Cuộc sống của 'Á hậu có gương mặt phúc hậu nhất Việt Nam' sau 8 năm lấy chồng

Nàng hậu từng thừa nhận hôn nhân khiến cô thay đổi “180 độ” từ một người cực kỳ trẻ con vì được bố mẹ cưng chiều thành người phụ nữ của gia đình. Đôi lúc cô nghĩ mình phải cảm ơn chồng và con vì đó là những người dạy cho mình rất nhiều bài học trong cuộc sống.