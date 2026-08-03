Khép lại hành trình khám phá thiên nhiên hùng vĩ và trải nghiệm sinh tồn "lên rừng, xuống biển" của 19 nghệ sĩ Việt

Một hành trình đầy ý nghĩa và thú vị sắp khép lại, Lễ trao giải “Say Hi” Rực Rỡ chính là nơi các Anh trai thể hiện xuất sắc được xướng tên để nhận về thành quả xứng đáng. Danh hiệu “Anh trai sinh tồn xuất sắc nhất” được chia làm 2 chặng, không quá bất ngờ khi người được xướng tên ở chặng rừng là anh cả ISAAC, còn danh hiệu ở chặng biển thuộc về “bố bỉm” đảm đang Gin Tuấn Kiệt.

Góp mặt ở cả 2 hành trình đầy khắc nghiệt, Hùng Huỳnh và Nicky xứng đáng nhận về danh hiệu “Anh trai kiên cường nhất” khi luôn giữ vững tinh thần học hỏi và quyết tâm không bao giờ bỏ cuộc. Ngoài ra, tất cả các thành viên của dàn cast đều sẽ nhận được chiếc cúp kỷ niệm từ chương trình để đánh dấu một cột mốc khó quên của mùa hè 2026.

Anh Tú trân trọng tình cảm và những giây phút đồng hành cùng các nghệ sĩ trong chương trình. Ảnh: NSX

Những khoảnh khắc cuối cùng tại Cù Lao Xanh chính là thời gian để dàn cast ngồi lại và chia sẻ về hành trình vừa qua của bản thân. Các Anh trai đều gửi lời cảm ơn đến chương trình vì đã cho mọi người một khoảng thời gian vô ưu vô lo cùng những trải nghiệm sinh tồn đáng nhớ. Anh Tú tâm sự: “Sau mùa hè 2024, đã rất lâu rồi chúng mình không có thời gian để kết nối với nhau như thế này. Mặc dù có những lúc anh em mình tranh luận về một vấn đề chưa thống nhất, nhưng cuối cùng mình vẫn đồng tâm làm ra một sản phẩm phù hợp nhất, đó là cái brotherhood (tình anh em) mà anh rất thích”.

Đặc biệt hơn, với dàn Anh trai “hướng nội” như Gin Tuấn Kiệt, Phạm Đình Thái Ngân, Phạm Anh Duy và Vũ Thịnh, 3 ngày vừa qua ở “Say Hi” Rực Rỡ như một “liều thuốc” chữa lành cho những băn khoăn, lo lắng, giúp các anh mở lòng và dám bộc lộ nhiều khía cạnh còn chưa hoàn hảo của bản thân hơn với khán giả. Gin Tuấn kiệt thổ lộ rằng sau những áp lực từ dư luận, thời gian gần đây anh đã có sự thu mình, mất đi sự tự tin với những bước tiến tiếp theo. Tuy nhiên, “Say Hi” Rực Rỡ đã mang con người trước đây của Gin Tuấn Kiệt trở về, đầy hoạt bát và vui tươi nhưng cũng rất trưởng thành và điềm tĩnh.

Trong số 10 Anh trai tham gia chặng biển, có lẽ Đỗ Phú Quí chính là người gây bất ngờ nhất bởi sự tếu táo và nỗ lực lăn xả hết mình để mang lại nguồn năng lượng tích cực cho các anh em. Nói về người em này, Lê Dương Bảo Lâm tiết lộ: “Anh với Quí quen nhau trong 1 gameshow từ mười mấy năm về trước. Lúc đó bạn diễn hài và Lâm ngưỡng mộ nét diễn của bạn. Sau này không thấy bạn còn diễn hài và ít thấy được nét duyên dáng như ngày đó nữa. Anh đặt câu hỏi hoài luôn”.

Giờ đây, khi đến với chương trình, sự gần gũi và cảm giác an toàn khi ở cùng anh em đã giúp Đỗ Phú Quí thoải mái mang lại một hình ảnh khác đầy dễ thương và thú vị.

“Say Hi” Rực Rỡ khép lại với nhiều khoảnh khắc vừa hài hước vừa ý nghĩa của các nghệ sĩ. Ảnh: NSX

Cũng trong tập 9, những thước phim mới từ chặng rừng đã được hé lộ. Theo đó, vào ngày cuối cùng tại Kon Ka Kinh, dàn cast đã chia thành 2 nhóm, 1 nhóm theo Trưởng đoàn Lê Dương Bảo Lâm trồng rừng, 1 nhóm đến tham quan và tìm hiểu về Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật Vườn quốc gia Kon Ka Kinh. Tại nhóm 1, các Anh trai đã cùng nhau trồng được 31 cây trắc. Các Anh trai cũng gửi lời kêu gọi tích cực trồng cây đến các khán giả để lan tỏa thông điệp bảo vệ thiên nhiên.

Ở nhóm còn lại, Đức Phúc, Dương Domic, RHYDER và Nicky đã đến gặp và trò chuyện cùng ông Trần Văn Thụ, Giám đốc Trung tâm. Theo chia sẻ, đây là nơi tiếp nhận, chăm sóc phục hồi và tiến hành thả các cá thể động vật về với môi trường tự nhiên. Không chỉ nghe kể, các anh còn được tận mắt quan sát quá trình tiếp nhận cá thể rái cá vừa được mang đến Trung tâm, cũng như đi dạo vòng quanh và cảm nhận bầu không khí trong lành nơi thiên nhiên hoang dã.

Trong lúc trò chuyện, Đức Phúc bất ngờ khi biết Giám đốc Trung tâm rất hâm mộ âm nhạc của mình. Thể theo nguyện vọng, giữa không gian đẹp như thơ của núi rừng, Đức Phúc đã dành tặng bài hát “Hơn Cả Yêu” cho mọi người. Về chuyến ghé thăm vừa qua, Nicky cực kỳ ngưỡng mộ công việc ý nghĩa của các thành viên tại Trung tâm. Anh tâm sự: “Mình trải nghiệm và mình biết được có những người yêu rừng đến như thế. Mình thấy thiên nhiên rất là đẹp, có nhiều thứ khi mình để ý, mình sẽ yêu nó nhiều hơn”.

Các Anh trai đã có những trải nghiệm đáng nhớ khi khám phá đại ngàn Kon Ka Kinh hùng vĩ và đảo Cù Lao Xanh. Ảnh: NSX

Hành trình ở “Say Hi” Rực Rỡ của 19 Anh trai không phải là hành trình chinh phục thiên nhiên, mà là hành trình lắng nghe, cảm nhận và hòa mình vào từng nhịp thở của “người mẹ” vĩ đại. Trên hành trình sinh tồn khắc nghiệt đó, các Anh trai đã cười cùng nhau, khóc cùng nhau, kiệt sức rồi vực dậy cùng nhau. Tinh thần đồng đội tuyệt vời kéo gần khoảng cách, giúp họ từ những anh em đồng nghiệp dần gọi nhau như anh em trong gia đình.

Tạm biệt đại ngàn Kon Ka Kinh hùng vĩ và đảo Cù Lao Xanh đầy nắng gió, các Anh trai rồi sẽ trở lại với guồng quay tất bật nơi thị thành. Nhưng chắc chắn rằng những kỷ niệm và bài học tại “Say Hi” Rực Rỡ luôn là một cột mốc khó quên với tất cả mọi người, bởi khi bước ra từ hành trình này, có những “vết xước” đã được chữa lành và rất nhiều tâm hồn đã trở nên rộng mở hơn.