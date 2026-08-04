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Nam diễn viên 41 tuổi xây căn nhà 300m2 ở quê báo hiếu ba mẹ

| | Lifestyle

Sao nam này cho biết căn nhà cho bố mẹ sắp hoàn thành.

Sau nhiều năm miệt mài hoạt động nghệ thuật và kinh doanh, diễn viên Minh Luân gây chú ý khi chia sẻ thành quả lớn nhất của mình. Theo đó, Minh Luân đã sửa sang căn nhà ở quê để báo hiếu bố mẹ. Trên trang cá nhân, nam diễn viên liên tục cập nhật những hình ảnh trực tiếp có mặt tại công trình để theo dõi tiến độ xây dựng. Anh hào hứng ghi lại khoảnh khắc căn nhà dần hoàn thiện sau nhiều tháng xây dựng.

Căn nhà Minh Luân xây cho bố mẹ ở quê có diện tích khoảng 300m2, theo phong cách hiện đại nhưng vẫn giữ không gian thoáng đãng, gần gũi với cuộc sống miền Tây. Điểm nhấn của ngôi nhà là khoảng sân rộng, giàn hoa giấy nở rực ngay lối vào và không gian giống với phong cách những căn nhà ở quê. Qua những hình ảnh được chia sẻ, căn nhà hiện gần như đã hoàn thiện. Phần mái, mặt tiền và khu vực sân vườn đã được thi công đồng bộ.

Nam diễn viên 41 tuổi xây căn nhà 300m2 ở quê báo hiếu ba mẹ- Ảnh 1.

Minh Luân khoe căn nhà 300m2 được xây trên khuôn viên rộng 3000m2 của gia đình ở Đồng Tháp

Nam diễn viên 41 tuổi xây căn nhà 300m2 ở quê báo hiếu ba mẹ- Ảnh 2.

Anh trực tiếp có mặt để giám sát những công đoạn thi công nhà mới

Nam diễn viên 41 tuổi xây căn nhà 300m2 ở quê báo hiếu ba mẹ- Ảnh 3.

Bên trong căn nhà mới của Minh Luân xây cho bố mẹ ở quê

Diễn viên Minh Luân là ai?

Minh Luân sinh năm 1985, quê Đồng Tháp, là gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ Việt Nam suốt gần hai thập kỷ qua. Tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, nam diễn viên bén duyên với nghệ thuật từ những ngày còn diễn tại sân khấu Phú Nhuận trước khi dần khẳng định tên tuổi qua loạt phim truyền hình. Sở hữu ngoại hình điển trai, phong độ cùng lối diễn xuất tự nhiên, Minh Luân ghi dấu ấn với khán giả qua nhiều dạng vai khác nhau và duy trì sức hút ổn định trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Ở tuổi 41, Minh Luân vẫn đều đặn tham gia các dự án phim ảnh, đồng thời lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh. Nhờ nhiều năm chăm chỉ làm nghề, nam diễn viên xây dựng được cuộc sống khá sung túc. Anh từng sở hữu căn hộ cao cấp tại Quận 7 (TP.HCM) có giá khoảng 3 tỷ đồng vào năm 2015. Đến năm 2019, Minh Luân tiếp tục mua thêm một căn nhà trị giá khoảng 4 tỷ đồng tại Quận 6.

Nam diễn viên 41 tuổi xây căn nhà 300m2 ở quê báo hiếu ba mẹ- Ảnh 4.

Minh Luân có cuộc sống giàu có sau nhiều năm làm nghề

Về chuyện tình cảm, Minh Luân công khai bạn gái là ca sĩ Thiên Hương vào năm 2020 sau khoảng hai năm tìm hiểu. Cả hai bén duyên khi cùng tham gia chương trình Duyên Dáng Bolero năm 2018. Thiên Hương sở hữu ngoại hình sáng, gương mặt ưa nhìn và vóc dáng thanh mảnh. Tuy nhiên, khác với Minh Luân, cô từng muốn giữ kín mối quan hệ thay vì công khai với khán giả.

Trong cuộc trò chuyện vào năm 2021, Thiên Hương từng trải lòng về áp lực khi yêu một nghệ sĩ nổi tiếng. Cô cho biết bản thân lo ngại những ý kiến cho rằng cả hai lợi dụng chuyện tình cảm để thu hút sự chú ý nên không muốn xác nhận mối quan hệ quá sớm. "Lúc mới quen, anh Luân là người muốn công khai nhưng tôi lại muốn mọi thứ diễn ra tự nhiên. Tôi hiểu khi công khai sẽ xuất hiện những ý kiến trái chiều, thậm chí có người cho rằng chúng tôi dựa vào nhau để đánh bóng tên tuổi. Vì vậy tôi từng trao đổi rất rõ quan điểm này với anh. Thế nên khi anh bất ngờ đăng ảnh công khai, tôi thực sự rất ngạc nhiên vì trước đó cả hai đã thống nhất sẽ để mọi thứ diễn ra đúng thời điểm", cô chia sẻ.

Nam diễn viên 41 tuổi xây căn nhà 300m2 ở quê báo hiếu ba mẹ- Ảnh 5.

Anh thường xuyên về thăm căn nhà sân vườn 3000m2 ở quê

Theo Hạ Anh

Thanh niên việt

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