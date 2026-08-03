Lời khuyên tài chính cho nửa cuối năm 2026: Đừng vội kiếm thêm tiền khi chưa làm xong 6 việc này

Bước sang nửa cuối năm, không ít người bắt đầu cảm thấy sốt ruột. Những mục tiêu đặt ra từ đầu năm như tiết kiệm 100 triệu đồng, trả hết nợ, mua vàng, đầu tư hay tạo thêm nguồn thu vẫn nằm trên giấy. Trong khi đó, học phí của con, chi phí sinh hoạt, tiền sửa chữa nhà cửa, hiếu hỷ và kế hoạch Tết đã bắt đầu xuất hiện.

Phản ứng thường gặp là cố gắng kiếm thêm thật nhanh hoặc cắt giảm chi tiêu thật mạnh. Tuy nhiên, tài chính cá nhân không được cải thiện chỉ bằng một tháng thắt lưng buộc bụng hay một khoản thu nhập bất ngờ. Điều quan trọng hơn là xây dựng một hệ thống đủ đơn giản để duy trì đến hết năm và tiếp tục sử dụng trong năm sau.

Dưới đây là 6 việc nên thực hiện trong những tháng còn lại của năm 2026.

1. Bỏ mục tiêu tài chính đã không còn phù hợp

Nhiều người tiếp tục giữ mục tiêu đầu năm dù thu nhập, công việc và hoàn cảnh gia đình đã thay đổi. Điều này khiến kế hoạch tài chính trở thành áp lực thay vì công cụ hỗ trợ cuộc sống.

Chẳng hạn, đầu năm một gia đình đặt mục tiêu tiết kiệm 120 triệu đồng, tương đương 10 triệu đồng mỗi tháng. Tuy nhiên, sau sáu tháng, họ mới tích lũy được 30 triệu đồng do phát sinh học phí, sửa xe và chi phí khám chữa bệnh. Nếu vẫn cố đạt con số ban đầu, gia đình phải tiết kiệm tới 15 triệu đồng mỗi tháng trong thời gian còn lại – mức có thể làm đảo lộn toàn bộ sinh hoạt.

Thay vì cố "chạy nước rút", hãy đặt lại mục tiêu theo ba mức:

- Mức tối thiểu: Con số nhất định phải đạt.

- Mức hợp lý: Có thể hoàn thành nếu thu nhập ổn định.

- Mức kỳ vọng: Chỉ thực hiện khi có thêm thưởng hoặc nguồn thu phụ.

Ví dụ, mục tiêu 120 triệu đồng có thể điều chỉnh thành 60 triệu đồng ở mức tối thiểu, 80 triệu đồng ở mức hợp lý và 100 triệu đồng ở mức kỳ vọng. Một mục tiêu vừa sức nhưng hoàn thành được vẫn có giá trị hơn một con số đẹp chỉ tồn tại trên bảng kế hoạch.

2. Kiểm tra lại ba khoản đang âm thầm phình to

Đừng bắt đầu bằng việc cắt tiền ăn hay ngừng mọi thú vui. Trước tiên, hãy xem lại ba nhóm chi phí thường tăng dần mà người chi tiêu ít nhận ra: mua sắm trực tuyến, ăn uống ngoài kế hoạch và các khoản thanh toán định kỳ.

Một đơn hàng vài trăm nghìn đồng, một lần gọi đồ ăn hoặc một ứng dụng thu phí hàng tháng đều không quá lớn khi đứng riêng lẻ. Nhưng khi cộng lại, chúng có thể lấy đi vài triệu đồng mỗi tháng.

Hãy lấy sao kê tài khoản trong ba tháng gần nhất và đánh dấu:

- Những khoản mua vì tiện chứ không thực sự cần.

- Những dịch vụ đang trả tiền nhưng ít sử dụng.

- Những ngày chi tiêu nhiều nhất trong tuần.

- Những mặt hàng thường xuyên mua trùng hoặc để quá hạn.

Mục tiêu không phải là loại bỏ toàn bộ, mà là tìm ra 2-3 khoản có thể giảm ngay mà không ảnh hưởng lớn tới chất lượng sống. Chỉ cần giảm được 1,5 triệu đồng mỗi tháng, một gia đình đã có thể giữ lại thêm 7,5 triệu đồng trong năm tháng cuối năm.

3. Dựng trước "bản đồ chi tiêu cuối năm"

Từ tháng 8 trở đi, nhiều khoản chi có thể dự đoán trước như học phí, bảo hiểm, bảo dưỡng xe, sinh nhật, cưới hỏi, du lịch, quà biếu và chuẩn bị Tết. Sai lầm phổ biến là biết chắc những khoản này sẽ đến nhưng vẫn chờ tới lúc phát sinh mới lấy tiền từ lương hoặc quỹ tiết kiệm.

Mỗi gia đình nên lập danh sách các khoản chi từ nay đến cuối năm, ghi rõ thời điểm và số tiền dự kiến. Sau đó, chia tổng số tiền cho số tháng còn lại.

