Tin vui: "Tập thể dục cũng ra tiền" khi Bộ Y tế khuyến khích doanh nghiệp khen thưởng nhân viên chăm vận động

Đối với giới công sở, hình ảnh quen thuộc mỗi ngày với nhiều người là cảnh ngồi dán mắt vào màn hình máy tính suốt 8 tiếng đồng hồ, sáng uống cà phê chống buồn ngủ, chiều thở dài vì đau lưng mỏi cổ. Lối sống ít vận động này đang âm thầm tàn phá sức khỏe của hàng triệu người lao động. Nhằm giải quyết triệt để "vấn nạn" lười nhúc nhích nơi văn phòng, Cục Phòng bệnh thuộc Bộ Y tế vừa ban hành Cẩm nang hướng dẫn hoạt động thể lực nâng cao sức khỏe cộng đồng (theo Quyết định 103/QĐ-PB).

Điểm đặc biệt khiến dân tình xôn xao chính là đề xuất khuyến khích doanh nghiệp khen thưởng cho nhân viên chăm tập thể dục. Lưu ý là hình thức khen thưởng có thể đa dạng, phụ thuộc vào doanh nghiệp chứ không nhất thiết phải là tiền thưởng.

"Tập thể dục cũng ra tiền": Làn sóng mới nơi công sở

Theo số liệu điều tra toàn quốc của Bộ Y tế, có đến 22,2% người trưởng thành Việt Nam rơi vào tình trạng thiếu vận động thể lực. Tại các khu đô thị lớn, tỷ lệ thừa cân béo phì ở người trưởng thành đã chạm mốc 21,3%. Việc ngồi lâu một chỗ không chỉ làm suy giảm sức bền mà còn gia tăng nguy cơ mắc các bệnh không lây nhiễm nguy hiểm như tăng huyết áp, đái tháo đường típ 2, rối loạn mỡ máu và các bệnh lý về tim mạch.

Ản minh họa

Trước thực trạng này, Bộ Y tế khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất và doanh nghiệp chủ động triển khai các giải pháp linh hoạt để thúc đẩy người lao động tăng cường vận động. Cụ thể:

- Vận động linh hoạt tại nơi làm việc: Ban hành quy định cho phép nhân viên xả hơi 5 - 10 phút giữa giờ để thực hiện các bài tập giãn cơ, xoay khớp hoặc đi bộ. Bố trí thêm khu vực tập nhỏ với thảm tập, dây kháng lực, hoặc ứng dụng bàn nâng hạ, ghế công thái học.

- Hoạt động ngoại khóa và giải đấu: Tổ chức các giải thể thao nội bộ sau giờ làm như bóng đá, cầu lông, bóng bàn, chạy bộ, yoga hay aerobic.

- Tự tập luyện cá nhân kết hợp ứng dụng công nghệ: Phát động các phong trào thi đua như "10.000 bước mỗi ngày", "Tháng vận động vì sức khỏe". Nhân viên có thể tự do tập luyện ngoài giờ tại nhà, công viên hay phòng gym và ghi nhận kết quả qua ứng dụng đếm bước chân để tham gia bảng xếp hạng thưởng phạt nội bộ.

- Chính sách khen thưởng rõ ràng: Đưa ra các phần thưởng tài chính hoặc phúc lợi cụ thể cho những cá nhân, tập thể tích cực duy trì thói quen vận động.

Nhiều người lao động tỏ ra vô cùng hào hứng trước định hướng này. Việc biến các khoảng nghỉ ngắn hay thói quen chạy bộ hàng ngày thành cơ hội nhận thưởng không chỉ mang lại niềm vui sau những giờ làm việc căng thẳng mà còn tạo động lực lớn giúp dân văn phòng rèn luyện thể chất.

