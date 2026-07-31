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Cho ngân hàng thuê nhà 400m2 mặt sàn, chủ nhà có phải trang bị hệ thống báo cháy, họng nước chữa cháy không? Bộ Công an giải đáp

| | Sống

Cho ngân hàng thuê nhà 400m2 mặt sàn, chủ nhà có phải trang bị hệ thống báo cháy, họng nước chữa cháy không? Bộ Công an giải đáp

Bộ Công an đưa ra câu trả lời chi tiết cho thắc mắc của công dân.

Theo Báo Chính phủ, gia đình ông Huy Hoàng (Hà Tĩnh) có ngôi nhà 2,5 tầng; tổng diện tích sàn 400 m2. Hiện tại, gia đình ông cho ngân hàng thuê nhà để sử dung. Ông Hoàng thắc mắc, trong trường hợp này, phía chủ nhà hay bên đi thuê (ngân hàng) có trách nhiệm về phòng cháy, chữa cháy tại ngôi nhà? Với quy mô như trên ôn Hoàng có cần trang bị hệ thống báo cháy, hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà không?

Ảnh minh họa

Về vấn đề này, Bộ Công an trả lời chi tiết như sau:

Nhà ở hộ gia đình có diện tích là 2,5 tầng với tổng diện tích sàn là 400 m2 cho ngân hàng thuê lại cả ngôi nhà để sử dụng được xác định là cơ sở thuộc danh mục quy định tại Phụ lục I kèm theo Nghị định số 105/2025/NĐ-CP, do vậy:

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị ngân hàng trực tiếp quản lý, sử dụng cơ sở được xác định là người đứng đầu cơ sở sở và phải thực hiện trách nhiệm phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo quy định tại khoản 3 và điểm b khoản 8 Điều 8 Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Chủ hộ gia đình được xác định là người cho thuê nhà ở và phải thực hiện trách nhiệm về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo quy định tại điểm a khoản 8 Điều 8 Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Việc trang bị hệ thống báo cháy tự động, hệ thống họng nước chữa cháy đối với ngôi nhà trên cần căn cứ theo thời điểm chủ hộ gia đình cho thuê toàn bộ ngôi nhà, trường hợp cho thuê:

Từ ngày 01/12/2009 đến trước ngày 28/02/2023, áp dụng theo quy định tại TCVN 3890:2009, cụ thể:

- Công trình không phải trang bị hệ thống báo cháy tự động (căn cứ tại Điều 6.1.3 TCVN 3890:2009).

- Công trình không phải trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà (căn cứ tại Điều 8.1.1 TCVN 3890:2009).

Từ ngày 28/02/2023 đến trước ngày 30/12/2025, áp dụng theo quy định tại TCVN 3890:2023, cụ thể:

- Công trình không phải trang bị hệ thống báo cháy tự động (căn cứ tại mục 16 Bảng A.1 Phụ lục A TCVN 3890:2023).

- Công trình không phải trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà (căn cứ tại mục 1.3 Bảng B.1 Phụ lục B TCVN 3890:2023).

Từ ngày 30/12/2025, áp dụng theo quy định tại QCVN 10:2025/BCA:

- Công trình không phải trang bị hệ thống báo cháy tự động (căn cứ tại mục 20 Bảng A.1 QCVN 10:2025/BCA).

- Công trình không phải trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà (căn cứ tại mục 1.8 Bảng B QCVN 10:2025/BCA).

Cho ngân hàng thuê nhà 400m2 mặt sàn, chủ nhà có phải trang bị hệ thống báo cháy, họng nước chữa cháy không? Bộ Công an giải đáp - Ảnh 2.Tin vui đối với người đang thuê nhà, ở trọ trên cả nước

Theo quy định mới, người thuê trọ được quyền mua điện đúng giá, tránh tình trạng bị thu tiền điện tùy tiện.

Minh Ánh

Phụ nữ mới

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