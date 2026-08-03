Ruộng bậc thang Tây Bắc mùa lúa chín đẹp như tranh
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Theo Thành Đạt - CTV 03-08-2026 - 16:35 PM |
Lifestyle
Vào tháng 8, những thửa ruộng bậc thang ở xã vùng cao Mường Bo, tỉnh Lào Cai bắt đầu vào mùa lúa chín. Sắc vàng óng ả trải dài trên từng tầng ruộng uốn lượn theo sườn núi, hòa cùng màu xanh của núi rừng và bầu trời trong vắt, tạo nên bức tranh thiên nhiên thanh bình, thơ mộng giữa vùng cao Tây Bắc.
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Cách trung tâm Sa Pa khoảng 36 km, xã Mường Bo (tỉnh Lào Cai) nằm nép mình giữa một thung lũng được bao bọc bởi những dãy núi trùng điệp. Thiên nhiên nơi đây vẫn giữ gần như nguyên vẹn vẻ đẹp hoang sơ với những cánh rừng xanh, những thửa ruộng bậc thang uốn lượn và nhịp sống bình yên của đồng bào vùng cao.
Xã Mường Bo là nơi sinh sống của các dân tộc Tày, Mông, Dao và Kinh, được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai xã Mường Bo và Liên Minh. Trải qua nhiều thế hệ, người dân nơi đây vẫn gìn giữ gần như nguyên vẹn những thửa ruộng bậc thang hùng vĩ. Xen giữa những tầng ruộng uốn lượn là các cung đường quanh co men theo sườn núi, tạo nên bức tranh thiên nhiên vừa hùng vĩ vừa thơ mộng.
Vào mùa này, khi lúa bắt đầu ngả vàng, cả thung lũng như được khoác lên tấm áo mới. Dưới ánh nắng, những thửa ruộng bậc thang ánh lên sắc vàng rực rỡ, nổi bật giữa màu xanh của núi rừng. Thấp thoáng giữa những tầng ruộng bậc thang là những lán nương của đồng bào nằm xen kẽ theo triền đồi.
Những thửa ruộng bậc thang, bản làng và núi rừng nơi đây vẫn giữ được nét nguyên sơ, chưa chịu nhiều tác động của quá trình đô thị hóa.
Từ trên cao, những thửa ruộng bậc thang xếp tầng nối tiếp nhau, uốn lượn theo triền núi. Xen giữa màu xanh và vàng của lúa đang chuyển độ là những đường nét mềm mại, trải dài khắp thung lũng.
Để du khách có thêm cơ hội chiêm ngưỡng vẻ đẹp mùa lúa chín, xã Mường Bo đã tổ chức Giải đua xe đạp địa hình, thu hút đông đảo vận động viên và người dân tham gia. Cung đường hỗn hợp dài khoảng 25 km đưa các tay đua băng qua những thửa ruộng bậc thang đang ngả vàng, men theo các bản làng, vượt suối, chinh phục những con dốc đá và những khúc cua đặc trưng của vùng cao.
Anh Đỗ Đoàn Điền - thành viên Câu lạc bộ Xe đạp thể thao Chiến khu Đông Triều, Quảng Ninh - cho biết những thửa ruộng bậc thang vàng óng trải dài nối tiếp nhau mang đến khung cảnh ấn tượng. Theo anh, hành trình này không đơn thuần là một cuộc đua mà còn là dịp để các vận động viên và du khách ngắm nhìn vẻ đẹp thiên nhiên, trải nghiệm cảnh sắc và nhịp sống vùng cao Mường Bo.
Theo Thành Đạt - CTV
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