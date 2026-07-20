Penthouse 72m² gây sốt vì như bê từ Harry Potter ra

Nhà là nơi phản chiếu rõ nhất cá tính của chủ nhân. Người thích phong cách tối giản sẽ chọn nội thất ít chi tiết, người yêu cây xanh biến ban công thành khu vườn nhỏ, còn những tín đồ của truyện tranh, game hay phim ảnh lại mang cả thế giới mình yêu thích vào không gian sống. Thay vì chạy theo những xu hướng nội thất đang thịnh hành, ngày càng nhiều người lựa chọn biến sở thích cá nhân thành gu trang trí nhà cửa, để mỗi lần mở cửa bước vào là cảm thấy mình thực sự thuộc về nơi ấy.

Căn hộ penthouse của blogger Cặp đôi Ma Kết - vợ chồng ngoài 30 tuổi, đang sống ở Bắc Kinh (Trung Quốc) là một ví dụ điển hình. Chỉ rộng 72m² nhưng căn hộ khiến dân tình trầm trồ, được ví như sự kết hợp giữa một hiệu sách nghệ thuật, phòng trưng bày đồ sưu tầm và thế giới Harry Potter.

Cặp đôi Ma Kết và căn penthouse như thư viện nghệ thuật của mình

Theo chia sẻ, hai vợ chồng đều thuộc thế hệ 9X, kết hôn đã 3 năm và chưa có con, hiện đang nuôi 2 chú chó. Cả hai tự nhận mình là cặp đôi nghiện ở nhà, đến mức cuối tuần lý tưởng nhất là chẳng cần bước chân ra khỏi cửa.

Ngôi nhà nằm ở tầng cao nhất của một tòa chung cư, có diện tích xây dựng 72m², diện tích sử dụng khoảng 61m², đi kèm gác lửng rộng 43m² và sân thượng khoảng 30m². Trần nhà cao từ 4,2 - 6m giúp toàn bộ không gian trở nên rộng và thoáng hơn rất nhiều so với diện tích thực tế.

Điều đặc biệt là ngay từ đầu, chủ nhân đã không muốn chạy theo bất kỳ phong cách nội thất nào: “Phong cách đẹp nhất là mang tất cả những gì mình yêu vào trong nhà. Không phải để làm hài lòng người khác mà để chính mình cảm thấy hạnh phúc mỗi lần trở về” . Chính vì vậy, căn hộ gần như trở thành một cuốn nhật ký bằng không gian sống, nơi mỗi góc nhỏ đều phản ánh sở thích và tính cách của hai vợ chồng.

Điểm gây ấn tượng đầu tiên là phòng khách thông tầng với chiều cao gần 6m. Thay vì để khoảng tường trống, chủ nhà tận dụng toàn bộ chiều cao để làm một bức tường kệ sách kịch trần, chất kín sách, truyện tranh, LEGO, figure và các món đồ sưu tầm. Chiếc thang gỗ tựa vào giá sách khiến nhiều người liên tưởng đến những thư viện cổ trong phim hoặc các hiệu sách châu Âu.

Không gian sinh hoạt chung cũng rất khác biệt. Bộ sofa màu xanh đậm kết hợp thảm len màu kem tạo cảm giác ấm cúng, trong khi chiếc bàn trà được thiết kế như những viên gạch LEGO khổng lồ lại mang đến nét trẻ trung, vui nhộn. Khắp căn phòng là những nhân vật quen thuộc của tuổi thơ như Mario, Luigi, Mickey, Anpanman, cùng hàng loạt tác phẩm nghệ thuật, figure và đồ chơi sưu tầm được sắp xếp gọn gàng trên hệ tủ đồng bộ.

Căn hộ nhìn từ trên cao xuống

Không khí ấm cúng ở phòng khách

Nếu phòng khách là nơi gây ấn tượng bởi bức tường sách khổng lồ thì gác lửng lại là "linh hồn" của cả căn nhà. Đây cũng là nơi thể hiện rõ nhất niềm yêu thích của chủ nhân dành cho Harry Potter.

Nằm ngay dưới phần mái dốc, gác lửng có trần thấp và nghiêng, tạo cảm giác như bước vào một căn gác bí mật trong những bộ phim châu Âu. Không gian này được chia thành phòng thay đồ, góc trưng bày bộ sưu tập, góc làm việc và cả một căn phòng bí mật bé xíu.

Khắp căn gác đều thấp thoáng dấu ấn của thế giới phù thủy. Từ những cuốn sách Harry Potter, poster, mô hình cho đến chiếc tủ kính trưng bày lâu đài Hogwarts được đặt làm riêng theo bản phác thảo của chính chủ nhà. Xen kẽ với đó là những món đồ sưu tầm từ Disney, LEGO, Pop Mart, Sanrio,...

"Nhà không lớn nên từng centimet đều phải được tính toán kỹ. Từ mặt bằng đến từng món nội thất đều là kết quả của rất nhiều lần cân nhắc" , blogger chia sẻ.

Hệ thống kệ tủ quần áo, giày dép được "may đo" cho phù hợp với kích thước căn gác

Trong gần như mọi video, hai chú chó cưng cũng luôn xuất hiện như những thành viên chính thức của căn nhà. Chúng có góc nghỉ riêng, đồ chơi riêng và thường nằm ngoan trên thảm hoặc đi theo chủ khắp các không gian.

Là blogger nội thất, câu hỏi mà cô nhận được nhiều nhất không phải là cách trang trí mà là: "Làm sao nhà lúc nào cũng sạch thế?".

Câu trả lời lại rất thực tế: "Không sạch hoàn hảo được đâu. Bụi vẫn bám, nhất là trên những kệ sách cao. Lông chó cũng vẫn rụng. Chỉ cần 3 ngày không hút bụi là thảm đã có thể vo thành một cục lông rồi."

Theo cô, bí quyết không phải giữ cho căn nhà luôn sạch không tì vết, mà là duy trì thói quen dọn dẹp thường xuyên và tận dụng các thiết bị hỗ trợ như robot hút bụi hay máy lọc không khí.

Ngay cả hai chú chó cũng được rèn từ nhỏ. Khi có người hỏi làm sao chúng không phá đồ, cô cho biết cả hai chỉ chơi đồ chơi của mình, mỗi lần đi dạo về đều đứng chờ trên thảm trước cửa để được lau sạch chân rồi mới bước vào nhà.

Khu vực làm việc và xem phim cũng ở trên gác

Căn phòng bí mật đầy ắp những món đồ liên quan đến Harry Potter

Tất nhiên, sống trong một căn hộ áp mái cũng không chỉ toàn màu hồng. Theo chia sẻ của chủ nhân, mùa hè khu vực gác lửng nóng hơn, mùa đông lại lạnh hơn khoảng 2°C so với tầng dưới. Ngay từ khi hoàn thiện, họ đã phải đầu tư kỹ cho hệ thống chống thấm và cách nhiệt. Chưa kể, mỗi lần thang máy bảo trì, cả hai cùng hai chú chó phải leo bộ 8 tầng.

Thế nhưng sau tất cả, cô vẫn cho rằng đó là một quyết định xứng đáng. Bởi điều quan trọng nhất không phải căn nhà có hoàn hảo hay không, mà là mỗi ngày đi làm về đều thấy muốn mở cửa bước vào.

Những video và bài đăng về căn hộ nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt yêu thích. Nhiều người cho rằng đây là một trong những không gian sống truyền cảm hứng nhất mà họ từng thấy.

“Làm thế nào để tranh chấp quyền sở hữu tài sản với người lạ? Tôi muốn có căn nhà này”, “Lần đầu tiên tôi thấy gác mái lại quyến rũ đến thế”, “Nhìn giống một hiệu sách nghệ thuật, nơi có thể ngồi uống cà phê cả buổi chiều”, “Có căn nhà như thế này thì tôi ở trong nhà cả năm cũng không chán”,... là một số bình luận từ netizen.

Bên cạnh những lời khen, cũng có ý kiến cho rằng căn hộ sẽ khá vất vả trong việc vệ sinh và bảo trì. Tuy nhiên, với nhiều người, chính điều đó lại khiến không gian này trở nên chân thực hơn. Nó không được tạo ra để chiều lòng tất cả, mà được thiết kế để phục vụ đúng nhịp sống và sở thích của những người đang sống trong đó.

Gác xép là khu vực tạo ấn tượng đặc biệt với mọi người vì có rất nhiều đồ chơi, đồ lưu niệm dễ thương thể hiện sở thích của cặp đôi

Căn hộ chỉ có 1 phòng ngủ với tone màu đen - trắng - xám

Khu vực bếp và đảo bếp

Phòng tắm và vệ sinh cũng lấy màu xám làm chủ đạo

Căn hộ ở tầng trên cùng của toà nhà nên có cả sân thượng cho 2 chú chó chạy nhảy

(Nguồn: Xiaohongshu)