Vô vàn lợi ích sức khỏe từ những phút tập luyện ngắn ngủi

Không phải ngẫu nhiên mà Bộ Y tế đưa ra những khuyến nghị mạnh mẽ đến vậy. Theo các chuyên gia y tế, việc duy trì thói quen vận động thể lực đều đặn mang lại những nâng cấp toàn diện cho cả thể chất lẫn tinh thần của người lao động. Nổi bật như:

- Bảo vệ hệ tim mạch và kiểm soát chuyển hóa: Hoạt động thể lực hiếu khí giúp hạ huyết áp, kiểm soát chỉ số đường huyết, cải thiện độ nhạy insulin và giảm nguy cơ biến chứng do đái tháo đường.

- Cải thiện hệ xương khớp và tư thế: Các bài tập vận động ngắn giúp giảm tình trạng căng cứng cơ bắp, giữ cho cột sống dẻo dai, từ đó hạn chế tối đa nguy cơ thoái hóa đốt sống cổ và thắt lưng do thói quen ngồi sai tư thế.

- Tăng cường sức khỏe tâm thần: Vận động kích thích cơ thể giải phóng hormone endorphin, giúp xua tan cảm giác căng thẳng, lo âu, nâng cao chất lượng giấc ngủ và làm chậm quá trình suy giảm nhận thức.

- Hỗ trợ phòng ngừa các bệnh mạn tính: Với những người mắc các bệnh hô hấp mạn tính như hen phế quản hay bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), tập luyện đúng cách giúp cải thiện chức năng tim phổi và sức bền hô hấp đáng kể.

Đối với người trưởng thành từ 18 - 59 tuổi, Bộ Y tế khuyến cáo nên duy trì tổng thời lượng hoạt động thể lực hiếu khí cường độ vừa từ 150 - 300 phút/tuần (khoảng 30 - 60 phút/ngày), hoặc 75 - 150 phút/tuần hoạt động cường độ mạnh, kết hợp với các bài tập tăng cường cơ bắp ít nhất 2 ngày/tuần.

Cẩm nang vận động an toàn: Tập đúng cách để tránh chấn thương

Dù việc vận động đem lại vô số lợi ích, nhưng nếu tập luyện không đúng phương pháp hoặc quá sức, người lao động rất dễ gặp phải các chấn thương hệ cơ xương khớp. Nhằm đảm bảo an toàn tối đa, Cục Phòng bệnh khuyến cáo dân công sở cần ghi nhớ một số nguyên tắc quan trọng:

- Lựa chọn bộ môn phù hợp: Ưu tiên các hoạt động thể lực an toàn có cường độ vừa phải và không liên quan đến va chạm đối kháng như đi bộ, đạp xe thong thả, bơi lội hoặc yoga. Nhờ đó, nguy cơ gặp sự cố khi đi bộ chỉ bằng 1/3 so với chạy bộ.

- Tăng dần khối lượng vận động: Nguyên tắc cốt lõi là không tạo ra lượng quá tải quá lớn. Những người ít vận động nên bắt đầu bằng các bài tập nhẹ nhàng, tăng dần số phút và tần suất trước khi nâng cao cường độ.

Ảnh minh họa

- Thực hiện khởi động và thư giãn: Luôn dành từ 5 - 10 phút để khởi động kỹ các khớp trước khi tập nhằm tăng dần nhịp tim, nhịp thở. Sau khi hoàn thành bài tập, cần đi bộ chậm và thả lỏng cơ để làm nguội cơ thể.

- Bù nước và điện giải đầy đủ: Trong quá trình vận động, cơ thể bị thoát mồ hôi dẫn đến mất nước và khoáng chất. Hãy chú ý uống đủ 500ml nước trước, trong và sau khi tập luyện để tránh tình trạng mệt mỏi, rối loạn thân nhiệt.

- Lắng nghe tín hiệu từ cơ thể: Nếu xuất hiện các triệu chứng bất thường như hoa mắt, chóng mặt, khó thở, vã mồ hôi lạnh hoặc đau nhói ở vùng ngực, bạn cần dừng ngay mọi hoạt động để nghỉ ngơi và theo dõi sức khỏe sát sao.

Việc tích cực hưởng ứng lời kêu gọi từ Bộ Y tế không chỉ giúp dân văn phòng săn thưởng từ doanh nghiệp mà còn là khoản đầu tư vô giá cho sức khỏe dài lâu.