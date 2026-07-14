"Bánh dẻo thị phi” dậy sóng trung thu 2026: Bán 290.000 đồng/chiếc, vừa cắt đứt hợp tác bị xưởng cũ tung luôn giá gốc chỉ 155.000 đồng

Mới chỉ đầu tháng 6 âm lịch nhưng thị trường bánh Trung thu đã bắt đầu "nóng" lên. Trong số những cái tên được nhắc đến nhiều nhất là chiếc bánh từng được cư dân mạng gắn cho biệt danh "bánh dẻo thị phi" - món bánh gắn liền với một người bán hàng online khá nổi tiếng.

Chiếc bánh nặng khoảng 350g, không cầu kỳ về bao bì hay đa dạng nhân bánh, nhưng vẫn tạo nên sức hút đặc biệt nhờ phần nhân "khổng lồ". Giá bán lên tới 290.000 đồng/chiếc, tương đương 580.000 đồng/cặp - cao hơn mặt bằng chung của bánh dẻo trên thị trường.

Năm 2025, chiếc bánh này từng tạo nên một "cơn sốt" trên mạng xã hội, không chỉ vì mức giá mà còn bởi cách thưởng thức khá lạ. Thay vì cắt bánh thành từng miếng như thông thường, nhiều video hướng dẫn người mua cho bánh vào tủ lạnh để bánh cứng lại, sau đó cán dẹt rồi mới cắt. Cách làm này giúp phần 4 lòng đỏ trứng muối được dàn đều khắp chiếc bánh, để mỗi miếng đều có đủ vị ngọt dẻo của nhân sen xen lẫn vị bùi, mặn của trứng.

Cận cảnh chiếc bánh dẻo từng "làm mưa làm gió" mùa trung thu 2025, có giá lên tới 290.000 đồng/ chiếc

Chính màn thưởng thức độc đáo ấy đã khiến chiếc bánh nhanh chóng viral, được đông đảo người dùng mạng xã hội làm theo. Dù từ mức giá cho đến cách ăn đều gây nhiều tranh cãi, chiếc bánh vẫn "chiếm sóng" suốt một thời gian dài. Nhiều đại lý liên tục thông báo hết hàng, không ít khách hàng than phiền "đặt mãi không mua được", cho thấy sức hút khó tin của món bánh vốn rất quen thuộc mỗi mùa Trung thu.

Phía người bán: Dừng hợp tác vì nhiều phản ánh về chất lượng bánh

Tuy nhiên, trước thềm mùa Trung thu năm nay, người này bất ngờ thông báo đã chấm dứt hợp tác với xưởng sản xuất từng đồng hành suốt nhiều năm. Theo chị, quyết định này xuất phát từ việc liên tục nhận được phản ánh của khách hàng về chất lượng sản phẩm, đặc biệt là tình trạng bánh bị nát, không còn giữ được hình dạng nguyên vẹn khi đến tay người mua.

Chị cho biết tình trạng này diễn ra liên tiếp trong các tháng 3, 4 và 5. Dù đã nhiều lần góp ý để xưởng điều chỉnh nhưng chất lượng vẫn không được cải thiện. Đồng thời, chị cũng cho biết đã tìm được một xưởng mới với kỳ vọng mang đến sản phẩm ổn định hơn cho mùa Trung thu năm nay.

Người này cho biết đã tìm được một xưởng mới với kỳ vọng mang đến sản phẩm ổn định hơn cho mùa Trung thu năm nay.

Phía xưởng: Khẳng định chất lượng không thay đổi, lần đầu công khai giá bán

Ở chiều ngược lại, xưởng sản xuất từng cung cấp loại bánh này cũng đăng tải bài viết xác nhận việc hai bên chính thức kết thúc hợp tác sau gần 10 năm. Phía xưởng gửi lời cảm ơn đối tác cũ vì quãng thời gian đồng hành với vai trò nhà phân phối độc quyền và cho biết sẽ mở lại hoạt động bán buôn, bán lẻ trực tiếp ra thị trường.

Đáng chú ý, xưởng khẳng định nguyên liệu sản xuất vẫn đạt tiêu chuẩn như thông tin in trên bao bì và chất lượng bánh được giữ nguyên như năm 2025. Theo đơn vị này, sự cố bánh bị ướt, mềm trong hai đơn hàng giao cho đại lý tại Bắc Ninh là do thời tiết thay đổi cùng sai sót của một công nhân. Vấn đề đã được xử lý và xưởng cũng hoàn tiền cho đại lý đối với số bánh bị ảnh hưởng.

