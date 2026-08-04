Ca sĩ Việt được chọn giao lưu văn hóa: Thắng giải quốc tế trình diễn toàn diện, truyền thông Trung Quốc tung hô

Sau khi liên tiếp ghi dấu ấn tại các sự kiện quốc tế, Chi Pu tiếp tục được lựa chọn đồng hành trong một chương trình văn hóa đối ngoại cấp quốc gia. Trước đó không lâu, nữ nghệ sĩ cũng gây chú ý khi trở thành nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên và duy nhất được mời tham dự Gala Weibo tại Malaysia, đồng thời được vinh danh với giải thưởng quốc tế nhờ khả năng trình diễn toàn diện.

Mới đây, Chi Pu đăng tải trên fanpage thông tin sẽ tham gia chương trình "Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Philippines" nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Philippines (1976-2026). Sự kiện diễn ra trong hai ngày 7-8/8/2026 tại Intramuros, Manila.

Chi Pu đăng tải trên fanpage thông tin sẽ tham gia chương trình "Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Philippines" nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Philippines (1976-2026)

Theo chia sẻ của nữ nghệ sĩ, chương trình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam phối hợp cùng Ủy ban Văn hóa và Nghệ thuật Philippines chủ trì, nằm trong khuôn khổ các hoạt động văn hóa đối ngoại giữa hai quốc gia. Trong khuôn khổ sự kiện, Chi Pu sẽ cùng các nghệ sĩ Việt Nam tham gia nhiều hoạt động giao lưu và biểu diễn nghệ thuật nhằm giới thiệu hình ảnh một Việt Nam giàu bản sắc, năng động, sáng tạo và hội nhập đến bạn bè quốc tế.

Nữ ca sĩ bày tỏ đây là niềm vinh dự khi được góp mặt trong một dấu mốc ý nghĩa của quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Philippines. Đồng thời, cô xem đây là cơ hội để lan tỏa văn hóa, âm nhạc và tinh thần Việt Nam đến gần hơn với công chúng quốc tế. Chi Pu cũng kỳ vọng nghệ thuật sẽ tiếp tục trở thành nhịp cầu kết nối nhân dân hai nước, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Philippines ngày càng bền chặt và phát triển.

Chi Pu lộng lẫy với thiết kế lấy cảm hứng từ hoa sen đầy ý nghĩa

Thông tin này tiếp tục nối dài chuỗi hoạt động quốc tế nổi bật của Chi Pu trong thời gian gần đây. Trước đó, chiều 1/8, nữ nghệ sĩ đã tham dự Gala Weibo - Đêm hội giao lưu văn hóa trạm Malaysia, quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng trong khu vực như Baifern Pimchanok, Vương Hạc Nhuận, Nhậm Gia Luân, BILLKIN, Trương Gia Tề... Đáng chú ý, Chi Pu là nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên và duy nhất được Weibo mời tham dự sự kiện.

Giữa dàn sao quốc tế, sự xuất hiện của Chi Pu tiếp tục cho thấy sức ảnh hưởng ngày càng mở rộng của cô trên thị trường quốc tế, đặc biệt sau chuỗi hoạt động tại Trung Quốc kể từ sau chương trình Đạp Gió 2023. Tại thảm đỏ Gala Weibo, Chi Pu lựa chọn thiết kế lấy cảm hứng từ hình ảnh hoa sen cách điệu. Bộ váy với những đường cắt xẻ tinh tế giúp tôn lên vóc dáng cân đối nhưng vẫn giữ được vẻ thanh lịch, nữ tính. Qua ống kính livestream, nữ nghệ sĩ ghi điểm với nhan sắc rạng rỡ, thần thái tự tin và nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt thu hút nhiều sự chú ý.

