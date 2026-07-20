Quán bún ngan Hà Nội chuyên nhìn mặt khách mới chịu tính tiền, đổi lại đĩa chân rút xương ngon khó có đối thủ

Bên cạnh những cái tên quen thuộc như Ngan Trâm, Ngan Thủy Lương, Ngan Lý Nam Đế hay Ngan Nhàn, thời gian gần đây cộng đồng food review còn truyền tai nhau một quán bún ngan khá "lowkey" nằm trong ngõ 38 Ngô Sĩ Liên (Hà Nội) - bún ngan cô Diu.

Quán nằm khá sâu trong ngõ nên lần đầu tìm đến có thể sẽ hơi khó. Nhiều thực khách chia sẻ rằng nếu không thấy biển hiệu hay quán xá, cứ mạnh dạn hỏi người dân xung quanh sẽ được chỉ đường tận nơi. Trước đây quán bán ở đầu ngõ, nhưng sau đợt siết chặt việc kinh doanh trên vỉa hè đã chuyển vào bên trong.

Ảnh: Biệt đội chống thiu

Thực đơn của quán khá đa dạng với bún, miến ngan nước, miến trộn, bún sườn chua, cháo đậu cà... Tuy nhiên, món được xem là "signature", gần như bàn nào cũng gọi là chân ngan rút xương.

Chân ngan được làm sạch kỹ, rút bỏ hoàn toàn phần xương nên khi ăn chỉ còn cảm giác dai giòn sần sật, chấm cùng xì dầu tỏi đậm đà rất bắt vị. Với những người mê chân ngan nhưng ngại gặm xương, đây được xem là món "chân ái". Nhiều thực khách nhận xét chỉ cần thử một lần là nhớ, bởi không có quá nhiều quán ngan ở Hà Nội phục vụ món này.

Chân ngan rút xương là món được nhiều người yêu thích. Ảnh: Lương Vũ Thiều Hoa

Ngoài ra, miến ngan trộn cũng là món được gọi nhiều. Phần nước trộn được đánh giá khá đậm vị, thịt ngan cắt miếng dày, to, mềm và mọng, phần da bóng bẩy, không bị khô. Miến tơi, không bết sợi và thấm đều nước sốt. Quán chuẩn bị sẵn cả nước mắm tỏi lẫn xì dầu tỏi để khách lựa chọn theo khẩu vị.

Ảnh: Lương Vũ Thiều Hoa

Dù sở hữu lượng khách quen đông đảo, quán cũng là cái tên gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội. Có người khen ngon đến mức "ăn xong khó quay lại quán khác", nhưng cũng có người cho rằng chỉ nên ăn thử một lần cho biết.

Điểm khiến nhiều thực khách bàn tán nhất là quán không niêm yết giá, việc tính tiền được nhiều người nhận xét là khá "cảm tính". Một số bình luận của cư dân mạng sau khi trải nghiệm có nội dung như:

Món miến trộn cũng được nhiều người khen ngợi. Ảnh: Eatwithmynoreo

"Với mức giá như vậy thì mình sẽ không quay lại. Chỗ ngồi chật, phải gửi xe ngoài ngõ. Đồ ăn ổn, chân ngan giòn, không hôi nhưng chưa đến mức quá xuất sắc. Hai người ăn gồm 2 bát bún, 1 đùi, 4 chân và 2 cốc nước hết 380.000 đồng."

"Cô bán không có giá cố định, tính tiền theo cảm xúc. Đến quán cũng nên hạn chế gọi quá cầu kỳ hoặc đi đông mà mỗi người gọi một kiểu vì cô khá khó tính. Bàn ít mà khách đông nên phải chuẩn bị tinh thần chờ."

"Đồ ăn tạm ổn nhưng tính tiền hơi 'ảo', càng gọi nhiều càng thấy khó đoán."

"Ngon thật nhưng hơi chát. Mình gọi như thế này hết 380.000 đồng, chưa tính trà đá."

Ở chiều ngược lại, không ít người vẫn dành lời khen cho món chân ngan rút xương cũng như nước chấm của quán:

"Em thích chấm xì dầu tỏi hơn, còn nước mắm tỏi cũng ngon theo một kiểu riêng."

"Ăn chân ngan ở đây xong rất khó ăn được quán khác."

Dù vậy, cách tính tiền của quán vẫn gây tranh cãi khi không có giá niêm yết

Một số khách quen còn chia sẻ mức giá cụ thể trong lần ăn của mình, chẳng hạn chân ngan rút xương khoảng 20.000 đồng/chiếc, một đĩa ngan lọc đủ cho hai người khoảng 150.000 đồng, canh măng 30.000 đồng, trà đá 5.000 đồng/cốc. Tuy nhiên, cũng có người cho biết từng phải trả tới 650.000 đồng cho một phần gồm góc đùi, 10 chiếc chân ngan cùng canh măng tiết, hay nhận xét rằng quán bán khá đắt so với mặt bằng chung.

Điều đáng chú ý là dù khá nổi tiếng trên TikTok và được nhiều food reviewer giới thiệu, bún ngan cô Diu gần như không có đánh giá trên Google Maps. Quán chủ yếu được truyền tai qua các video trên mạng xã hội và khách quen địa phương. Dẫu vậy, lượng khách đến ăn vẫn rất đông, đặc biệt vào giờ cao điểm, nhiều người cho biết phải chờ hoặc thậm chí không còn chỗ ngồi.