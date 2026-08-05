Chuyến tàu đi thẳng tới di sản thế giới ở Việt Nam: Chạy 190km qua 5 ga, giá vé dự kiến từ 360.000 đồng

Một hành trình đường sắt mới dài khoảng 190km, kết nối Cố đô Huế với cửa ngõ Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, đang được ngành đường sắt và các địa phương gấp rút chuẩn bị. Không chỉ đưa đón hành khách, đoàn tàu còn có toa cộng đồng, không gian giải trí, ẩm thực và hoạt động giới thiệu văn hóa trên suốt hành trình.

Theo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, sản phẩm mang tên “Cố đô Huế - Phong Nha: Hành trình kỳ quan - Di sản thế giới”, dự kiến được đưa vào khai thác từ ngày 28/8/2026.

Ảnh Đường sắt Việt Nam

Đoàn tàu 8 toa, đi qua 5 nhà ga

Đoàn tàu dự kiến gồm 8 toa, sức chứa khoảng 304 hành khách. Trong đó có 5 toa ghế mềm xoay 360 độ, mỗi toa 56 chỗ; một toa VIP 24 chỗ; một toa cộng đồng và một toa dịch vụ - giải trí.

Không gian bên trong và diện mạo đoàn tàu được thiết kế nhằm làm nổi bật những giá trị đặc trưng về văn hóa, du lịch, lịch sử và di sản của Huế, Quảng Trị. Công nghệ cũng sẽ được ứng dụng vào hoạt động thuyết minh, truyền thông trên tàu.

Ngoài chỗ ngồi thông thường, hành khách dự kiến có thể trải nghiệm ẩm thực địa phương, giao lưu, xem biểu diễn nghệ thuật và tham gia các hoạt động cộng đồng. Một số không gian trên tàu còn có khả năng phục vụ sự kiện.

Hành trình dài khoảng 190km, kết nối 5 ga gồm Huế, Đông Hà, Mỹ Trạch, Đồng Hới và Thọ Lộc. Mỗi ga được xây dựng với một chủ đề riêng: Huế là điểm đến di sản văn hóa; Đông Hà gắn với hòa bình; Mỹ Trạch mang chủ đề ký ức và danh nhân; Đồng Hới là cửa ngõ du lịch biển; còn Thọ Lộc là cửa ngõ tới Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng.

Tàu khởi hành tử ga Huế (Ảnh Cổng TTDT Thành phố Huế)

Tại các ga, ngành đường sắt và địa phương dự kiến bố trí mô hình check-in, điểm bán sản phẩm OCOP. Dọc một số đoạn trên tuyến cũng sẽ hình thành cảnh quan “đường tàu - đường hoa” để tăng trải nghiệm cho du khách.

Theo lịch trình dự kiến, tàu HQ2 rời ga Huế lúc 7h15 và đến ga Thọ Lộc lúc 11h55, thời gian di chuyển khoảng 4 giờ 40 phút. Chiều ngược lại, tàu HQ1 xuất phát từ Thọ Lộc lúc 13h15 và về đến Huế lúc 17h25.

Một hành trình, nhiều điểm đến từ di sản tới biển và hang động

Với giờ khởi hành khá sớm, du khách từ địa phương khác nên đến Huế và lưu trú từ tối hôm trước. Trước hoặc sau hành trình, du khách có thể tham quan Đại Nội, chùa Thiên Mụ, sông Hương, chợ Đông Ba và khám phá ẩm thực cố đô.

Xuống ga Đông Hà, hành khách có thể tiếp tục hành trình về nguồn tại Thành cổ Quảng Trị, đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, địa đạo Vịnh Mốc và các địa danh thuộc tuyến du lịch DMZ. Do các điểm nằm ở nhiều hướng khác nhau, du khách nên dành ít nhất một ngày và chuẩn bị phương tiện riêng thay vì chỉ trông chờ vào thời gian tàu dừng tại ga.

Ga Mỹ Trạch được định vị với chủ đề “Ký ức và danh nhân”. Từ khu vực này, du khách có thể kết nối tới Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp, chùa Hoằng Phúc và không gian làng quê Lệ Thủy.

Trong khi đó, Đồng Hới phù hợp với những người muốn kết hợp đi tàu và nghỉ biển. Những trải nghiệm dễ sắp xếp gồm biển Nhật Lệ, bán đảo Bảo Ninh, Quảng Bình Quan, dạo bờ sông Nhật Lệ và thưởng thức hải sản, cháo canh, bánh lọc địa phương.

Ảnh Cổng TTDT Thành phố Huế

Một số hình ảnh mô phỏng bên trong đoàn tàu (Ảnh Cổng TTDT Thành phố Huế)

Điểm cuối của chuyến tàu là ga Thọ Lộc, được xác định là cửa ngõ đến Phong Nha - Kẻ Bàng. Tuy nhiên, tàu không chạy thẳng vào trung tâm du lịch hay tới các hang động. Hành khách vẫn phải tiếp tục di chuyển bằng đường bộ và nên đặt xe đón trước tại ga.

Tại Phong Nha - Kẻ Bàng, du khách có thể lựa chọn động Phong Nha, động Thiên Đường, suối Nước Moọc hoặc Sông Chày - Hang Tối tùy thời gian và thể lực.

Theo UNESCO, Phong Nha - Kẻ Bàng cùng Vườn quốc gia Hin Nam No của Lào tạo thành một trong những cảnh quan karst đá vôi nguyên vẹn, nổi bật nhất thế giới. Khu vực có lịch sử địa chất khoảng 400 triệu năm, với hơn 220km hang động và sông ngầm đã được ghi nhận.

Giá 360.000 đồng mới là mức dự kiến

Tại buổi làm việc ngày 9/7, phương án ban đầu đề xuất đoàn tàu gồm 7 toa, với giá vé từ 360.000 đồng mỗi hành khách. Tuy nhiên, phương án cập nhật cuối tháng 7 đã nâng quy mô lên 8 toa, trong khi bảng giá chính thức, giá từng hạng ghế và thời điểm mở bán vẫn chưa được công bố.

Vì vậy, mức 360.000 đồng hiện chỉ nên được xem là giá dự kiến ban đầu. Hành khách nên chờ tàu HQ1, HQ2 xuất hiện trên hệ thống bán vé chính thức, đồng thời kiểm tra rõ giá đã bao gồm hoạt động giải trí, ăn uống hay xe trung chuyển hay chưa.

Một chi tiết khác cần lưu ý là tàu HQ2 dự kiến đến Thọ Lộc lúc 11h55, trong khi HQ1 rời ga lúc 13h15. Khoảng thời gian 1 giờ 20 phút không đủ để đi tới Phong Nha, tham quan hang động rồi quay lại ga.

Khách mua vé khứ hồi trong ngày vì thế chủ yếu phù hợp với mục đích trải nghiệm đoàn tàu. Người thực sự muốn khám phá di sản nên mua vé một chiều, đặt trước phương tiện đón tại ga và lưu trú ít nhất một đêm.

Ảnh minh họa - Nguồn: Đường sắt Việt Nam

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết các doanh nghiệp đang xây dựng combo kết hợp vé tàu với tham quan, lưu trú và các chương trình ưu đãi. Những gói dịch vụ cụ thể sẽ được tiếp tục cập nhật, công bố trước khi đoàn tàu chính thức khai thác.

Nếu hệ thống trung chuyển và dịch vụ tại các ga được tổ chức đồng bộ, chuyến tàu mới có thể trở thành một hành trình đáng chú ý, đưa du khách đi xuyên qua không gian di sản, lịch sử, biển và hang động của miền Trung chỉ trên một tuyến đường sắt.