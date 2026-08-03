Từ tháng 7/2026, một loạt điện thoại Android sẽ không thể truy cập Youtube như bình thường: Đây là lý do

Một số người dùng Android đã hoàn toàn hài lòng với Android 6.0 Marshmallow trong hơn một thập kỷ qua. Nhưng tất cả đã kết thúc vào tháng 7 năm 2026 khi Google ngừng hỗ trợ một lớp quan trọng cho những chiếc điện thoại thông minh Android cũ này.

Hệ điều hành tối thiểu chính thức cần thiết cho các dịch vụ Google Play hiện nay là Android 7.0 Nougat. Tác động tức thời và dễ nhận thấy nhất là ứng dụng YouTube sẽ không còn hoạt động đối với những người đang sử dụng Android 6.0 nữa.

Nói rõ hơn, các điện thoại bị ảnh hưởng sẽ không đột nhiên ngừng hoạt động hoặc mất hết dữ liệu. Thay vào đó, người dùng Android 6.0 sẽ dần dần gặp phải các vấn đề về khả năng tương thích.

Theo trang SlashGear, người dùng cần chuẩn bị tinh thần cho việc ngày càng nhiều ứng dụng khác cũng sẽ gặp phải tình trạng tương tự như YouTube và hiển thị các cảnh báo tương tự. Bạn sẽ thấy điều này khi mở ứng dụng YouTube. Thay vì hoạt động bình thường, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo "Chuyển sang YouTube" và hướng bạn đến trang web di động của YouTube thông qua trình duyệt trên điện thoại.

Vì các dịch vụ của Google Play cung cấp sức mạnh cho nhiều tính năng quan trọng mà các ứng dụng Android phụ thuộc vào (như xác thực tài khoản, thông báo, dịch vụ định vị, bảo vệ an ninh và giao tiếp giữa các ứng dụng), nên không có gì là bất hợp lý khi cho rằng đây là dấu hiệu báo trước sự kết thúc của việc các điện thoại thông minh chạy Android 6.0 sẽ mất hỗ trợ vào năm 2026.

Bạn nên làm gì nếu điện thoại của bạn bị ảnh hưởng?

Cần nhắc lại rằng Google sẽ không vô hiệu hóa từ xa các thiết bị này. Bạn vẫn có thể xem YouTube trên điện thoại ngay cả khi ứng dụng không hoạt động. Bạn chỉ cần xem qua phiên bản web. Người dùng cũng có thể sử dụng phương pháp dựa trên trình duyệt tương tự cho các dịch vụ khác của Google nếu khả năng tương thích ứng dụng trở nên tồi tệ hơn trong những tuần hoặc tháng tới. Ví dụ, nếu ứng dụng Gmail ngừng hoạt động, bạn có thể thử phiên bản di động của trang web.

Việc phải chạy vòng quanh và trải qua nhiều bước phức tạp như vậy tất nhiên sẽ nhanh chóng trở nên nhàm chán. Nếu bạn không muốn tiếp tục nữa, bạn luôn có thể nâng cấp lên điện thoại mới hơn. Trước khi làm điều đó, bạn nên kiểm tra kỹ xem có bản cập nhật phần mềm nào đang chờ bạn hay không. Nếu không có, bạn có thể sẽ không gặp vấn đề gì.

Chỉ cần vào Cài đặt, sau đó chọn Hệ thống, tiếp theo là Cập nhật phần mềm, và xem có bản nâng cấp chính thức nào lên Android 7.0 trở lên hay không. Nếu không may mắn, Google cho biết các điện thoại thông minh Android hiện tại của Google và Samsung sẽ nhận được tới bảy năm cập nhật phần mềm . Nâng cấp từ thiết bị đang sử dụng Android 6.0 chắc chắn là một bước đi thông minh để đảm bảo bạn có thể truy cập YouTube (và các dịch vụ Google Play khác) trong tương lai.