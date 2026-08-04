Mẹ đơn thân U40 có body nóng bỏng nhất nhì Vbiz: Đi du lịch nhiều hơn ở nhà, được bạn trai gen Z chiều hết cỡ

Sau nhiều biến cố trong cuộc sống, Diệp Lâm Anh đang tận hưởng giai đoạn được nhiều người nhận xét là rực rỡ và cân bằng nhất. Không chỉ trở lại với công việc, mẹ 2 con còn khiến mạng xã hội "đứng ngồi không yên" bởi tần suất vi vu dày đặc, khiến không ít cư dân mạng hài hước bình luận: "Dạo này chỉ thấy chị ở biển, chẳng thấy ở nhà".

Theo dõi trang cá nhân của Diệp Lâm Anh có thể thấy cô liên tục cập nhật loạt khoảnh khắc tận hưởng kỳ nghỉ. Không còn đơn thuần là diện bikini tạo dáng trên bãi cát, người đẹp còn chăm chỉ trải nghiệm nhiều môn thể thao dưới nước như lặn ngắm san hô, chèo sup, lướt ván điện... Hình ảnh Diệp Lâm Anh tự tin chinh phục những hoạt động đòi hỏi sức bền và khả năng giữ thăng bằng khiến nhiều người bất ngờ bởi nguồn năng lượng tích cực của cô.

Mỗi lần du lịch biển, Diệp Lâm Anh đều khiến cư dân mạng trầm trồ bởi những bộ môn thể thao dưới nước mà cô thử sức

Trong nhiều đoạn clip được chia sẻ, Diệp Lâm Anh không chỉ tự tin với ván điện lướt phăng phăng trên mặt nước, mà cô còn thử sức với môn lặn. Những khoảnh khắc cựu người mẫu thả mình theo dòng nước, lặn ngắm san hô hay biểu diễn những động tác uyển chuyển dưới nước khiến ai cũng trầm trồ.

Ở tuổi U40 và đã trải qua hai lần sinh nở, Diệp Lâm Anh vẫn duy trì phong độ nhan sắc đáng ngưỡng mộ. Mỗi lần xuất hiện trong trang phục bơi, cô đều nhận "cơn mưa" lời khen nhờ vòng eo gọn gàng, đường cong quyến rũ cùng hình thể khỏe khoắn. Không ít cư dân mạng nhận xét nữ doanh nhân sở hữu body "khó tin", thậm chí còn nóng bỏng chẳng kém thời kỳ hoạt động sôi nổi trong showbiz.

Điểm khiến nhiều người ấn tượng là vẻ đẹp của Diệp Lâm Anh không chỉ đến từ số đo hình thể mà còn toát lên sự tự tin và tràn đầy sức sống.

Diệp Lâm Anh khoe body nóng bỏng

Hậu công khai tình cảm, Diệp Lâm Anh cũng thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc bên bạn trai sinh năm 2000. Trong loạt hình ảnh du lịch biển, Phạm Kiên chính là người đồng hành cùng Diệp Lâm Anh, từ lặn ngắm san hô, lênh đênh trên du thuyền hay khám phá các bãi biển. Mỗi lần xuất hiện chung, cặp đôi đều nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán bởi những cử chỉ tự nhiên, thoải mái dành cho nhau.

Dù chênh lệch tới 11 tuổi, Diệp Lâm Anh và Phạm Kiên được nhận xét không hề tạo cảm giác "đũa lệch". Ngược lại, nhiều người cho rằng cả hai khá đẹp đôi khi đều sở hữu ngoại hình nổi bật, vóc dáng săn chắc.

Không chỉ đồng hành trong những chuyến đi, Phạm Kiên còn ghi điểm bởi sự thân thiết với hai con riêng của bạn gái. Trước đó, Diệp Lâm Anh từng chia sẻ khoảnh khắc nam người mẫu cặm cụi tô vẽ cùng các nhóc tỳ tại nhà. Những hình ảnh đời thường giản dị nhưng ấm áp ấy càng khiến công chúng tin rằng chuyện tình của Diệp Lâm Anh đang bước sang giai đoạn ngọt ngào và nghiêm túc.

Diệp Lâm Anh và bạn trai Phạm Kiên tận hưởng những giây phút nghỉ dưỡng bên nhau

Visual xứng đôi của cả hai khiến nhiều người suýt quên họ lệch nhau 11 tuổi

Thành quả sau một buổi cặm cụi tô vẽ của Phạm Kiên dành cho con riêng Diệp Lâm Anh

Phạm Kiên tên đầy đủ là Phạm Văn Kiên, sinh năm 2000, quê Yên Bái. Trước khi được nhắc tên nhiều cùng Diệp Lâm Anh, anh từng có thời gian theo học ngành Diễn viên Sân khấu Kịch tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và theo đuổi định hướng hoạt động nghệ thuật từ khá sớm.

Bước ngoặt giúp Phạm Kiên được biết đến rộng rãi là khi tham gia chương trình Quý ông hoàn mỹ (The Next Gentleman) mùa đầu tiên vào năm 2022. Với lợi thế chiều cao hơn 1m8, ngoại hình nam tính cùng phong thái trình diễn ổn định, anh giành ngôi vị quán quân và trở thành một trong những gương mặt được chú ý sau cuộc thi. Thời điểm đó, Phạm Kiên cũng được xem là học trò nổi bật trong đội của Hương Giang.

Sau chương trình, Phạm Kiên tiếp tục hoạt động với vai trò người mẫu tự do, xuất hiện ở các show thời trang, chụp chiến dịch quảng cáo và thử sức với một số dự án diễn xuất. Dù chưa tạo được dấu ấn quá mạnh như nhiều quán quân truyền hình thực tế khác, anh vẫn duy trì hình ảnh đều đặn trong showbiz, đồng thời xây dựng phong cách theo hướng lịch lãm, năng động.

Hậu công khai, cả hai thoải mái chia sẻ hình ảnh của nhau lên mạng xã hội nhiều hơn

Ảnh: FBNV