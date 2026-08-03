Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phát hiện "Rồng đá" ở ngay miền Bắc Việt Nam, hình thành sau trận lũ lớn, giới nghiên cứu đánh giá rất cao

| | Lifestyle

Sắp tới đây, “Rồng đá” đang được nhắc tới có thể trở thành điểm du lịch.

Giữa núi rừng Lai Châu, một dòng đất đá quy mô lớn uốn theo địa hình như hình dáng con rồng đang thu hút sự chú ý của giới nghiên cứu. Người dân gọi hiện tượng này là “Rồng đá”, còn các chuyên gia cho rằng nơi đây có giá trị đối với nghiên cứu địa chất, phòng chống thiên tai và giáo dục trải nghiệm.

“Rồng đá” hình thành từ những đợt lũ bùn đá lớn

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu, ngày 30/7/2026, đoàn công tác của Viện Các Khoa học Trái đất đã làm việc với địa phương về khả năng chuyển đổi các khu vực chịu ảnh hưởng của thiên tai địa chất thành không gian du lịch sinh thái bền vững.

Qua khảo sát, các chuyên gia xác định Nậm Vời – Pú Đao, xã Lê Lợi có địa hình chia cắt mạnh, tai biến địa chất phức tạp và còn tiếp tục mở rộng. Nổi bật nhất là dòng lũ đá Nậm Vời, được người dân gọi bằng cái tên gợi hình “Rồng đá”.

Phát hiện "Rồng đá" ở ngay miền Bắc Việt Nam, hình thành sau trận lũ lớn, giới nghiên cứu đánh giá rất cao- Ảnh 1.

Cận cảnh dòng lũ đá Nậm Vời, người dân địa phương gọi là Rồng đá (Ảnh Sở VH-TT-DL Lai Châu)

Phát hiện "Rồng đá" ở ngay miền Bắc Việt Nam, hình thành sau trận lũ lớn, giới nghiên cứu đánh giá rất cao- Ảnh 2.

Cận cảnh dòng lũ đá Nậm Vời, người dân địa phương gọi là Rồng đá (Ảnh Sở VH-TT-DL Lai Châu)

Đây không phải hóa thạch hay dãy núi mang hình con vật. “Rồng đá” thực chất là dải đất, bùn và đá bị nước lũ cuốn từ các sườn núi rồi tích tụ theo đường chảy. Qua những đợt mưa lũ lớn, vật liệu tiếp tục được bồi thêm, tạo nên cảnh quan giống một “dòng sông đá”.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lai Châu cho biết lũ bùn đá Nậm Vời thuộc loại đang hoạt động. Vì thế, cảnh quan đặc biệt này đồng thời là dấu tích của một dạng tai biến có thể ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống người dân miền núi.

Giá trị không chỉ nằm ở cảnh quan

Theo nhóm chuyên gia, Nậm Vời có giá trị trong nghiên cứu cơ chế hình thành lũ bùn đá và xây dựng giải pháp phòng chống, giảm nhẹ thiên tai. Việc quan trắc địa hình, hướng di chuyển và vùng tích tụ đất đá có thể bổ sung dữ liệu phục vụ cảnh báo rủi ro, quy hoạch dân cư và bảo vệ hạ tầng.

Với quy mô lớn cùng nhiều đặc điểm hiếm gặp, khu vực có thể được xem xét theo hướng một danh thắng di sản địa chất. Nhóm khảo sát đề xuất xây trạm nghiên cứu, điểm quan sát ven dòng đá hoặc cầu ngắm cảnh; kết hợp du lịch khám phá, dược liệu và trải nghiệm văn hóa địa phương.

Nếu được tổ chức phù hợp, đây có thể trở thành một “lớp học ngoài trời”, giúp học sinh, sinh viên và du khách hiểu trực quan hơn về lũ bùn đá, sạt lở và sự biến đổi địa hình sau thiên tai.

Phát hiện "Rồng đá" ở ngay miền Bắc Việt Nam, hình thành sau trận lũ lớn, giới nghiên cứu đánh giá rất cao- Ảnh 3.

