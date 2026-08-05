30 kiểu tiêu tiền ai cũng từng mắc

Thực tế, nhiều khoản chi không hề xuất phát từ nhu cầu thật sự mà đến từ thói quen, cảm xúc hoặc những "cái bẫy" rất quen thuộc trong cuộc sống hiện đại: một mã giảm giá, một thông báo freeship, một video review trên TikTok hay đơn giản là cảm giác "mình xứng đáng". Trong 30 kiểu tiêu tiền dưới đây, bạn đã từng mắc bao nhiêu điều.

1. Có lương là tự thưởng ngay

Lương vừa về tài khoản, việc đầu tiên là đặt một bữa thật ngon, mua món đồ đã để trong giỏ hàng từ lâu hoặc đặt vé cho chuyến đi sắp tới. Tự thưởng không sai, nhưng nếu khoản thưởng luôn diễn ra trước cả tiết kiệm, trả nợ hay các khoản chi cố định, cuối tháng rất dễ rơi vào cảnh "không hiểu tiền đi đâu hết".

2. Thấy giảm giá là thấy... cần

Ban đầu không hề có ý định mua. Nhưng giảm 50%, mua 2 tặng 1, flash sale hay "chỉ còn hôm nay" khiến món đồ bỗng trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều. Nhiều khi, thứ khiến chúng ta quyết định mua không phải nhu cầu, mà là cảm giác sợ bỏ lỡ một món hời.

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3. Mua thêm chỉ để đủ miễn phí vận chuyển

Tiết kiệm được 20.000 đồng tiền ship nhưng lại tiêu thêm 200.000 đồng cho một món vốn không nằm trong kế hoạch. Đây là một trong những chiêu kích thích mua sắm hiệu quả nhất của các sàn thương mại điện tử.

4. Mỗi ứng dụng một gói trả phí

Netflix, Spotify, YouTube Premium, ChatGPT, Canva, iCloud... Mỗi tháng chỉ vài chục đến vài trăm nghìn nên không thấy đáng kể. Nhưng khi cộng tất cả lại, con số có thể lớn hơn nhiều người nghĩ.

5. Quên hủy gói dùng thử

Đăng ký chỉ mất vài giây. Đến khi phát hiện bị trừ tiền thì đã qua vài tháng.

6. Đi siêu thị chỉ định mua 3 món, lúc về thành 15 món

Mọi thứ đều rất hợp lý. Cái này đang giảm. Cái kia tiện mua luôn. Cuối cùng hóa đơn cao gấp nhiều lần dự tính.

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7. Mua vì review

Một video 30 giây đôi khi đủ khiến chiếc ví mở ra. Điều thú vị là rất nhiều món được mua vì "ai cũng khen", rồi vài tuần sau lại nằm yên trong góc nhà.

8. Nghĩ đồ uống không đáng bao nhiêu

Một ly cà phê hay trà sữa không làm ai nghèo đi. Nhưng nếu trở thành thói quen mỗi ngày, khoản chi này hoàn toàn có thể lên tới hơn 1-2 triệu đồng mỗi tháng. Điều đáng lưu ý không phải là cắt bỏ, mà là biết mình đang chi bao nhiêu cho niềm vui này.

9. Mua đồ để cải thiện tâm trạng

Buồn thì mua. Stress thì mua. Làm việc vất vả cũng mua. Niềm vui từ mua sắm có thật, nhưng thường chỉ kéo dài trong thời gian ngắn.

10. Mở app mua sắm mỗi khi rảnh

Không có nhu cầu vẫn vào xem. Xem nhiều rồi tự nhiên lại thấy... có nhu cầu.

11. Luôn chọn giao hàng hỏa tốc

Muốn có ngay nên sẵn sàng trả thêm phí. Một khoản nhỏ mỗi lần, nhưng cộng cả tháng lại không hề nhỏ.

Ảnh minh hoạ Pinterest

12. Mua theo combo vì nghĩ sẽ tiết kiệm hơn

Đến cuối cùng vẫn có vài món chưa từng dùng.

13. Tích voucher nhiều hơn tích tiền

Săn được rất nhiều mã giảm giá. Nhưng tổng số tiền chi lại cao hơn dự kiến vì mua thêm những món vốn không cần.

14. Đi du lịch là quên ngân sách

"Đi có một lần." Đây là câu nói quen thuộc khiến rất nhiều chuyến đi đội chi phí lên đáng kể.

15. Mua đồ để "sau này sẽ dùng"

"Sau này" đôi khi không bao giờ đến.

16. Không bao giờ xem sao kê

Nhiều người nghĩ mình tiêu khá tiết kiệm. Cho đến khi ngồi xem lại toàn bộ giao dịch trong một tháng. Sao kê không chỉ là bảng liệt kê con số mà còn phản ánh rất rõ thói quen chi tiêu.