Ví dụ, một gia đình dự kiến cần 25 triệu đồng cho các khoản sau:

Khoản chi Số tiền dự kiến Học phí và đồ dùng cho con 8 triệu đồng Bảo hiểm, bảo dưỡng xe 5 triệu đồng Hiếu hỷ, sinh nhật 4 triệu đồng Quà biếu và chuẩn bị Tết 8 triệu đồng Tổng cộng 25 triệu đồng

Nếu còn năm tháng, gia đình cần dành khoảng 5 triệu đồng mỗi tháng. Khi khoản tiền này được tách riêng ngay sau ngày nhận lương, các chi phí cuối năm sẽ không còn trở thành "biến cố bất ngờ".

4. Ưu tiên quỹ dự phòng hơn lợi nhuận đầu tư

Sau một thời gian không đạt mục tiêu tiết kiệm, nhiều người muốn tìm một kênh đầu tư có khả năng sinh lời nhanh để bù lại. Đây cũng là lúc dễ đưa ra quyết định dựa trên tâm lý sốt ruột.

Trước khi nghĩ tới lợi nhuận, hãy trả lời ba câu hỏi:

- Gia đình có đủ tiền trang trải ít nhất ba tháng thiết yếu không?

- Nếu mất một nguồn thu, khoản trả nợ có bị gián đoạn không?

- Nếu phát sinh một hóa đơn lớn, có phải vay hoặc rút khoản đầu tư dài hạn không?

Nếu câu trả lời chưa chắc chắn, mục tiêu quan trọng nhất trong nửa cuối năm nên là củng cố quỹ dự phòng. Quỹ này không giúp tiền tăng nhanh nhưng giúp gia đình tránh phải vay nóng, bán tài sản hoặc phá vỡ kế hoạch dài hạn khi có sự cố.

Không nhất thiết phải lập tức tích đủ sáu tháng chi phí. Có thể bắt đầu bằng một tháng, sau đó nâng lên hai hoặc ba tháng. Tiến độ chậm nhưng rõ ràng sẽ an toàn hơn việc vừa thiếu quỹ dự phòng vừa cố đầu tư vào những sản phẩm mình chưa hiểu.

5. Chuyển tiền tiết kiệm ngay khi nhận lương

Nhiều người vẫn tiết kiệm theo công thức: Thu nhập trừ chi tiêu, còn bao nhiêu mới để dành. Vấn đề là chi tiêu thường tự mở rộng cho đến khi gần hết số tiền đang có.

Trong những tháng còn lại của năm 2026, hãy thử đảo ngược thứ tự:

Thu nhập – tiết kiệm bắt buộc – chi phí cố định = ngân sách được phép chi tiêu.

Ngay khi có lương, nên tự động chuyển một tỷ lệ cố định sang tài khoản riêng. Tỷ lệ này không cần quá cao. Với người đang gặp áp lực tài chính, 5-10% thu nhập vẫn là điểm khởi đầu có ý nghĩa. Khi thu nhập tăng hoặc một khoản nợ kết thúc, tỷ lệ tiết kiệm có thể được nâng dần.

Điều quan trọng là khoản tiết kiệm không nằm chung tài khoản dùng để thanh toán hàng ngày. Khi nhìn thấy số dư lớn, con người thường có xu hướng nghĩ rằng mình vẫn còn nhiều tiền để tiêu.

6. Chuẩn bị kế hoạch tăng thu nhập cho năm 2027

Nửa cuối năm không chỉ là thời điểm tiết kiệm mà còn là lúc chuẩn bị cho khả năng kiếm tiền trong năm tiếp theo. Tuy nhiên, tăng thu nhập không đồng nghĩa với nhận thêm mọi công việc có thể tìm thấy.

Hãy đánh giá nguồn lực hiện có: kỹ năng chuyên môn, thời gian rảnh, các mối quan hệ, thiết bị sẵn có và nhu cầu của thị trường. Sau đó chọn một hướng có thể thử nghiệm với chi phí thấp, chẳng hạn nhận thêm công việc theo dự án, bán sản phẩm nhỏ, dạy kỹ năng, làm nội dung hoặc nâng cấp chuyên môn để đàm phán thu nhập.

Trong năm tháng cuối năm, mục tiêu có thể không phải kiếm ngay hàng chục triệu đồng, mà là hoàn thành ba bước: học thêm một kỹ năng, thử một công việc nhỏ và tìm được khách hàng hoặc cơ hội đầu tiên. Đây sẽ là nền móng thực tế hơn cho mục tiêu tăng thu nhập trong năm 2027.

Nửa cuối năm không phải cuộc chạy đua để "gỡ lại"

Một kế hoạch tài chính tốt không khiến cuộc sống trở nên ngột ngạt. Nó giúp mỗi người biết tiền đang đi đâu, khoản nào cần ưu tiên và điều gì có thể tạm hoãn.

Nếu nửa đầu năm 2026 chưa đạt được những mục tiêu đã đặt ra, điều đó không đồng nghĩa cả năm đã thất bại. Vẫn còn đủ thời gian để dừng những khoản chi thiếu hiệu quả, chuẩn bị trước cho cuối năm, xây lại quỹ dự phòng và hình thành một thói quen tiết kiệm ổn định.

Thay vì cố tạo ra một cú bứt phá trong vài tháng, hãy hướng tới một trạng thái tài chính ít mong manh hơn: Có tiền dự phòng, không phát sinh thêm nợ xấu, kiểm soát được chi phí và bước sang năm mới mà không phải bắt đầu lại từ con số 0.