Lý do vé BIGBANG ở Hà Nội "đắt xắt ra miếng" nhưng vẫn khiến dân tình phát cuồng

Giá vé concert BIGBANG "đắt xắt ra miếng"

Đúng 9h sáng ngày 3/8, ban tổ chức BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR XX : COSMOS IN HANOI chính thức công bố sơ đồ chỗ ngồi, bảng giá vé cùng các quyền lợi dành cho từng hạng VIP. Sau nhiều ngày chờ đợi, người hâm mộ cuối cùng cũng có đầy đủ thông tin để chuẩn bị cho cuộc săn vé dự kiến khởi động từ giữa tháng 8.

Concert có 10 hạng vé, dao động từ 1 triệu đến 10,5 triệu đồng. Trong đó, Ultimate VIP Package là hạng cao nhất với mức giá 10,5 triệu đồng, còn CAT 5 Restricted View có giá 1 triệu đồng. Đây cũng là mức giá cao nhất từng được áp dụng cho một concert thương mại tại Việt Nam. Sơ đồ chỗ ngồi cho thấy sân khấu được thiết kế theo dạng runway kéo dài vào khu vực trung tâm, kết hợp giữa khu vực đứng và ghế ngồi. Ultimate VIP nằm ngay trước sân khấu chính, còn Diamond VIP và Gold VIP là hai hạng ghế có vị trí gần nghệ sĩ nhất.

Sơ đồ chỗ ngồi và giá vé từng khu vực tại concert của BIGBANG

Không chỉ bảng giá, danh sách quyền lợi VIP cũng nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội. Ultimate VIP Package bao gồm một vé đứng cùng quyền ưu tiên mua merchandise, Diamond VIP Package là một vé ngồi kèm quyền ưu tiên mua merchandise, trong khi Gold VIP Package chỉ gồm một vé ngồi hạng Gold VIP. Cả ba hạng đều được tặng bộ photocard BIGBANG phiên bản giới hạn với 4 mẫu thiết kế, bộ quà lưu niệm của tour, thẻ cứng kèm dây đeo VIP và quyền check-in ưu tiên. Tuy nhiên, ban tổ chức cũng xác nhận các hạng VIP sẽ không có Soundcheck, Meet & Greet hay chụp ảnh cùng nghệ sĩ. G-DRAGON, Taeyang và Daesung sẽ không tham gia bất kỳ hoạt động nào ngoài những quyền lợi đã được công bố.

Quyền lợi của 3 hạng vé đắt nhất với giá dao động từ 8,5 triệu - 10, 5 triệu đồng

Điểm được nhắc đến nhiều nhất là hạng Ultimate VIP Package. Với mức giá 10,5 triệu đồng, người mua nhận bộ photocard phiên bản giới hạn, quà lưu niệm, thẻ VIP, quyền check-in và ưu tiên mua merchandise. Tuy nhiên, ban tổ chức xác nhận gói vé này không bao gồm Soundcheck, Meet & Greet hay Send-off. Chính vì vậy, nhiều khán giả lập tức đặt concert BIGBANG lên bàn cân với các concert quốc tế từng diễn ra tại Việt Nam.

Giá vé concert Übermensch của G-DRAGON tại Hà Nội năm 2025

và concert của BLACKPINK năm 2023 được mang ra so sánh

Concert solo Übermensch của G-DRAGON là ví dụ được nhắc đến nhiều nhất. Cuối năm 2025, hạng VVIP giá 8 triệu đồng đã bao gồm Soundcheck và Send-off, còn hạng VIP 7,3 triệu đồng cũng được tham dự Soundcheck. Trong khi đó, người mua Ultimate VIP của BIGBANG phải chi nhiều hơn nhưng không có những quyền lợi tương tác tương tự. BLACKPINK cũng được nhắc đến trong nhiều cuộc so sánh. Tại hai đêm Born Pink World Tour ở Hà Nội năm 2023, vé VIP có giá 9,8 triệu đồng, đi kèm photocard, merchandise, thẻ VIP và quyền check-in ưu tiên, đồng thời cũng không bao gồm Soundcheck. Khi đặt cạnh BIGBANG, nhiều khán giả nhận ra mô hình quyền lợi của hai concert khá tương đồng, trong khi mức giá của BIGBANG lại có phần nhỉnh hơn.

Dù vậy, dân tình vẫn phát cuồng

Giá vé cao kỷ lục cùng danh sách quyền lợi VIP khiến concert BIGBANG trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội. Nhiều khán giả liên tục đặt sự kiện lên bàn cân với concert solo của G-DRAGON hay BLACKPINK tại Hà Nội trước đây để so sánh mức giá và các quyền lợi đi kèm. Thế nhưng, những cuộc thảo luận này dường như không làm giảm sức nóng của hai đêm diễn.

Điều thú vị là sau khi bảng giá được công bố, thứ phủ kín các hội nhóm người hâm mộ lại không phải là những lời kêu gọi tẩy chay, mà là bài đăng tìm đồng đội săn vé, chia sẻ kinh nghiệm mua presale, rủ nhau mở thẻ VPBank hay tính toán ngân sách cho hai đêm diễn. Với fan BIGBANG, câu hỏi lớn nhất lúc này không phải "vé có đắt không", mà là "làm sao để mua được vé?"

Với fan BIGBANG, câu hỏi lớn nhất lúc này không phải "vé có đắt không", mà là "làm sao để mua được vé?"

BIGBANG là một trong số rất ít nhóm nhạc vẫn duy trì được cộng đồng người hâm mộ trung thành sau gần hai thập kỷ hoạt động. Thế hệ khán giả từng nghe Haru Haru, Lies, Fantastic Baby hay Bang Bang Bang từ những năm còn là học sinh, sinh viên nay phần lớn đã bước vào độ tuổi 25 đến ngoài 30, có công việc, thu nhập và điều kiện tài chính ổn định hơn rất nhiều so với thời điểm BIGBANG ở đỉnh cao. Nếu trước đây, việc bỏ ra vài triệu đồng để mua một tấm vé concert là điều không dễ với nhiều người, thì hiện tại, đó lại là khoản chi nằm trong khả năng của không ít fan lâu năm. Hơn cả một buổi biểu diễn, nhiều người xem đây là dịp để bù đắp cho quãng thời gian từng chỉ có thể theo dõi thần tượng qua màn hình, khi BIGBANG chưa từng mang concert riêng đến Việt Nam.

Lý do lớn hơn nằm ở chính ý nghĩa của tour diễn. XX : COSMOS không phải một chặng world tour thông thường mà là tour lưu diễn kỷ niệm 20 năm ra mắt của BIGBANG. Sau nhiều năm nhóm gần như không còn hoạt động đều đặn với đội hình hiện tại, mỗi lần G-DRAGON, Taeyang và Daesung cùng xuất hiện trên sân khấu đều trở thành sự kiện được người hâm mộ đặc biệt chờ đợi. Bởi vậy, với nhiều VIP, tấm vé không chỉ để xem một đêm nhạc, mà còn để chứng kiến một cột mốc hiếm hoi trong hành trình của nhóm.

Với nhiều người hâm mộ, giá trị của tấm vé nằm ở cơ hội lần đầu được xem concert riêng của BIGBANG tại Việt Nam sau gần 20 năm chờ đợi

Sức hút của sự kiện còn đến từ yếu tố "lần đầu tiên". Sau gần 20 năm hoạt động, đây mới là concert riêng đầu tiên của BIGBANG được tổ chức tại Việt Nam. Trước đó, nhóm từng nhiều lần biểu diễn trong các đại nhạc hội, nhưng chưa bao giờ mang một tour diễn chính thức đến Hà Nội. Với không ít người hâm mộ, đây là cơ hội họ đã chờ suốt gần hai thập kỷ.

Có lẽ vì thế mà dù bảng giá đắt đỏ, không khí chung trên mạng xã hội lại nghiêng nhiều hơn về sự háo hức. Khi sức nặng của một cái tên như BIGBANG cộng hưởng với tour diễn kỷ niệm 20 năm và cột mốc concert riêng đầu tiên tại Việt Nam, điều khiến fan lo nhất lúc này không còn là mức giá 10,5 triệu đồng, mà là liệu đến ngày 17/8, họ có kịp sở hữu một tấm vé trước khi hệ thống báo hết chỗ.

Ảnh: FB/X