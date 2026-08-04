Nam NSƯT 2 lần đò vừa công khai người yêu SN 1988 xinh như mộng, cùng nhau đi du lịch khắp thế gian

NSƯT Việt Anh và "Cá sấu chúa" Quỳnh Nga từ lâu đã là những gương mặt vô cùng quen thuộc với khán giả yêu phim truyền hình Việt Nam. Nam diễn viên sinh năm 1981 sở hữu sự nghiệp rực rỡ với hàng loạt vai diễn ấn tượng và chính thức được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú vào năm 2023.

Trái ngược với hào quang sự nghiệp, đường tình duyên của anh khá lận đận khi từng trải qua hai lần đổ vỡ hôn nhân. Trong khi đó, người đẹp sinh năm 1988 Quỳnh Nga cũng từng nếm trải biến cố ly hôn vào năm 2019 trước khi quay trở lại showbiz mạnh mẽ. Hai tâm hồn từng chịu nhiều tổn thương đã tìm thấy sự đồng điệu khi cùng tham gia dự án phim truyền hình từ nhiều năm trước.

Sau gần 7 năm liên tục vướng tin đồn hẹn hò nhưng luôn giữ im lặng, cặp đôi đã tạo nên một cú bùng nổ truyền thông vào giữa tháng 7/2026. Qua một đoạn video lãng mạn ghi lại khoảnh khắc ngọt ngào tại nước Nga xa xôi, Việt Anh và Quỳnh Nga đã chính thức công khai mối quan hệ yêu đương trước công chúng.

Nam diễn viên sau đó cũng lên tiếng xác nhận cả hai đã bí mật hẹn hò được hơn một năm. Anh cảm thấy tình cảm hiện tại đã đủ chín muồi và đây là thời điểm thích hợp nhất để chia sẻ niềm hạnh phúc này với những khán giả luôn yêu thương, theo dõi họ.

Cặp đôi đi Hàn hồi tháng 3.

Và ở Nga hồi tháng 7.

Sau khi cởi bỏ được áp lực giấu kín, cả hai thoải mái tận hưởng từng khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau với tư cách là người yêu, là tri kỷ đích thực của đời mình. Họ không ngần ngại dành cho nhau những cử chỉ chăm sóc ân cần, cùng nhau chia sẻ những quan điểm sống trưởng thành và thậm chí đang xây nhà để sống chung.

Minh chứng rõ ràng nhất cho tình yêu thăng hoa này chính là hành trình cùng nhau đi du lịch khắp thế gian đầy ngưỡng mộ của hai người từ đầu năm đến nay. Ngay từ tháng 3 năm 2026, cặp đôi đã có chuyến xuất ngoại đầy năng lượng tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc để cùng tham gia một dự án giải trí.

Đến tháng 7 năm 2026, chuyến đi đến nước Nga cổ kính chính là cột mốc định mệnh chứng kiến màn công khai tình cảm gây bão mạng xã hội. Ngay sau đó, vào tháng 8 này, bước chân của cặp đôi lại tiếp tục nối dài đến đất nước Trung Quốc đại lục.

Trên trang cá nhân, Quỳnh Nga chia sẻ cảm xúc khi ở Trung Quốc: "Mùa này Đại Lý đẹp mê hồn… đã đi một lần mà mê mẩn quá phải đi tiếp đây này". Việt Anh cũng không "kém phần" anh viết trên trang cá nhân: "Đại Lý vẫn luôn là 1 điều gì đó ấn tượng đến khó tả. Nếu để nói về chữa lành thì đây là 1 trong những lựa chọn Top of mind của tôi với Phong, Hoa, Tuyết, Nguyệt - Sa Khê Cổ Trấn".

Hình ảnh Quỳnh Nga và Việt Anh cùng nhau đi Trung Quốc.

Giờ đây, không còn phải né tránh ánh nhìn của dư luận, Việt Anh và Quỳnh Nga đang cùng nhau viết nên những trang nhật ký hành trình hạnh phúc, thoải mái nắm tay nhau đi qua những miền đất mới trên thế giới.