Chi Pu xướng tên ở hạng mục "Nghệ sĩ all round đầy sức hút" (Weibo All-Round Stage Charismatic Artist)

Không chỉ gây chú ý trên thảm đỏ, Chi Pu còn được xướng tên ở hạng mục "Nghệ sĩ all round đầy sức hút" (Weibo All-Round Stage Charismatic Artist). Đây cũng là lần đầu tiên một nghệ sĩ Việt Nam không chỉ tham dự mà còn được vinh danh tại Gala Weibo. Đứng trên sân khấu nhận giải, Chi Pu bày tỏ niềm hạnh phúc và vinh dự khi được Weibo trao tặng giải thưởng. Cô mở đầu bài phát biểu bằng tiếng Việt, gửi lời cảm ơn vì có cơ hội mang âm nhạc Việt Nam đến gần hơn với đông đảo khán giả châu Á.

Nhìn lại hành trình những năm qua, Chi Pu cho biết việc được gặp gỡ nhiều đồng nghiệp và khán giả từ nhiều quốc gia đã mang đến cho cô những trải nghiệm quý giá. Theo nữ nghệ sĩ, âm nhạc chính là sợi dây kết nối kỳ diệu, giúp con người xích lại gần nhau hơn bất kể khác biệt về ngôn ngữ hay văn hóa.

Chi Pu cũng trình diễn ca khúc mới tại Gala Weibo

Bên cạnh khoảnh khắc nhận giải, Chi Pu còn mang đến sân khấu Gala Weibo phần trình diễn ca khúc mới Chưa Bao Giờ. Tiết mục giúp nữ nghệ sĩ tiếp tục phát huy thế mạnh về trình diễn với vũ đạo, thần thái sân khấu cùng phong cách biểu diễn cuốn hút.

Giọng hát của Chi Pu cũng được nhiều khán giả nhận xét có sự tiến bộ rõ rệt sau nhiều năm rèn luyện. Trên sân khấu được đầu tư công phu với hệ thống dàn dựng hoành tráng cùng những động tác vũ đạo phức tạp, nữ ca sĩ cho thấy sự tự tin và khả năng làm chủ sân khấu. Hình ảnh này khiến không ít người liên tưởng đến tinh thần trình diễn hết mình từng giúp cô tạo dấu ấn mạnh mẽ tại Đạp Gió 2023.

Chi Pu được săn đón ở Trung Quốc sau thành công của Đạp Gió 2023

Đến thời điểm hiện tại, Chi Pu vẫn được xem là nghệ sĩ Việt để lại nhiều dấu ấn nhất tại thị trường Trung Quốc. Sau thành công của Đạp Gió 2023, cô liên tục được mời tham gia các chương trình truyền hình, sự kiện âm nhạc và hoạt động giải trí tại quốc gia tỷ dân. Bên cạnh đó, nữ nghệ sĩ cũng xây dựng được cộng đồng người hâm mộ riêng và nhận được nhiều sự quan tâm từ truyền thông sở tại. Nhiều tờ báo Trung Quốc từng gọi Chi Pu là "đệ nhất mỹ nhân Việt Nam", đồng thời dành nhiều lời khen cho sự tiến bộ trong khả năng trình diễn cũng như sức hút trên sân khấu.

Chi Pu cũng có cơ hội biểu diễn tại nhiều chương trình quy mô lớn, đứng chung sân khấu với những tên tuổi nổi tiếng như Huỳnh Hiểu Minh, qua đó tiếp tục nâng cao độ nhận diện của mình tại thị trường đông dân nhất thế giới.

Nhiều tờ báo Trung Quốc từng gọi Chi Pu là "đệ nhất mỹ nhân Việt Nam", đồng thời dành nhiều lời khen cho sự tiến bộ trong khả năng trình diễn cũng như sức hút trên sân khấu

Hành trình của Chi Pu sau Đạp Gió 2023 không chỉ góp phần thay đổi những định kiến từng bủa vây cô trong nhiều năm mà còn trở thành minh chứng cho thấy nghệ sĩ Việt hoàn toàn có thể tạo dựng chỗ đứng trên thị trường quốc tế nếu sở hữu chiến lược phát triển rõ ràng, sự bền bỉ và tinh thần không ngừng hoàn thiện bản thân.