của bên chuyển nhượng và 5 loại thông tin, giấy tờ cơ bản theo quy định trên.

Giảm thêm các loại phí khác

Đối với xe ô tô, xe mô tô, giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, giảm 100% mức thu lệ phí trước bạ đối với xe mô tô khi đăng ký quyền sở hữu. Các điều kiện áp dụng cũng tương tự như với mức thu lệ phí trước bạ đối với nhà, đất.

Công dân là người cao tuổi, người khuyết tật, đồng bào dân tộc thiểu số hoặc đối tượng khác được hưởng các chính sách khuyến khích khác theo quy định của pháp luật thì được áp dụng mức ưu đãi cao nhất. Mức độ hưởng chính sách được hiển thị trên ứng dụng định danh quốc gia gắn với tài khoản định danh điện tử của cá nhân đó.

Việc áp dụng các chính sách khuyến khích tại nghị quyết này không làm hạn chế quyền, lợi ích hợp pháp của công dân trong việc lựa chọn phương thức tiếp cận, thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết quy định ứng dụng định danh quốc gia được phát triển, mở rộng để cung cấp các tiện ích số cho công dân. Bao gồm chức năng như truy cập dữ liệu số, định danh và xác thực điện tử, cung cấp miễn phí dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cho cá nhân.

Các giấy tờ tích hợp gồm những gì?

Cụ thể, danh mục giấy tờ, thông tin thiết yếu của công dân tích hợp, cập nhật trên ứng dụng định danh quốc gia gồm:

Giấy khai sinh,

Thông tin thẻ ngân hàng/tài khoản thanh toán/ví điện tử/tài khoản tiền di động,

Thông tin tài khoản an sinh xã hội,

Thông tin số thuê bao di động,

Sổ sức khỏe điện tử.

Các loại giấy tờ khác như giấy phép lái xe, chứng nhận đăng ký xe, thông tin văn bằng, chứng chỉ hệ thống giáo dục quốc dân, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, thông tin lý lịch tư pháp, thông tin mã số thuế cá nhân, giấy đăng ký kết hôn.

(Theo pbgdpl.tuyenquang.gov.vn)