Thông báo mới từ xưởng sản xuất bánh dẻo

Cùng với thông báo trên, xưởng lần đầu công khai giá bán của sản phẩm. Theo đó, bánh dẻo 4 trứng nặng 350g có giá bán buôn khoảng 155.000 đồng/chiếc, trong khi giá bán lẻ là 225.000 đồng/chiếc. Mức giá này nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi thấp hơn đáng kể so với mức 290.000 đồng/chiếc mà đối tác cũ của xưởng từng bán.

Xưởng lần đầu công khai giá buôn của sản phẩm là 155.000 đồng/chiếc, giá lẻ là 225.000 đồng/chiếc.

Theo chia sẻ từ đại diện xưởng, trong thời gian hợp tác, đối phương là nhà phân phối độc quyền của xưởng mà không phải đặt cọc, không bị áp doanh số hay các chỉ tiêu bắt buộc như nhiều hợp đồng phân phối khác. Dù có nhiều khách hàng tìm đến xưởng để mua trực tiếp, đơn vị này cũng từ chối nhằm đảm bảo quyền phân phối độc quyền cho chị. Vì vậy, khi hai bên chính thức "đường ai nấy đi", việc xưởng mở bán rộng rãi ra thị trường là điều đã được thống nhất từ trước. Tuy nhiên, quá trình chấm dứt hợp tác lại không diễn ra êm đẹp khi cả hai liên tục có những chia sẻ phản hồi qua lại trên mạng xã hội.

Việc xưởng sản xuất và người bán hàng online nổi tiếng này dừng hợp tác với dòng bánh từng "làm mưa làm gió" mạng xã hội nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi. Không ít người, đặc biệt là những khách hàng từng muốn thử nhưng ngần ngại vì giá cao, nhận thấy mức bán lẻ trực tiếp từ xưởng chỉ 225.000 đồng/chiếc nên đã nhanh chóng đặt mua.

Do có mức giá "mềm" hơn nên xưởng liên tục được khách hàng hỏi mua

Khách hàng, cư dân mạng phải "chia phe" vì chiếc bánh dẻo

Không chỉ hai bên liên tục có những chia sẻ qua lại trên mạng xã hội, vụ việc còn khiến cộng đồng mạng chia thành nhiều luồng quan điểm.

Một bộ phận cho rằng quyết định chấm dứt hợp tác của người bán là điều dễ hiểu nếu liên tục nhận được phản ánh về chất lượng sản phẩm mà không được cải thiện. Theo nhóm này, để đưa chiếc bánh dẻo 4 trứng từ một sản phẩm ít người biết đến trở thành hiện tượng mạng xã hội, người bán đã đầu tư không ít công sức cho việc quảng bá, xây dựng hình ảnh, hệ thống đại lý và tạo dựng uy tín cá nhân. Vì vậy, việc xưởng công khai giá bán, đồng thời tiếp cận các đại lý từng phân phối bánh của đối tác ngay sau khi hai bên ngừng hợp tác bị một số người đánh giá là thiếu tinh tế.

Ở chiều ngược lại, nhiều ý kiến lại cho rằng sau khi thỏa thuận phân phối độc quyền kết thúc, xưởng hoàn toàn có quyền mở bán trực tiếp cũng như tìm kiếm đại lý mới. Theo quan điểm này, việc người bán liên tục đăng tải các bài viết chỉ trích xưởng sau khi ngừng hợp tác cũng khiến tranh cãi bị đẩy đi xa hơn.

Không ít người nhận định mối quan hệ giữa hai bên trước đây vốn mang tính "đôi bên cùng có lợi": xưởng có thêm doanh số nhờ sức lan tỏa của người bán, trong khi người bán cũng hưởng lợi từ việc phân phối độc quyền một sản phẩm đang tạo được sức hút trên thị trường.

Mới đầu tháng 6 âm lịch nhưng dân mạng đã "chia phe" vì drama bánh dẻo

Bên cạnh hai luồng ý kiến trái chiều, cũng có nhiều cư dân mạng cho rằng đây đơn thuần là mâu thuẫn trong quá trình kết thúc hợp tác kinh doanh. Theo họ, thay vì chỉ trích bên nào đúng hay sai, điều người tiêu dùng quan tâm hơn cả là chất lượng của chiếc bánh trong mùa Trung thu năm nay có thực sự được cải thiện hay không, cũng như liệu sản phẩm có giữ được sức hút như những mùa trước.

Hiện những diễn biến xoay quanh chiếc "bánh dẻo thị phi" vẫn tiếp tục thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, nhất là khi mùa Trung thu đang đến gần.