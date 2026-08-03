McDonald's Hàn quốc dừng bán món burger "quốc dân" sau khi tiêu thụ hơn 1 triệu chiếc vì trong bánh có... đá cuội

Chỉ chưa đầy một tháng sau khi ra mắt và nhanh chóng trở thành món ăn theo mùa "gây sốt", McDonald's Hàn Quốc đã phải ngừng bán sớm bánh mì kẹp phô mai ngô Chungju sau khi nhiều khách hàng phản ánh phát hiện đá nhỏ trong phần nhân.

McDonald's Hàn Quốc vừa thông báo tạm ngừng bán bánh mì kẹp Chungju Corn Cheese Burger - sản phẩm phiên bản giới hạn thuộc chiến dịch "Taste of Korea" (Hương vị Hàn Quốc) sau khi nhận được nhiều khiếu nại của khách hàng về việc cắn phải các viên đá nhỏ bên trong phần thịt và nhân bánh.

Bánh mì kẹp croquette phô mai làm từ ngô nếp Chungju - sản phẩm vừa bị McDonald's Hàn Quốc ngừng bán (Ảnh: McDonald's Hàn Quốc)

Động thái được đưa ra vào ngày 30/7, gần hai tuần trước khi chiến dịch dự kiến kết thúc vào ngày 12/8.

Đại diện McDonald's Hàn Quốc cho biết đây là vấn đề liên quan trực tiếp đến an toàn thực phẩm nên doanh nghiệp quyết định chủ động dừng bán sản phẩm sớm để bảo vệ khách hàng.

Theo quy định nội bộ của hãng, việc kinh doanh một sản phẩm sẽ bị tạm dừng nếu ghi nhận từ ba trường hợp trở lên liên quan đến cùng một vấn đề về an toàn.

Đáng chú ý, đây lại là một trong những sản phẩm thành công nhất của McDonald's Hàn Quốc trong năm nay. Ra mắt từ ngày 9/7 nhân dịp kỷ niệm 5 năm chương trình "Taste of Korea", chiếc burger đã vượt mốc 1 triệu chiếc bán ra chỉ sau hai tuần.

Sản phẩm nổi bật với phần nhân bánh croquette phô mai mozzarella kết hợp ngô nếp đặc sản của thành phố Chungju (tỉnh Bắc Chungcheong).

McDonald's cho biết đã sử dụng khoảng 25 tấn ngô địa phương để sản xuất món ăn này, qua đó góp phần hỗ trợ nông dân và quảng bá nông sản Hàn Quốc.

Chiến dịch "Taste of Korea" được McDonald's Hàn Quốc triển khai từ năm 2021 với mục tiêu phát triển các món ăn sử dụng nguyên liệu nông sản bản địa, đồng thời mở rộng đầu ra cho người nông dân.

Hiện doanh nghiệp đang phối hợp với các nhà cung cấp nguyên liệu và các đối tác trong chuỗi sản xuất để điều tra nguyên nhân khiến các viên đá xuất hiện trong sản phẩm.

Đại diện công ty cho biết nhiều khả năng việc bán món burger này sẽ không được nối lại, dù nguyên nhân cuối cùng có được xác định hay không, bởi chương trình đã kết thúc sớm hơn kế hoạch.

Theo McDonald's Hàn Quốc, quá trình phát triển chiếc burger này kéo dài khoảng một năm, bao gồm các công đoạn lên ý tưởng, lựa chọn nguyên liệu, sản xuất mẫu thử và thử nghiệm với người tiêu dùng trước khi chính thức tung ra thị trường.

Trong khi đó, hãng vẫn đang tiếp tục mở rộng dòng sản phẩm "Taste of Korea" ra nước ngoài.

Mới đây, burger tỏi Changnyeong đã trở thành sản phẩm đầu tiên của chiến dịch được bán tại thị trường quốc tế, ra mắt tại Đài Loan với cả phiên bản thịt bò và thịt gà, sử dụng nước sốt làm từ tỏi Changnyeong do nhà sản xuất thực phẩm Hàn Quốc Ottogi cung cấp.

Nguồn:koreatimes, straitstimes