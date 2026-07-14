Mỹ nhân cao 1m58 sống ở penthouse 11 tỷ nhưng bữa tối chỉ có bắp cải

Đó chính là Hà My (SN 1997) - beauty blogger có tiếng hay còn được biết đến là vợ của Trí Thịt Bòa (Trí Phan, SN 1997).

Dù không hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp, Hà My vẫn luôn là gương mặt nhận được nhiều sự chú ý mỗi khi xuất hiện. Thậm chí, nhiều người còn nhận xét cô là trường hợp hiếm hoi gần như chưa từng bị chê về nhan sắc kể từ khi được biết đến.

Hà My

Sở hữu chiều cao khiêm tốn khoảng 1m58, Hà My không có lợi thế hình thể nổi bật như nhiều KOL hay fashionista cùng thế hệ. Thế nhưng, mỗi lần góp mặt tại các sự kiện, cô vẫn dễ dàng thu hút ánh nhìn nhờ thần thái và gương mặt hài hòa. Không cần lựa chọn những bộ cánh quá cầu kỳ hay trang điểm đậm, Hà My vẫn tạo cảm giác nổi bật với “hào quang tiểu thư” rõ nét.

Nhiều người nhận xét, Hà My tạo ra thiện cảm khiến ai nhìn cũng mê mẩn từ lần đầu tiên. Cô sở hữu gương mặt tròn đầy, đôi mắt sáng, nụ cười tươi cùng các đường nét mềm mại, mang đến cảm giác phúc hậu và gần gũi. Cũng vì vậy, nhiều cư dân mạng thường nhận xét Hà My có "tướng vượng phu" - cách gọi quen thuộc để chỉ những người phụ nữ có gương mặt hiền hòa, dễ tạo cảm giác may mắn, viên mãn.

Đây không phải kiểu nhan sắc sắc sảo hay quá cá tính, nhưng càng nhìn càng thấy cuốn hút. Thậm chí, không ít người còn ví vui rằng đây là gương mặt "phẫu thuật cũng khó có được" bởi mọi đường nét đều hài hòa, tự nhiên và rất khó tìm thấy điểm khiến người khác phải chê.

Những lần đi sự kiện gần đây Hà My đều nhận nhiều lời khen vì nhan sắc thăng hạng

Dù lọt ống kính "team qua đường" vẫn xinh xuất sắc

Điều đáng nói là những lời khen dành cho Hà My không chỉ xuất hiện dưới những bức ảnh được đầu tư chỉn chu trên trang cá nhân. Mỗi lần cô lọt vào ống kính “team qua đường”, visual vẫn giữ được phong độ. Không ít người nhận xét Hà My là một trong những beauty blogger hiếm hoi có nhan sắc gần như không khác biệt giữa ảnh tự đăng và camera thường.

Nếu ở các sự kiện, Hà My thường gây ấn tượng với hình ảnh chỉn chu, thanh lịch thì ngoài đời thường, cô lại theo đuổi phong cách tối giản hơn. Trên các vlog hay những chuyến du lịch được chia sẻ lên mạng xã hội, Hà My nhiều lần xuất hiện với lớp makeup nhẹ, thậm chí gần như để mặt mộc, kết hợp cùng áo phông, sơ mi hoặc váy đơn sắc.

Cô cũng không ngại chia sẻ về cách mình tập luyện, ăn uống để giữ dáng. Theo đó, Hà My không phải người ăn uống quá khắt khe, cô vẫn để bản thân thoải mái mỗi khi đi du lịch, đi chơi cùng bạn bè. Tuy nhiên, Hà My duy trì tập gym, chạy bộ theo lịch cố định mỗi ngày.

Cùng với đó khi cần siết cân, Hà My thường chế biến thực phẩm sạch, chủ yếu ăn salad, đồ healthy để có vóc dáng thon gọn, khoẻ khoắn đúng ý. Đặc biệt hơn, những hôm nếu chỉ ở nhà 1 mình, Hà My sẽ nấu đồ ăn nhanh gọn, chỉ ăn tối với rau bắp cải luộc để thanh đạm.

Hà My ăn uống healthy kết hợp với tập gym, chạy bộ, yoga,...

Có những buổi tối cô chỉ ăn rau bắp cải

Ngoài ngoại hình, Hà My còn xây dựng được thiện cảm nhờ tính cách và hình ảnh cá nhân. Trước đây, cô từng được nhiều người biết đến là một "tiểu thư" khi xuất thân trong gia đình có điều kiện. Tuy nhiên, trái với suy nghĩ của không ít người về hình mẫu "lá ngọc cành vàng", Hà My lại tạo ấn tượng bởi sự thân thiện và chừng mực.

Qua những video đời thường hay cách tương tác trên mạng xã hội, cô luôn giữ thái độ nhẹ nhàng, lịch sự và khéo léo. Dù sở hữu lượng người theo dõi lớn, Hà My hiếm khi tạo drama hay phát ngôn gây tranh cãi để thu hút sự chú ý. Thay vào đó, cô tập trung chia sẻ về làm đẹp, thời trang, chăm sóc bản thân và cuộc sống hằng ngày.

Bên cạnh đó, từ sau khi kết hôn với Trí Thịt Bòa, cuộc sống hôn nhân của Hà My cũng khiến nhiều người phải chú ý. Cả hai hiện sinh sống trong căn penthouse 3 tầng trị giá hơn 11 tỷ đồng, đồng thời đầu tư thêm gần 2 tỷ để hoàn thiện phần nội thất. Cơ ngơi gây ấn tượng với thiết kế hiện đại, tối ưu công năng và được trang bị nhiều tiện ích như phòng gym tại gia, khu thay đồ riêng, hệ tủ trưng bày cùng nhiều góc sinh hoạt được chăm chút chỉn chu, phản ánh rõ gu thẩm mỹ sang xịn, tinh tế của cặp đôi.

Không xây dựng hình tượng cặp đôi hoàn hảo hay liên tục chia sẻ những màn thể hiện tình cảm, Hà My và Trí Thịt Bò ghi điểm bằng sự tự nhiên trong cách xuất hiện cùng nhau, từ những chuyến du lịch, công việc đến các khoảnh khắc đời thường.