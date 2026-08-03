Bamboo Airways tung khuyến mãi mới, tặng kỳ nghỉ 3 ngày 2 đêm giữa lúc mạng bay biến động

Trong bối cảnh xuất hiện nhiều biến động, Bamboo Airways mới đây bất ngờ tung chương trình khuyến mãi tặng kỳ nghỉ 3 ngày 2 đêm tại FLC Quy Nhơn Beach & Golf Resort cho hành khách đặt vé trên một số chặng bay.

Trước đó, Bamboo Airways được cho là đang trải qua giai đoạn nhiều biến động khi gần như dừng toàn bộ mạng bay nội địa, đồng thời trả cùng lúc 5 máy bay. Trên website bán vé của hãng, các chuyến bay trong tháng 8 cũng không còn hiển thị, khiến nhiều người đặt nghi vấn về khả năng hãng sắp dừng hoạt động.

Tuy nhiên, động thái mới nhất của Bamboo Airways lại cho thấy hãng vẫn đang triển khai các chương trình kích cầu dành cho hành khách.

Thông báo mới nhất từ Bamboo Airways

Theo thông tin đăng tải trên fanpage chính thức, từ ngày 3/8, hành khách đặt vé cho hành trình khởi hành trong khoảng từ 21/8 đến 31/10/2026 sẽ được tặng kỳ nghỉ 3 ngày 2 đêm tại FLC Quy Nhơn Beach & Golf Resort khi mua gói vé khứ hồi Hà Nội - Quy Nhơn, khởi hành vào thứ Sáu và trở về vào Chủ Nhật hằng tuần.

Đây là chương trình ưu đãi mới nhất được Bamboo Airways giới thiệu, hướng đến nhóm khách có nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng ngắn ngày vào dịp cuối tuần.

Hành khách đặt vé cho hành trình khởi hành trong khoảng từ 21/8 đến 31/10/2026 sẽ được tặng kỳ nghỉ 3 ngày 2 đêm tại FLC Quy Nhơn Beach & Golf Resort khi mua gói vé khứ hồi Hà Nội - Quy Nhơn. Ảnh: Bamboo Airways

Hiện giá vé khứ hồi Hà Nội - Quy Nhơn trong chương trình vào khoảng 3 triệu đồng, kèm voucher nghỉ dưỡng 3 ngày 2 đêm tại FLC Quy Nhơn Beach & Golf Resort. So với thời điểm trước đây khi FLC từng bán các combo vé máy bay kèm 2 đêm nghỉ dưới dạng gift voucher, mức giá này được đánh giá là khá hấp dẫn.

Tuy nhiên, giá vé thực tế sẽ thay đổi tùy thời điểm đặt chỗ. Khi hạng vé Economy Saver Max hết chỗ, hành khách sẽ phải chuyển sang các hạng vé cao hơn với mức giá tương ứng cũng tăng lên.

Không chỉ tung chương trình khuyến mãi, một ngày trước đó, fanpage chính thức của Bamboo Airways cũng đăng tải bài viết cho thấy hãng vẫn đang khai thác một số đường bay quốc tế. Trong bài đăng, hãng chia sẻ về chuyến bay từ Macau về Đà Nẵng trong điều kiện "mưa nhẹ nhưng nhiệt độ ấm áp", đồng thời khẳng định cam kết mang đến cho hành khách "những phút giây hài lòng, trọn vẹn".

Hãng chia sẻ hình ảnh chuyến bay từ Macau về Đà Nẵng. Ảnh: Bamboo Airways

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Bamboo Airways vừa điều chỉnh kế hoạch khai thác và dừng mở bán một số đường bay. Dù vậy, đến nay hãng vẫn chưa có bất kỳ thông báo chính thức nào về việc dừng toàn bộ hoạt động bay trong tháng 8.

Việc tiếp tục quảng bá sản phẩm, mở bán vé và triển khai các chương trình ưu đãi trên những đường bay còn khai thác cho thấy Bamboo Airways vẫn duy trì hoạt động kinh doanh và phục vụ hành khách trên mạng bay hiện có.

Trước đó, nhiều hành khách phản ánh đã nhận được thông báo hủy hoặc điều chỉnh lịch bay đột ngột từ Bamboo Airways. Tối 28/7, hãng lên tiếng xin lỗi, cho biết đang điều chỉnh kế hoạch khai thác và cam kết hoàn tiền cho những hành khách bị ảnh hưởng.

Đến ngày 31/7, Bamboo Airways tiếp tục thông báo dừng khai thác chuỗi chuyến bay charter trên đường bay Hà Nội - Lệ Giang (HAN - LJG) kể từ ngày 1/8.