Hình ảnh của bà bầu Park Shin Hye trước ngày sinh con thứ 2

Cách đây không lâu, vợ chồng Park Shin Hye đã cùng vợ chồng Bae Yong Joon tới Singapore tận hưởng chuyến du lịch sang chảnh. Sau khi kết thúc kỳ nghỉ dưỡng xa hoa và trở về Hàn Quốc, mỹ nhân họ Park đã nhanh chóng quay lại với nhịp sống thân quen bên cạnh các thành viên trong gia đình.

Trong sáng 4/8, tờ Osen cho hay, Park Shin Hye vừa đăng tải những bức ảnh mới về cuộc sống thường nhật lên trang Instagram cá nhân. Trong hình, nữ diễn viên khoe khéo những vật dụng được cô chuẩn bị nhằm để chào đón đứa con thứ 2 chào đời. Còn nhớ hồi tháng 4, người đẹp đã công bố tin vui đang mang thai bé thứ 2 cho ông xã - tài tử Choi Tae Joon. Cô dự kiến sẽ lâm bồn vào mùa thu năm nay.

Đặc biệt, công chúng đã đổ dồn sự chú ý vào hình ảnh chiếc nơ màu hồng có họa tiết dâu tây đầy nữ tính được Park Shin Hye treo trên cửa. Từ đây, truyền thông cùng công chúng đồng loạt nhận định, nữ minh tinh sinh năm 1990 hiện đang mang thai 1 bé gái.

Park Shin Hye bỗng dưng đăng ảnh chiếc nơ màu hồng, làm dấy lên nghi vấn cô đang mang thai 1 bé gái. Ảnh: Naver

Nữ diễn viên chia sẻ hình chiếc nơ không lâu sau khi trở về từ chuyến du lịch cùng vợ chồng Bae Yong Joon. Trong hình, vợ chồng Park Shin Hye đội mũ đôi màu đen, còn Bae Yong Joon là người được khoanh đỏ. Ảnh: X

Trên các diễn đàn mạng xã hội, khán giả thi nhau đồn đoán về giới tính em bé mà Park Shin Hye đang mang trong bụng: “Liệu đây có phải là 1 gợi ý rằng cô ấy sắp sinh con gái hay không?”, “Có lẽ đứa con thứ 2 của Park Shin Hye là 1 tiểu công chúa” ,...

Nhưng song song với đó, cũng có ý kiến cho rằng chiếc nơ màu hồng thực ra chỉ đơn giản là 1 món đồ trang trí chứ không thể hiện được rằng Park Shin Hye sắp hạ sinh con gái. Trước đó, nữ ngôi sao đã hạ sinh con trai đầu lòng cho ông xã Choi Tae Joon hồi tháng 5/2022.

Công chúng hồi hộp chờ đợi động thái tiếp theo từ vợ chồng Park Shin Hye - Choi Tae Joon. Ảnh: Naver

Còn nhớ vào tháng 5/2017, tin đồn hẹn hò của Choi Tae Joon và Park Shin Hye lần đầu được lan truyền khắp nơi. Ban đầu, cặp đôi nhất quyết chối bay chối biến chuyện tình cảm nên tin đồn này cũng nhanh chóng chìm vào quên lãng. Tuy vậy, đến ngày 7/3/2018, Dispatch đã chính thức vào cuộc và tung ra loạt ảnh cả 2 đang hẹn hò với nhau. Đến lúc này, Choi Tae Joon - Park Shin Hye đành phải thừa nhận mối quan hệ tình cảm đã kéo dài được gần 1 năm.

Tới tháng 11/2021, Park Shin Hye thông báo mang thai và kết hôn với bạn trai tài tử Choi Tae Joon. Siêu đám cưới của cặp đôi diễn ra vào ngày 22/1/2022, quy tụ dàn khách mời toàn sao hạng A như Lee Min Ho, Lee Hongki (F.T. Island), D.O. (EXO)...

Park Shin Hye - Choi Tae Joon kết hôn cách đây 4 năm. Ảnh: Naver

Được biết, Park Shin Hye là tiền bối của bạn trai tại trường Đại Học Chung Ang. Từ mối quan hệ bạn bè, cả 2 dần trở nên thân thiết và nảy sinh tình cảm dành cho đối phương. Tài tử Missing 9 cũng chính là bạn trai chính thức đầu tiên được Park Shin Hye công khai hẹn hò.

Tuy nhiên, đời tư của Choi Tae Joon lại gây ra nhiều tranh cãi khắp xứ Hàn. Trong quá khứ, hội bạn thân Chanyeol (EXO), Zico, Lee Jonghyun, Choi Tae Joon và Jung Joon Young thường xuyên xuất hiện bên nhau. Chính vì vậy khi bê bối Burning Sun nổ ra vào năm 2019, công chúng nghi ngờ Choi Tae Joon cũng có liên quan đến vụ việc.

Lý do là bởi anh đột ngột rời khỏi đoàn phim Hotel Del Luna dù trước đó đã hoàn thành buổi đọc kịch bản. Đây là dự án phim rất lớn có sự góp mặt của nữ idol quốc dân IU thế nên việc góp mặt trong phim là cơ hội rất tốt để Choi Tae Joon đổi đời. Thế nhưng anh lại rời đi vào phút chót. Rất nhiều lời đồn đoán nổ ra, cho rằng vì nam diễn viên có dính dáng tới Jung Joon Young và Burning Sun, dễ làm ảnh hưởng danh tiếng bộ phim nên mới mất vai.

Thời điểm đó, đài tvN cũng đã phải lên tiếng để giải vây cho Choi Tae Joon. Nhà đài cho biết chồng Park Shin Hye rời khỏi dự án là vì có 1 số bất đồng về phía định hướng bộ phim cũng như tính cách nhân vật. Tuy nhiên, lời giải thích này lại không mấy thuyết phục khi mà thậm chí Choi Tae Joon đã tham gia buổi đọc kịch bản, gặp gỡ ekip. Nhưng về sau, ông xã Park Shin Hye không hề nằm trong danh sách điều tra của cảnh sát nên nghi vấn anh dính tới Burning Sun cũng dần chìm xuống.