17. Trả góp vì thấy mỗi tháng không nhiều

Mỗi khoản chỉ vài trăm nghìn. Nhưng khi nhiều khoản trả góp xuất hiện cùng lúc, áp lực tài chính bắt đầu tăng lên.

18. Thích tích điểm nhưng hiếm khi đổi

Điểm thưởng ngày càng nhiều. Đến khi nhớ ra thì đã hết hạn.

19. Có bao nhiêu tiêu gần hết bấy nhiêu

Thu nhập tăng. Chi tiêu cũng tăng theo. Số dư tài khoản vẫn gần như giữ nguyên.

Ảnh minh hoạ Pinterest

20. Luôn nghĩ "chỉ lần này thôi"

Điều đáng nói là "lần này" thường xuất hiện rất nhiều lần.

21. Mua vì sợ hết hàng

Thông báo "chỉ còn 2 sản phẩm" khiến quyết định mua diễn ra nhanh hơn bình thường.

22. Thay đồ dù món cũ vẫn dùng tốt

Không hỏng. Chỉ là thấy mẫu mới đẹp hơn.

23. Tủ quần áo đầy nhưng vẫn mua thêm

Bởi lúc nào cũng có cảm giác "mình không có gì để mặc".

24. Chi rất mạnh tay cho những dịp đặc biệt

Sinh nhật. Concert. Du lịch. Lễ, Tết. Mỗi dịp đều có lý do rất hợp lý để... vượt ngân sách.

25. Gọi quá nhiều đồ ăn rồi bỏ thừa

Một trong những khoản lãng phí phổ biến nhưng ít người để ý.

26. Luôn mua size lớn vì nghĩ sẽ rẻ hơn

Nhưng không dùng hết trước khi hết hạn.

Ảnh minh hoạ Pinterest

27. Mua công nghệ mới khi món cũ vẫn hoạt động tốt

Lý do đôi khi chỉ là... phiên bản mới đẹp hơn.

28. Rất hào phóng với người khác nhưng quên dành tiền cho mình

Không tiếc tiền mời bạn bè. Không tiếc tiền mua quà. Nhưng lại chưa có nổi một quỹ dự phòng.

29. Tháng nào cũng hứa sẽ tiết kiệm từ tháng sau

Một lời hứa quen thuộc với rất nhiều người.

30. Nghĩ mình tiêu ít vì không mua món đắt tiền

Trong khi chính những khoản chi vài chục, vài trăm nghìn lặp đi lặp lại mỗi ngày mới là thứ âm thầm làm tài khoản vơi đi.

Điều đáng lo không phải là một lần tiêu nhiều, mà là những lần tiêu nhỏ lặp đi lặp lại

Không phải 30 kiểu tiêu tiền trên đều là sai. Mỗi người đều có quyền dùng tiền để tận hưởng cuộc sống, thưởng cho bản thân sau những ngày làm việc căng thẳng hay mua những thứ khiến mình hạnh phúc.

Điều đáng nói là nhiều thói quen chỉ thực sự trở thành vấn đề khi chúng diễn ra quá thường xuyên và hoàn toàn theo quán tính. Một ly cà phê không khiến bạn nghèo đi. Một lần mua vì đang giảm giá cũng không. Nhưng hàng chục quyết định nhỏ, lặp đi lặp lại mỗi ngày mới là thứ âm thầm quyết định cuối tháng tài khoản của bạn còn bao nhiêu.

Nếu muốn quản lý tài chính tốt hơn, bạn không nhất thiết phải cắt bỏ mọi niềm vui hay sống quá khắt khe với bản thân. Hãy thử dành một tháng theo dõi toàn bộ chi tiêu của mình. Sau đó, chia chúng thành hai nhóm: những khoản thực sự mang lại giá trị và những khoản nếu bỏ đi, cuộc sống cũng không thay đổi nhiều.

Đó cũng là cách nhiều chuyên gia tài chính cá nhân khuyên mọi người bắt đầu xây dựng thói quen quản lý tiền bạc: không phải tiêu ít hơn bằng mọi giá, mà tiêu có chủ đích hơn. Khi hiểu rõ tiền của mình đang chảy về đâu, bạn sẽ biết nên giữ lại niềm vui nào và cắt giảm khoản chi nào mà không cảm thấy tiếc nuối.

Cuối cùng, quản lý tiền bạc không phải là cuộc thi xem ai chi ít nhất. Đó là khả năng khiến mỗi đồng tiền mình kiếm được phục vụ đúng những điều mình coi trọng. Và đôi khi, thay đổi một vài thói quen nhỏ hôm nay lại mang đến khác biệt rất lớn cho tài chính của chính bạn sau này.