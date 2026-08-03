Ruộng bậc thang Tây Bắc mùa lúa chín đẹp như tranh

Xã Mường Bo là nơi sinh sống của các dân tộc Tày, Mông, Dao và Kinh, được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai xã Mường Bo và Liên Minh. Trải qua nhiều thế hệ, người dân nơi đây vẫn gìn giữ gần như nguyên vẹn những thửa ruộng bậc thang hùng vĩ. Xen giữa những tầng ruộng uốn lượn là các cung đường quanh co men theo sườn núi, tạo nên bức tranh thiên nhiên vừa hùng vĩ vừa thơ mộng.