PGS.TSKH Vũ Cao Minh nói phân tích đặc điểm của dòng sông đá Nậm Vời (Ảnh Sở VH-TT-DL Lai Châu)

Nậm Vời còn nằm trong không gian cư trú của đồng bào dân tộc Mảng. Cùng xã Lê Lợi có Bia Vua Lê Thái Tổ, còn gọi là Bia Lê Lợi hoặc Bia cổ Hoài Lai. Văn bia được khắc năm 1431, gồm 132 chữ. Năm 2012, khối đá chứa văn bia nặng khoảng 15 tấn được di chuyển khỏi vùng lòng hồ; đến năm 2016, bia được công nhận là Bảo vật quốc gia.

Tuy nhiên, các ý tưởng khai thác “Rồng đá” hiện mới dừng ở mức đề xuất nghiên cứu. Đây chưa phải điểm tham quan đại trà, trong khi dòng lũ bùn đá vẫn đang hoạt động. Du khách không nên tự ý tìm đường vào khu vực, nhất là trong mùa mưa.

Chưa thể tới “Rồng đá”, Lai Châu vẫn có nhiều lựa chọn

Ngay tại xã Lê Lợi, du khách có thể ghé Đền thờ Vua Lê Thái Tổ và Bảo vật quốc gia Bia Lê Lợi để tìm hiểu lịch sử vùng sông Đà. Khu vực lòng hồ và Nhà máy Thủy điện Lai Châu cũng có thể kết nối trong hành trình, song khách nên kiểm tra trước điều kiện di chuyển.

Nếu đi xa hơn, cao nguyên Sìn Hồ phù hợp với người yêu khí hậu mát, núi cao, bản làng và ẩm thực địa phương. Gần trung tâm tỉnh, quần thể hang động Pu Sam Cáp nổi bật với hệ thống nhũ đá và ba động Thiên Đường, Thiên Môn, Thủy Tinh.

Du khách cũng có thể tới Sin Suối Hồ, bản du lịch cộng đồng ở độ cao gần 1.500m, có dịch vụ lưu trú, ẩm thực, văn nghệ và các tuyến đi bộ tới thác nước. Theo hướng Sa Pa, cụm Ô Quy Hồ – Tam Đường với cảnh đèo núi, thác Tác Tình và các bản du lịch cộng đồng là lựa chọn dễ tiếp cận hơn.

Phát hiện "Rồng đá" ở ngay miền Bắc Việt Nam, hình thành sau trận lũ lớn, giới nghiên cứu đánh giá rất cao- Ảnh 4.

Phát hiện "Rồng đá" ở ngay miền Bắc Việt Nam, hình thành sau trận lũ lớn, giới nghiên cứu đánh giá rất cao- Ảnh 5.

Ảnh Cục Du lịch Quốc gia

“Rồng đá” Nậm Vời trước hết nên được nhìn nhận như một hiện trường tự nhiên có giá trị khoa học, thay vì điểm check-in mới. Chỉ khi các khảo sát, phương án bảo tồn và lối tiếp cận an toàn được hoàn thiện, nơi đây mới có thể trở thành một mắt xích đặc biệt trên bản đồ du lịch địa chất Tây Bắc.

2 tuần nữa, tại khu nghỉ dưỡng thuộc Tập đoàn FLC sẽ diễn ra sự kiện đặc biệt kéo dài suốt một tháng

Phương Thư

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
'Người Nhện' công phá rạp Việt, thu gần 90 tỷ đồng mở màn

'Người Nhện' công phá rạp Việt, thu gần 90 tỷ đồng mở màn Nổi bật

Tin vui cho người dân TP Hồ Chí Minh: 100% khu vực công cộng sắp được phủ sóng wifi tốc độ cao miễn phí

Tin vui cho người dân TP Hồ Chí Minh: 100% khu vực công cộng sắp được phủ sóng wifi tốc độ cao miễn phí Nổi bật

Cái ôm chấn động giới giải trí

Cái ôm chấn động giới giải trí

19:15 , 03/08/2026
Vì sao ACV giảm hơn 2.300 nhân sự?

Vì sao ACV giảm hơn 2.300 nhân sự?

19:01 , 03/08/2026
Từ khi nào Đen Vâu mất nhiệt thế này?

Từ khi nào Đen Vâu mất nhiệt thế này?

18:45 , 03/08/2026
Khép lại hành trình khám phá thiên nhiên hùng vĩ và trải nghiệm sinh tồn "lên rừng, xuống biển" của 19 nghệ sĩ Việt

Khép lại hành trình khám phá thiên nhiên hùng vĩ và trải nghiệm sinh tồn "lên rừng, xuống biển" của 19 nghệ sĩ Việt

18:39 , 03/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên