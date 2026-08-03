Thợ xây chuyên nghiệp lý giải vì sao nền nhà bị phồng rộp dù được lát rất chuẩn?

Khe co giãn không phải là "lỗi thi công" cần được lấp kín cho khuất mắt dưới lớp vữa. Đây là những khoảng trống được tính toán từ đầu để "hấp thụ" hiện tượng giãn nở, co ngót và biến dạng nhỏ của vật liệu.

Khi khe này bị lấp bằng vật liệu cứng, lực căng buộc phải tìm đường thoát khác và kết quả là mạch vữa nứt, gạch bong tróc hoặc lớp phủ bị vỡ (nứt, phồng rộp).

Ảnh minh họa: Internet

Vì sao sàn nhà, tường và mặt tiền cần được "cử động"?

Vật liệu xây dựng thay đổi kích thước khi gặp nhiệt, mất độ ẩm hoặc chịu tải trọng. Một mặt tiền bị nắng chiếu có thể giãn nở ban ngày và co lại vào ban đêm. Những nền nhà rộng cũng phản ứng tương tự với nhiệt độ, quá trình đông cứng của vữa và sự biến dạng của kết cấu.

Những chuyển động này rất nhỏ ở từng điểm, nhưng cộng dồn lại trên một bề mặt lớn thì đáng kể. Khi lớp phủ bị "kẹp cứng" giữa các vật liệu rắn, lực căng sẽ biểu hiện ra ngoài dưới dạng nứt, phồng rộp, tiếng kêu bộp bộp khi gõ, hoặc bong tróc. Khe giãn nở tạo ra một "vùng đệm" cho phép biến dạng xảy ra mà không cần phá vỡ vật liệu.

Tại sao việc trám vữa vào khe hở lại gây ra vấn đề?

Vữa xi măng sẽ đông cứng và bắt đầu cản trở chuyển động. Khi các phần xung quanh cố gắng giãn ra hoặc co lại, phần vữa lấp đầy có thể nứt hoặc truyền lực căng sang lớp phủ. Đó là lý do vì sao vết nứt thường xuất hiện đúng ngay cạnh khe giãn nở - không gian đáng lẽ để "xả" lực căng đã bị vô hiệu hóa.

Ảnh: Monitordomercado

Vấn đề tương tự cũng xảy ra khi vữa dán gạch tràn vào khe trong lúc lát. Trước khi trám keo, khe phải được làm sạch đến đúng độ sâu quy định. Nếu chỉ phủ vật liệu đàn hồi lên trên một lớp nền cứng bị giấu bên dưới, sẽ tạo ra một lớp mỏng không đủ khả năng đáp ứng chuyển động thực tế.

Cách thi công khe giãn nở đúng kỹ thuật

Khe hở cần được giữ thẳng hàng, sạch, khô và không lẫn tạp chất. Mép khe phải đủ chắc chắn. Sau khi kiểm tra kích thước, tiến hành lắp thanh chặn đáy mà không làm thủng nó. Có thể cần dùng lớp lót (primer) tùy vào bề mặt, điều kiện tiếp xúc và khuyến nghị của nhà sản xuất keo.

Những lưu ý quan trọng: Tuân thủ bản vẽ: giữ đúng vị trí, tính liên tục, chiều rộng và độ sâu thiết kế Loại bỏ vật liệu cứng: dọn sạch vữa, mạch vữa cũ còn sót trong khe Xử lý mép khe: loại bỏ bụi, ẩm, dầu mỡ và phần bám không chắc Lắp thanh chặn đáy: kiểm soát độ sâu mà không làm hỏng thanh Chọn đúng loại keo: kiểm tra biên độ co giãn cho phép, độ bám dính, khả năng chịu môi trường Trám liên tục: tránh lỗ rỗng, bọt khí, đứt đoạn trong tiết diện Bảo vệ trong thời gian khô: tránh nước, bụi và va chạm khi keo chưa khô hẳn.

Ảnh: Monitordomercado

Lợi ích kép của xây khe co giãn đúng cách

Xây khe co giãn đúng cách không chỉ bảo vệ kết cấu mà còn mang lại lợi ích rõ rệt về an toàn và môi trường.

Về mặt an toàn, khe co giãn giúp ngăn ngừa các mảnh gạch, đá ốp lát bị bong bật đột ngột - một nguy cơ gây trượt ngã hoặc thương tích, đặc biệt ở khu vực đông người qua lại như hành lang, sảnh chung cư hay vỉa hè.

Với mặt tiền và tường cao, việc thiếu khe co giãn có thể khiến lớp ốp bị nứt vỡ và rơi xuống, đe dọa trực tiếp đến người đi bên dưới.

Ngoài ra, khe co giãn còn giúp duy trì tính toàn vẹn của kết cấu chịu lực, giảm nguy cơ nứt lan sang các bộ phận quan trọng của công trình theo thời gian.

Về mặt môi trường, một công trình ít nứt vỡ, ít thấm nước sẽ hạn chế được tình trạng ẩm mốc, giúp không khí trong nhà lành mạnh hơn.

Việc không phải đập phá và sửa chữa nhiều lần cũng đồng nghĩa với giảm lượng vật liệu xây dựng bị lãng phí - ít vữa, gạch, xi măng bị bỏ đi, ít rác thải xây dựng cần xử lý.

Công trình bền hơn cũng kéo dài vòng đời sử dụng, giảm nhu cầu khai thác tài nguyên và giảm phát thải carbon liên quan đến sản xuất vật liệu xây dựng mới, góp phần vào một cách xây dựng bền vững và tiết kiệm tài nguyên hơn.