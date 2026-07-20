Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nữ ca sĩ là mẹ đơn thân có 1 con riêng biết ơn thiếu gia Đà Lạt kém 10 tuổi: "Anh hy sinh cho em"

| | Lifestyle

"Vợ già sớm hơn chồng nhớ, sau này già yếu đi không nổi là phải cõng vợ đó nhé", nữ ca sĩ nhắn gửi chồng thiếu gia.

Sau nhiều sóng gió trong chuyện tình cảm, ca sĩ Thu Thủy - cựu thành viên nhóm Mây Trắng đang có cuộc sống viên mãn bên ông xã Kin Nguyễn, thiếu gia gốc Đà Lạt kém cô 10 tuổi. Nhân dịp kỷ niệm 8 năm bên nhau, nữ ca sĩ đã chia sẻ những lời nhắn đầy xúc động dành cho chồng, bày tỏ sự biết ơn vì những hy sinh anh dành cho cô và gia đình.

Trên trang cá nhân, Thu Thủy viết: "8 năm qua anh đã chữa lành và bên cạnh chăm sóc, chia sẻ, hy sinh và bao dung cho em. Thời gian, sức khoẻ của anh đều 100% dành hết cho gia đình! Vợ chỉ biết nói chồng giỏi lắm, biết ơn và yêu yêu chồng thật nhiều. Vợ già sớm hơn chồng nhớ, sau này già yếu đi không nổi là phải cõng vợ đó nhé, lo tập gym cho khoẻ đi anh nhé. Happy Anniversary!" .

Nữ ca sĩ là mẹ đơn thân có 1 con riêng biết ơn thiếu gia Đà Lạt kém 10 tuổi: "Anh hy sinh cho em" - Ảnh 1.

Thu Thủy cảm ơn chồng vì đã đồng hành, yêu thương cô suốt 8 năm qua

Lời chia sẻ nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước cuộc hôn nhân hạnh phúc của nữ ca sĩ sau quãng thời gian từng trải qua nhiều biến cố.

Trước khi tìm được bến đỗ bình yên, Thu Thủy từng có cuộc hôn nhân đầu tiên kéo dài nhiều năm và có 1 con trai riêng. Sau khi ly hôn vào năm 2017, cô trở thành mẹ đơn thân, một mình chăm sóc con.

Không lâu sau, nữ ca sĩ công khai hẹn hò Kin Nguyễn - doanh nhân kém cô 10 tuổi, sinh ra trong gia đình khá giả tại Đà Lạt. Chuyện tình của cả hai từng vấp phải không ít ý kiến trái chiều bởi khoảng cách tuổi tác cũng như việc Thu Thủy đã có con riêng.

Nữ ca sĩ là mẹ đơn thân có 1 con riêng biết ơn thiếu gia Đà Lạt kém 10 tuổi: "Anh hy sinh cho em" - Ảnh 2.

Tổ ấm hạnh phúc của cặp đôi

Dẫu vậy, họ vẫn kiên định đồng hành cùng nhau. Năm 2019, Thu Thủy và Kin Nguyễn tổ chức đám cưới. Một năm sau, cặp đôi chào đón con gái đầu lòng. Theo chia sẻ của nữ ca sĩ trong nhiều cuộc phỏng vấn, chồng luôn là người sát cánh, yêu thương cả hai mẹ con và giúp cô vượt qua những tổn thương trong quá khứ để mở lòng với hạnh phúc mới.

Không chỉ được chồng yêu thương, Thu Thủy còn được lòng mẹ chồng. Trong chương trình Mẹ chồng nàng dâu, mẹ của Kin Nguyễn từng khiến nhiều người chú ý khi chia sẻ về "phần thưởng" dành cho con dâu nếu sinh thêm cháu.

Bà nói: "Tôi treo giải thưởng một sào đất trị giá mười mấy tỉ nếu Thủy sinh thêm một đứa cháu. Cứ sinh một đứa tôi cho một sào, vậy mà còn không chịu sinh. Nhà tôi không có cái gì ngoài đất. Đất Đà Lạt mặt tiền quốc lộ, tôi dư 4 sào".

Nữ ca sĩ là mẹ đơn thân có 1 con riêng biết ơn thiếu gia Đà Lạt kém 10 tuổi: "Anh hy sinh cho em" - Ảnh 3.
Nữ ca sĩ là mẹ đơn thân có 1 con riêng biết ơn thiếu gia Đà Lạt kém 10 tuổi: "Anh hy sinh cho em" - Ảnh 4.

Nhan sắc trẻ đẹp của Thu Thủy ở tuổi ngoài 40

Nữ ca sĩ giàu có quyết không bỏ học, sợ làm một NSND thất vọng


Theo PV

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nóng: FIFA chốt Quả bóng Vàng cho Messi dù chung kết World Cup 2026 chưa diễn ra

Nóng: FIFA chốt Quả bóng Vàng cho Messi dù chung kết World Cup 2026 chưa diễn ra Nổi bật

Nam nghệ sĩ từng chuyển kênh tivi khi thấy Tùng Dương hát, U50 bất ngờ thành ngôi sao đình đám

Nam nghệ sĩ từng chuyển kênh tivi khi thấy Tùng Dương hát, U50 bất ngờ thành ngôi sao đình đám Nổi bật

Penthouse 72m² gây sốt vì như bê từ Harry Potter ra

Penthouse 72m² gây sốt vì như bê từ Harry Potter ra

07:11 , 20/07/2026
Xúc động khoảnh khắc Lamine Yamal tiến tới ôm chặt và an ủi Messi sau màn thư hùng lịch sử ở chung kết World Cup 2026

Xúc động khoảnh khắc Lamine Yamal tiến tới ôm chặt và an ủi Messi sau màn thư hùng lịch sử ở chung kết World Cup 2026

06:48 , 20/07/2026
Quán bún ngan Hà Nội chuyên nhìn mặt khách mới chịu tính tiền, đổi lại đĩa chân rút xương ngon khó có đối thủ

Quán bún ngan Hà Nội chuyên nhìn mặt khách mới chịu tính tiền, đổi lại đĩa chân rút xương ngon khó có đối thủ

05:25 , 20/07/2026
Thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ gần 150 năm tuổi chính thức vào Việt Nam, mang theo phiên bản giới hạn chỉ 3 chiếc

Thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ gần 150 năm tuổi chính thức vào Việt Nam, mang theo phiên bản giới hạn chỉ 3 chiếc

03:51 , 20/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên