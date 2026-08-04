10 nữ diễn viên giàu nhất thế giới 2026: Jennifer Lopez xếp sau Triệu Vy, hạng 1 nghe tên ai cũng kinh ngạc

Trở thành ngôi sao màn ảnh luôn đồng nghĩa với danh tiếng và thu nhập đáng mơ ước, nhưng với một số nữ diễn viên, đó mới chỉ là điểm khởi đầu. Nhờ cát-xê triệu USD, các hợp đồng quảng cáo béo bở, hoạt động kinh doanh, đầu tư và sản xuất phim, họ đã xây dựng nên những khối tài sản khổng lồ, đủ để góp mặt trong hàng ngũ những phụ nữ giàu có nhất làng giải trí thế giới. Theo Celebrity Net Worth, bảng xếp hạng 10 nữ diễn viên giàu nhất thế giới năm 2026 quy tụ nhiều tên tuổi đình đám, song vị trí số 1 lại thuộc về một cái tên khiến không ít khán giả phải ngỡ ngàng.

1. Jami Gertz

Đứng đầu danh sách nữ diễn viên giàu nhất thế giới năm 2026 theo Celebrity Net Worth là Jami Gertz với khối tài sản ước tính 12 tỷ USD, một cái tên khiến không ít khán giả, đặc biệt tại châu Á, phải ngạc nhiên. Khác với những minh tinh Hollywood đình đám thường xuyên thống trị phòng vé, Jami Gertz chủ yếu được biết đến như một ngôi sao truyền hình của Mỹ. Bà bắt đầu nổi tiếng từ thập niên 1980 với các phim như The Lost Boys, Less Than Zero, Quicksilver, trước khi ghi dấu qua hàng loạt series ăn khách như Seinfeld, ER, Ally McBeal hay Still Standing. Chính vì sự nghiệp tập trung ở địa hạt truyền hình thay vì những bom tấn điện ảnh toàn cầu, tên tuổi của Jami Gertz khá xa lạ với phần đông khán giả đại chúng, nhất là tại thị trường châu Á.

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Điều đưa Jami Gertz vượt xa mọi nữ diễn viên khác về tài sản không đến từ cát-xê đóng phim mà chủ yếu nhờ các khoản đầu tư và kinh doanh. Bà kết hôn với tỷ phú Tony Ressler, đồng sáng lập quỹ đầu tư Ares Management, và cả hai hiện là đồng sở hữu đội bóng rổ Atlanta Hawks của NBA. Bên cạnh đó, gia đình còn sở hữu cổ phần trong nhiều doanh nghiệp và tài sản đầu tư giá trị lớn. Nhờ kết hợp giữa sự nghiệp nghệ thuật, đầu tư tài chính và tài sản gia đình, Jami Gertz trở thành nữ diễn viên giàu nhất thế giới với khoảng cách rất xa so với phần còn lại của bảng xếp hạng.

2. Oprah Winfrey

Xếp ở vị trí thứ hai là Oprah Winfrey với khối tài sản ước tính 4 tỷ USD. Dù được cả thế giới biết đến nhiều hơn với vai trò "nữ hoàng truyền hình" và người dẫn chương trình quyền lực bậc nhất nước Mỹ, Oprah cũng là một diễn viên thực lực với đề cử Oscar và nhiều vai diễn được giới phê bình đánh giá cao trong The Color Purple, Beloved, The Butler, Selma... Tuy nhiên, diễn xuất chỉ đóng góp một phần nhỏ vào khối tài sản khổng lồ của bà. Nguồn thu nhập chính của Oprah đến từ đế chế truyền thông do chính bà gây dựng, bao gồm chương trình The Oprah Winfrey Show, mạng lưới truyền hình OWN, công ty sản xuất Harpo Productions, các hợp đồng xuất bản, đầu tư và nhiều thương vụ kinh doanh khác. Nhờ đó, Oprah trở thành một trong những nữ nghệ sĩ giàu nhất thế giới suốt nhiều năm qua.

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3. Triệu Vy

Đứng thứ ba trong danh sách là Triệu Vy với khối tài sản ước tính 500 triệu USD. Được mệnh danh là một trong những biểu tượng lớn nhất của làng giải trí Hoa ngữ, Triệu Vy nổi tiếng khắp châu Á nhờ vai Tiểu Yến Tử trong Hoàn Châu Cách Cách, trước khi gặt hái thành công với hàng loạt tác phẩm như Tân Dòng Sông Ly Biệt, Họa Bì, Hoa Mộc Lan... Phần lớn tài sản của Triệu Vy không đến từ cát-xê đóng phim mà từ các khoản đầu tư, nổi bật là việc từng nắm giữ lượng lớn cổ phần của Alibaba Pictures cùng nhiều thương vụ kinh doanh khác. Dù bị cơ quan quản lý Trung Quốc đưa vào diện phong sát từ năm 2021 và gần như biến mất khỏi làng giải trí, Triệu Vy vẫn duy trì khối tài sản khổng lồ, trở thành nữ diễn viên châu Á có thứ hạng cao nhất trong bảng xếp hạng này.

Ảnh: Sohu

4. Jennifer Lopez

Xếp ở vị trí thứ tư là Jennifer Lopez với khối tài sản ước tính 400 triệu USD. Là một trong số ít nghệ sĩ chinh phục thành công cả âm nhạc lẫn điện ảnh, Jennifer Lopez ghi dấu với loạt bộ phim như Out of Sight, Maid in Manhattan, Hustlers, The Mother, Officr Romance... đồng thời sở hữu hàng loạt bản hit đình đám trong sự nghiệp ca hát. Không chỉ kiếm tiền từ cát-xê diễn xuất và doanh thu âm nhạc, J.Lo còn thu về khoản lợi nhuận khổng lồ từ các tour diễn, hợp đồng quảng cáo, thương hiệu làm đẹp, thời trang và nhiều hoạt động kinh doanh.

Ảnh: Instagram

5. Reese Witherspoon

Đứng ở vị trí thứ năm là Reese Witherspoon với khối tài sản ước tính 400 triệu USD. Minh tinh người Mỹ nổi tiếng qua các bộ phim như Legally Blonde, Walk the Line, Wild và từng được Forbes xếp là nữ diễn viên có thu nhập cao nhất thế giới vào năm 2021. Bên cạnh điện ảnh, Reese còn ghi dấu ấn trên màn ảnh nhỏ với những series đình đám như Big Little Lies, The Morning Show và Little Fires Everywhere. Ngoài cát-xê diễn xuất, phần lớn tài sản của cô đến từ vai trò nhà sản xuất thông qua công ty Hello Sunshine, đơn vị đứng sau nhiều dự án ăn khách và được bán với mức định giá lên tới hàng trăm triệu USD. Sở hữu một tượng Oscar, một giải Emmy cùng hai Quả Cầu Vàng, Reese Witherspoon là một trong những nữ nghệ sĩ thành công nhất Hollywood cả về danh tiếng lẫn khả năng kinh doanh.

Ảnh: Vanity Fair

6. Victoria Principal

Xếp thứ sáu là Victoria Principal với khối tài sản ước tính 350 triệu USD. Bà được biết đến rộng rãi nhờ vai Pamela Ewing trong series truyền hình kinh điển Dallas, một trong những tác phẩm ăn khách nhất nước Mỹ suốt nhiều năm. Tuy nhiên, phần lớn tài sản của Victoria không đến từ diễn xuất mà được tạo dựng sau khi rời bộ phim. Bà thành lập công ty sản xuất riêng, sau đó phát triển thương hiệu chăm sóc da Principal Secret, biến nó thành một trong những doanh nghiệp làm đẹp thành công tại Mỹ. Bên cạnh đó, Victoria còn đầu tư vào bất động sản và nhiều lĩnh vực kinh doanh khác, giúp bà tích lũy khối tài sản hàng trăm triệu USD, vượt xa thu nhập từ sự nghiệp diễn xuất.

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7. Jennifer Aniston

Đứng ở vị trí thứ bảy là Jennifer Aniston với khối tài sản ước tính 320 triệu USD. Nữ diễn viên trở thành ngôi sao toàn cầu nhờ vai Rachel Green trong sitcom huyền thoại Friends, nơi cô từng nhận mức cát-xê thuộc hàng cao nhất lịch sử truyền hình Mỹ ở giai đoạn cuối thập niên 90 - đầu 2000. Sau thành công của Friends, Jennifer tiếp tục duy trì sức hút với hàng loạt phim ăn khách như Bruce Almighty, Marley & Me, Horrible Bosses, We're the Millers và gần đây là series The Morning Show. Ngoài cát-xê diễn xuất, cô còn thu về khoản lợi nhuận khổng lồ từ tiền bản quyền phát sóng Friends, các hợp đồng quảng cáo với nhiều thương hiệu lớn cùng các khoản đầu tư kinh doanh, giúp Jennifer Aniston duy trì vị thế là một trong những nữ diễn viên giàu có và có sức ảnh hưởng nhất Hollywood.

Ảnh: People

8. Jessica Biel

Xếp ở vị trí thứ tám là Jessica Biel với khối tài sản ước tính 250 triệu USD. Nữ diễn viên bắt đầu sự nghiệp điện ảnh từ Ulee's Gold (1997) trước khi ghi dấu với nhiều tác phẩm như The Rules of Attraction, Blade: Trinity, The Illusionist, Total Recall, Hitchcock... Bên cạnh diễn xuất, Jessica còn khẳng định tên tuổi với vai trò nhà sản xuất, nhận các đề cử Emmy và Quả Cầu Vàng nhờ những dự án truyền hình chất lượng như The Sinner. Ngoài thu nhập từ phim ảnh, tài sản của cô còn đến từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh và khối tài sản chung với chồng là ca sĩ kiêm diễn viên Justin Timberlake, tạo nên một trong những cặp đôi quyền lực và giàu có bậc nhất Hollywood.

Ảnh: Getty

9. Nicole Kidman

Đứng thứ chín là Nicole Kidman với khối tài sản ước tính 250 triệu USD. Minh tinh người Australia là một trong số ít diễn viên Hollywood duy trì đỉnh cao sự nghiệp suốt hơn ba thập kỷ, ghi dấu ấn ở cả dòng phim thương mại lẫn phim nghệ thuật. Cô góp mặt trong nhiều tác phẩm nổi tiếng như Days of Thunder, Far and Away, Batman Forever, Moulin Rouge!, The Hours, Aquaman, Eyes Wide Shut... Sự nghiệp đồ sộ đã mang về cho Nicole một tượng Oscar, một BAFTA cùng sáu giải Quả Cầu Vàng. Ngoài cát-xê thuộc nhóm cao nhất Hollywood, cô còn gia tăng tài sản nhờ các hợp đồng quảng cáo với những thương hiệu xa xỉ, vai trò nhà sản xuất và nhiều dự án truyền hình ăn khách như Big Little Lies, The Undoing, Lioness...

Ảnh: Getty

10. Julia Louis-Dreyfus

Khép lại top 10 là Julia Louis-Dreyfus với khối tài sản ước tính 250 triệu USD. Nữ diễn viên người Mỹ trở thành biểu tượng truyền hình nhờ vai Elaine Benes trong sitcom huyền thoại Seinfeld, một trong những series thành công nhất lịch sử, mang về cho dàn diễn viên mức thu nhập khổng lồ từ cát-xê lẫn tiền bản quyền phát sóng. Sau đó, cô tiếp tục gặt hái thành công với The New Adventures of Old Christine và đặc biệt là Veep, tác phẩm giúp Julia lập kỷ lục về số giải Primetime Emmy dành cho diễn xuất. Những năm gần đây, cô còn gia nhập Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU) với vai Valentina Allegra de Fontaine, xuất hiện trong Black Panther: Wakanda Forever, Thunderbolts và các dự án liên quan.

Ảnh: Getty

Theo Scotsman