5 lý do vì sao các gia đình nên trồng 1 cây hồng trong sân vườn

Cây hồng hay quả hồng đã quá quen thuộc trong đời sống người Việt. Tuy nhiên, ít ai biết rằng đây là một trong số ít những loại cây ăn quả mà từng bộ phận, từ tán lá, vỏ cây, quả xanh, quả chín cho đến chiếc tai quả tưởng chừng bỏ đi, đều chứa đựng hàm lượng dược tính sinh học vượt trội.

Việc trồng một cây hồng trong khuôn viên sân vườn không chỉ đơn thuần mang lại nguồn hoa quả sạch cho bữa ăn hàng ngày, mà còn thanh lọc môi trường sống, mang lại nhiều lợi ích sức khỏe nếu biết tận dụng.

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Nghe xong 5 lý do dưới đây, nhiều người sẽ phải ngỡ ngàng, thậm chí muốn trồng ngay một cây hồng ở sân hay vườn nhà:

1. Tán cây hồng cho bóng mát, xua đuổi côn trùng

Không chỉ tạo bóng mát, phần lá và vỏ thân cây hồng chứa mật độ cao các hợp chất thực vật thuộc nhóm tannin bay hơi, flavonoid và tinh dầu tự nhiên có tính kháng khuẩn mạnh. Khi cây phát triển rậm rạp trước sân, các hoạt chất sinh học này được giải phóng tự nhiên vào không khí, tạo ra một rào cản sinh học giúp xua đuổi muỗi, ruồi và các loại côn trùng gây hại một cách tự nhiên.

Điều này giúp không gian sống xung quanh nhà luôn thoáng đãng, hỗ trợ giảm thiểu tối đa rủi ro mắc các bệnh truyền nhiễm do côn trùng làm trung gian truyền bệnh như sốt xuất huyết cho trẻ nhỏ và người già.

5. Quả xanh và vỏ hồng kháng viêm, điều trị dị ứng da và làm đẹp

Lượng tannin tự nhiên shibuol ngưng tụ cực cao trong quả hồng xanh và vỏ quả mang lại đặc tính kháng khuẩn, làm săn niêm mạc rất mạnh. Nước ép từ quả hồng xanh giã nát phơi nắng hay còn gọi là thị tất, là bài thuốc bôi ngoài da dân gian giúp giảm ngứa, tiêu viêm, sát trùng các vết lở loét hoặc dị ứng da rất nhanh chóng.

Bên cạnh đó, nhờ khả năng se khít lỗ chân lông và kiểm soát dầu thừa vượt trội từ chất chát tự nhiên, dịch chiết từ vỏ quả hồng xanh còn được ứng dụng để hỗ trợ làm sạch da mụn, giảm sưng tấy và giúp các tổn thương trên bề mặt da nhanh lành.

2. Quả hồng chín: Cực giàu dinh dưỡng, nhiều lợi ích sức khỏe

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Thu hoạch quả chín trực tiếp tại vườn giúp giữ nguyên trọn vẹn vi chất và độ tươi sạch. Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), 1 quả hồng chín cỡ trung bình 168g cung cấp tới 55% nhu cầu vitamin A, 22% vitamin C, 6g chất xơ, cùng dồi dào kali, mangan và các chất chống oxy hóa mạnh như beta carotene, lutein, zeaxanthin, quercetin.

Chính nguồn dưỡng chất phong phú này mang lại hàng loạt tác động tích cực cho sức khỏe, nổi bật như:

- Tăng cường thị lực và miễn dịch: Bộ ba vitamin A, lutein và zeaxanthin bảo vệ trực tiếp tế bào võng mạc, giảm nguy cơ đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng. Trong khi đó, vitamin C kích thích sản xuất tế bào bạch cầu, tăng sức đề kháng.

- Hạ mỡ máu, bảo vệ tim mạch: Chất xơ hòa tan pectin kết hợp cùng flavonoid liên kết với cholesterol tại ruột để đào thải qua phân. Cơ chế này buộc gan rút bớt cholesterol trong máu để tiêu hóa, hỗ trợ hạ cholesterol xấu (LDL).

- Cải thiện tiêu hóa: Nguồn chất xơ dồi dào 6g trong mỗi quả giúp kích thích nhu động ruột, đẩy lùi táo bón và đóng vai trò như chất nuôi dưỡng hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh.

- Chống viêm và ngăn lão hóa: Hàm lượng polyphenol cùng vitamin C giúp trung hòa các gốc tự do gây hại, giảm phản ứng viêm mãn tính và bảo vệ tế bào khỏi quá trình lão hóa sớm.

3. Lá hồng pha trà mang lại nhiều lợi ích

Theo lương y Vũ Quốc Trung chia sẻ trên báo Sức khỏe & Đời sống, lá cây hồng là nguồn dược liệu quý bị nhiều người bỏ qua. Vào mùa thu, bạn có thể thu hái lá hồng rụng hoặc lá tươi rửa sạch, phơi khô để hãm trà uống thay nước hàng ngày.

Các nghiên cứu dược lý hiện đại ghi nhận trong lá hồng chứa hàm lượng rutin và flavonoid rất cao. Đây là những chất có tác dụng củng cố độ bền của thành mạch máu, làm giảm tính thấm của mao mạch và ngăn ngừa xơ cứng động mạch. Uống trà lá hồng đều đặn giúp hỗ trợ hạ huyết áp, ổn định nhịp tim và cải thiện chứng mất ngủ mãn tính ở người lớn tuổi. Bột lá hồng khô dùng 3 - 5g mỗi ngày còn được ứng dụng trong y học cổ truyền để hỗ trợ cầm máu và giảm nguy cơ xuất huyết vi mạch.

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4. Tai quả hồng (Thị đế): Dược liệu ít người biết

Cũng theo lương y Vũ Quốc Trung, phần tai quả hồng hay còn gọi là thị đế, chính là núm cuống quả, có vị đắng chát, tính ấm, là vị thuốc nổi tiếng trong Đông y nhờ khả năng giáng khí và ngưng nôn mửa.

Khi thành viên trong gia đình gặp phản ứng nấc cụt dai dẳng do cơ hoành bị co thắt, hoặc ợ hơi, nôn mửa do lạnh bụng, bạn chỉ cần ra vườn ngắt 3 đến 5 tai quả hồng, rửa sạch rồi sắc cùng 5 lát gừng tươi, có thể thêm 5g đinh hương, uống khi còn ấm. Các hoạt chất chát cô đặc trong tai quả giúp làm dịu thần kinh phế vị, giãn cơ hoành và dứt hẳn cơn nấc tức thì mà không cần can thiệp thuốc tây.

Những lưu ý y khoa quan trọng khi ăn quả hồng

Tuy giàu dinh dưỡng và mang lại nhiều lợi ích sức khỏe, nhưng quả hồng cũng có một vài lưu ý khi ăn để không rôi vào cảnh "lợi bất cập hại":

- Không ăn khi đói: Tannin gặp axit dạ dày lúc rỗng dễ kết tụ thành khối bã dị vật, gây sỏi dạ dày và tắc ruột.

- Không ăn cả vỏ: Tannin tập trung phần lớn ở lớp vỏ, nên gọt sạch vỏ trước khi thưởng thức để bảo vệ tiêu hóa.

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- Tránh ăn cùng thực phẩm giàu đạm: Tannin phản ứng mạnh với protein trong tôm, cua, hải sản gây vón cục, chướng bụng và khó tiêu.

- Người tiểu đường cần hạn chế: Quả hồng chín chứa lượng đường đơn cao, dễ làm tăng đường huyết đột ngột sau ăn.

- Người thiếu máu nên cẩn trọng: Chất tannin làm giảm khả năng hấp thu vi chất sắt của cơ thể.

- Không dùng cho người bị tiêu chảy: Người đang bị cảm lạnh, tỳ vị hư hàn hoặc rối loạn tiêu hóa không nên ăn hồng.

Tổng hợp