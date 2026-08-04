Căn nhà của cô gái độc thân sống cùng 4 chú mèo

Trước khi nói đến chuyện kết hôn hay lập gia đình, nhiều người đặt ra một mục tiêu khác: sở hữu một không gian sống của riêng mình. Với Gia Gia - blogger 29 tuổi đến từ An Huy (Trung Quốc), căn hộ nhỏ 66m² không chỉ là nơi để ở, mà còn là thành quả của nhiều năm tích lũy và là chốn bình yên để cô cùng 4 chú mèo tận hưởng cuộc sống theo nhịp điệu mình mong muốn.

Gia Gia đang sống một mình cùng với 4 chú mèo trong căn hộ của mình

Căn hộ của Gia Gia có diện tích xây dựng 66m², diện tích sử dụng 52m², nằm ở tầng 2 của một khu nhà cũ. Ban đầu, đây là căn hộ 2 phòng ngủ, 1 phòng khách với bố cục khá chật chội, ánh sáng hạn chế.

Sau khi mua lại vào năm 2024, nữ blogger quyết định tự cải tạo toàn bộ không gian với chi phí khoảng 80.000 NDT (311 triệu đồng, theo tỷ giá hiện tại). Cô không thuê kiến trúc sư hay công ty thiết kế mà tự lên ý tưởng, lựa chọn vật liệu và theo sát quá trình thi công trong suốt nửa năm.

Căn nhà có diện tích sử dụng 52m² nhưng có đến 2 phòng ngủ nên Gia Gia đã bỏ đi một phòng ngủ

Phòng khách trước và sau khi cải tạo

Điều đầu tiên Gia Gia làm là thay đổi mặt bằng. Cô phá bỏ một phòng ngủ để mở rộng không gian sinh hoạt, biến căn hộ từ 2 phòng ngủ thành 1 phòng ngủ và 1 khu vực đa năng. Phòng ngủ cũ được cải tạo thành phòng ăn kết hợp góc làm việc, đồng thời một phần bức tường được tháo bỏ để ánh sáng tự nhiên có thể len vào nhiều hơn. Nhờ đó, căn hộ ở tầng thấp vốn khá tối trở nên thông thoáng và sáng sủa hơn đáng kể.

Gia Gia theo đuổi nguyên tắc “đầu tư tối giản cho phần hoàn thiện, ưu tiên nội thất”. Căn hộ không làm trần thạch cao cầu kỳ, chỉ xử lý cục bộ ở khu vực điều hòa, bếp, phòng tắm và phía trên tủ quần áo. Toàn bộ sàn được lát gạch vân gỗ xương cá để tạo cảm giác liền mạch, tường và trần đều sơn màu trắng kem, kết hợp các hốc tường âm nhằm tăng chiều sâu cho không gian. Thay vì thay mới toàn bộ nội thất, cô tận dụng khá nhiều đồ từ căn hộ cũ, vừa tiết kiệm chi phí vừa phù hợp với lối sống đề cao tính bền vững.

Bảng màu của ngôi nhà xoay quanh tông trắng ấm và màu gỗ tự nhiên. Trên nền trung tính ấy, Gia Gia điểm xuyết thêm những món đồ nội thất có màu sắc nổi bật để tạo sức sống cho căn hộ. Cô không có bất kỳ phong cách thiết kế cụ thể nào, chỉ lựa chọn những gì khiến mình cảm thấy ấm áp, mềm mại, nhiều ánh sáng và đủ đơn giản để có thể sống lâu dài.

Một chi tiết khiến nhiều người bất ngờ là Gia Gia không lắp cửa phòng ngủ. Với cô, ngôi nhà được thiết kế hoàn toàn theo nhu cầu của chính bản thân, không cần tuân theo những quy chuẩn dành cho một gia đình nhiều người.

“Mẹ tôi nói đây là một ngôi nhà ‘không chào đón họ hàng’. Phòng ngủ thì không lắp cửa, cửa phòng tắm lại làm bằng kính trong suốt, phòng khách trải một tấm thảm lớn khiến khách đến chơi cũng không biết có nên bước lên hay không, ghế sofa thì màu trắng tinh, bàn ăn cũng chỉ có đúng 3 chiếc ghế,... Họ hàng có đến chơi cũng chẳng có chỗ ngồi, chỉ còn cách... đứng tựa vào tường. Nhà cũng không có phòng dành cho khách, nên khỏi ai nghĩ đến chuyện ngủ lại.

Mẹ tôi nói cũng không sai. Nhưng đây là nhà của tôi, nên tôi muốn trang trí theo cách mình thích, không cần phải thiết kế để chiều lòng bất kỳ ai” - Gia Gia tâm sự.

Phòng ngủ có diện tích khoảng 9 m²

Phòng khách không có vách tivi cố định, Gia Gia sử dụng tivi đặt trên giá di động. Đồng thời thông ban công với phòng khách và mở rộng ô cửa để căn hộ đón được nhiều ánh sáng tự nhiên hơn. Khu vực ăn uống được bố trí bàn ăn, tủ buffet, tủ lạnh và hệ tủ cao chứa đồ gia dụng.

Điều khiến căn hộ nhỏ này trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở cách cải tạo mà còn ở cuộc sống diễn ra bên trong. Gia Gia hiện sống cùng 4 chú mèo. Theo cô, từ ngày chuyển về nhà mới, mỗi ngày đều trôi qua rất bình yên. Muốn gặp bạn bè thì chỉ cần nhắn một tin là có thể lên đường. Muốn nấu ăn thì đi sang khu chợ gần nhà để mua rau tươi trong ngày. Nếu lười vào bếp, cô chỉ mất vài phút lái xe đến trung tâm thương mại gần đó để ăn uống và dạo chơi.

Gia Gia cũng hài lòng từ những điều rất giản dị như không ai thúc giục phải kết hôn hay sinh con, cũng chẳng ai quản chuyện thức khuya hay dậy sớm. Cô có thể dành thời gian chăm sóc bản thân, trang trí từng góc nhỏ trong nhà và ở bên những người bạn bốn chân của mình.

"Mỗi lần ngồi trong phòng khách, tôi lại nhớ căn hộ từng chỉ là một không gian thô sơ. Thật kỳ diệu khi từng chút một, nó đã trở thành đúng ngôi nhà mà tôi hằng mơ ước" , Gia Gia chia sẻ.

Một phòng ngủ được chuyển đổi thành bàn ăn và khu vực pha cà phê

Căn nhà có tone màu trắng làm chủ đạo

Gia Gia thường cắm hoa tươi và trồng một số loại cây trong nhà

Căn bếp nhỏ xinh phù hợp với cuộc sống độc thân

(Nguồn: Xiaohongshu)