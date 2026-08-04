Ngôi làng có hơn 400 nhà sàn cùng quay về một hướng: Được công nhận "Làng du lịch tốt nhất thế giới", cách Hà Nội gần 200km

Ngôi làng có sức hút độc đáo

Làng Quỳnh Sơn rộng 17 km², nằm trong Khu di tích quốc gia đặc biệt Khởi nghĩa Bắc Sơn và Vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn. Ngôi làng cách Hà Nội khoảng 180km (tương đương 3,5-4 giờ di chuyển bằng ô tô).

Làng du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn là mô hình du lịch cộng đồng đầu tiên của tỉnh Lạng Sơn, được hình thành và đưa vào hoạt động từ năm 2010. Ảnh: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam

Điểm đến này gây ấn tượng với khung cảnh dãy núi đá vôi trùng điệp, ruộng lúa chín vàng cùng những giá trị văn hóa đặc sắc của người Tày vẫn được gìn giữ và hiện diện rõ nét trong đời sống thường nhật.

Một điểm độc đáo thu hút du khách đến Quỳnh Sơn chính là hơn 400 ngôi nhà sàn truyền thống của người Tày được xây dựng theo kiến trúc gần như đồng nhất. Những ngôi nhà đều lợp ngói âm dương, lưng tựa vào núi và cùng quay về hướng Nam, hướng ra cánh đồng Bắc Sơn rộng lớn, tạo nên khung cảnh hài hòa với thiên nhiên.

Các ngôi nhà sàn tại làng Quỳnh Sơn cùng có cửa quay về hướng Nam. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Lạng Sơn

Đến Quỳnh Sơn, du khách có thể lưu trú tại các homestay nhà sàn, trải nghiệm “sống như người bản địa” khi cùng người dân gói bánh chưng đen, làm nông, dệt vải, hái quýt, chèo bè tre hay thưởng thức những làn điệu hát Then, tiếng đàn Tính - di sản văn hóa đặc trưng của người Tày….

Bên cạnh đó, điểm dừng chân được nhiều khách du lịch yêu thích là khu sản xuất ngói âm dương truyền thống. Người dân vẫn duy trì phương thức làm ngói thủ công từ khâu chọn đất, tạo khuôn đến nung ngói. Nghề truyền thống này không chỉ góp phần bảo tồn kiến trúc đặc trưng của làng mà còn trở thành sản phẩm trải nghiệm hấp dẫn đối với du khách.

Đỉnh Nà Lay, cao khoảng 600m so với mực nước biển, là một trong những điểm đến không thể bỏ lỡ nếu muốn ngắm toàn cảnh thung lũng Bắc Sơn từ trên cao. Du khách đến làng Quỳnh Sơn có thể tham gia các sự kiện văn hóa đặc sắc như Lễ hội Quỳnh Sơn của người Tày (hay còn gọi là Lễ hội xuống đồng), Lễ hội du lịch Mùa vàng Bắc Sơn…. Từ tháng 7 đến tháng 10, nơi đây trở thành điểm đến lý tưởng để chiêm ngưỡng thung lũng vào mùa lúa chín vàng.

Ảnh: Luhanhvietnam

Ẩm thực cũng là điểm nhấn của Quỳnh Sơn với nhiều món ăn truyền thống như bánh chưng đen, xôi cẩm, lạp xưởng, khâu nhục, lợn/vịt quay,...

Dấu ấn mới của du lịch Lạng Sơn

Làng Du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn (xã Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn) là một trong hai điểm đến của Việt Nam được Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism) công nhận "Làng Du lịch tốt nhất năm 2025".

Giải thưởng "Làng Du lịch tốt nhất" là sáng kiến toàn cầu của UN Tourism nhằm tôn vinh các điểm đến nông thôn có sự nổi bật về tài nguyên thiên nhiên và văn hóa, đồng thời có các hành động đổi mới, cam kết phát triển du lịch phù hợp với các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) của Liên Hợp Quốc.

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, những năm qua, Lạng Sơn đã đầu tư phát triển Quỳnh Sơn theo định hướng du lịch xanh với nhiều giải pháp như cải thiện hạ tầng, bảo vệ môi trường, hạn chế rác thải nhựa, bảo tồn cảnh quan và kiến trúc truyền thống, đồng thời kiểm soát lượng khách phù hợp để bảo đảm cân bằng sinh thái.

. Làng Quỳnh Sơn đẩy mạnh quảng bá thương hiệu du lịch cộng đồng. Ảnh: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Cổng TTĐT tỉnh Lạng Sơn

Song song đó, người dân địa phương được đào tạo kỹ năng làm du lịch, quản lý homestay, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường. Nhờ đó, các mô hình lưu trú, ẩm thực bản địa, nghề thủ công truyền thống, hoạt động trải nghiệm văn hóa - nông nghiệp cũng được phát triển.

Địa phương còn đẩy mạnh quảng bá trên nền tảng số, sản xuất các video giới thiệu chất lượng cao và phối hợp với nhiều KOL, KOC trải nghiệm thực tế. Những nội dung này thu hút hàng triệu lượt xem, góp phần đưa hình ảnh Quỳnh Sơn đến gần hơn với du khách trong và ngoài nước.

Việc được UN Tourism công nhận là "Làng Du lịch tốt nhất năm 2025" không chỉ ghi nhận nỗ lực của người dân Quỳnh Sơn trong gìn giữ bản sắc văn hóa và phát triển du lịch bền vững, mà còn góp phần lan toả mô hình du lịch cộng đồng Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Báo Lạng Sơn...