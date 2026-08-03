Tình hình hiện tại của ca sĩ Quang Lê

Đúng một ngày sau khi đón sinh nhật tuổi mới, ca sĩ Quang Lê đón nhận biến cố lớn khi mẹ ruột qua đời. Thông tin được nam ca sĩ chia sẻ vào ngày 3/8 khiến nhiều đồng nghiệp và khán giả không khỏi xót xa. Bên cạnh nỗi đau mất người thân, Quang Lê vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật đều đặn, có nhiều thay đổi tích cực về ngoại hình, tiếp tục giữ vị trí vững vàng trong dòng nhạc bolero và tận hưởng cuộc sống độc thân sau nhiều năm vướng không ít tin đồn đời tư.

Ngày 3/8, Quang Lê thông báo mẹ ruột đã qua đời

Ngày 3/8, Quang Lê khiến người hâm mộ bàng hoàng khi thông báo mẹ ruột đã qua đời. Trên trang cá nhân, nam ca sĩ nghẹn ngào viết vỏn vẹn một câu: "Mẹ đã về với Ba!" . Theo chia sẻ từ gia đình, mẹ của Quang Lê đã có thời gian dài chống chọi với bệnh tật, sức khỏe suy giảm và phải nằm một chỗ trước khi trút hơi thở cuối cùng.

Ngay sau khi thông tin được đăng tải, nhiều nghệ sĩ thân thiết như Lệ Quyên, Mai Tiến Dũng cùng đông đảo khán giả đã gửi lời chia buồn, động viên nam ca sĩ và gia đình sớm vượt qua mất mát lớn này. Đây được xem là cú sốc tinh thần đối với Quang Lê khi anh vốn nhiều lần chia sẻ sự gắn bó, yêu thương dành cho đấng sinh thành.

Quang Lê hiện tại thoải mái chia sẻ cuộc sống

Bên cạnh những biến cố trong cuộc sống, Quang Lê thời gian qua cũng nhận được nhiều lời khen nhờ màn "lột xác" về ngoại hình. Nam ca sĩ đã giảm thành công khoảng 12-20kg nhờ thay đổi chế độ ăn uống, sinh hoạt và duy trì lối sống lành mạnh hơn. Việc sở hữu vóc dáng gọn gàng giúp anh xuất hiện với diện mạo trẻ trung, phong độ hơn trong các sự kiện, đêm nhạc cũng như những buổi gặp gỡ đồng nghiệp.

Sự thay đổi tích cực về ngoại hình cũng giúp Quang Lê trở nên tự tin hơn mỗi khi đứng trước công chúng sau nhiều năm từng bị nhận xét tăng cân thấy rõ.

Ở tuổi trung niên, Quang Lê vẫn là một trong những gương mặt được yêu thích của dòng nhạc trữ tình, bolero. Anh đều đặn chạy show tại Việt Nam lẫn thị trường hải ngoại, duy trì lịch biểu diễn dày đặc.

Quang Lê công khai doanh thu từ YouTube

Không chỉ đứng trên sân khấu, nam ca sĩ còn thường xuyên đảm nhận vai trò giám khảo tại các chương trình tìm kiếm tài năng như Solo cùng bolero . Song song đó, anh tích cực hỗ trợ các ca sĩ trẻ, trong đó có việc nhận Quang Lâm làm em nuôi và định hướng con đường phát triển nghệ thuật.

Ngoài nguồn thu từ cát-xê biểu diễn, Quang Lê còn sở hữu hai kênh YouTube hoạt động hiệu quả. Nam ca sĩ từng công khai doanh thu từ nền tảng số này ước tính đạt khoảng 15.000 USD mỗi tháng, tương đương gần 400 triệu đồng. Đây được xem là nguồn thu ổn định, giúp anh chủ động hơn về tài chính.

Quang Lê nhiều lần khẳng định bản thân vẫn tận hưởng cuộc sống độc thân

Về đời tư, Quang Lê nhiều lần khẳng định bản thân vẫn tận hưởng cuộc sống độc thân. Nam ca sĩ cũng từng lên tiếng phủ nhận những tin đồn thất thiệt liên quan đến chuyện kết hôn, trong đó có thông tin lan truyền về việc tổ chức đám cưới với ca sĩ Hà Thanh Xuân.

Bên cạnh đó, Quang Lê cũng phải đối mặt với tình trạng bị các đối tượng xấu lợi dụng hình ảnh. Nam ca sĩ đã đăng tải thông báo cảnh báo khán giả về việc một số cá nhân tự ý cắt ghép hình ảnh, mạo danh tên tuổi của anh để quảng cáo các sản phẩm kém chất lượng nhằm trục lợi. Anh khuyến cáo người hâm mộ cần kiểm chứng thông tin từ các kênh chính thức, tránh bị lừa đảo hoặc mua phải những sản phẩm không rõ nguồn gốc sử dụng trái phép hình ảnh nghệ sĩ.

Ca sĩ Quang Lê

Ở thời điểm hiện tại, Quang Lê nhận được sự yêu thương và động viên từ đồng nghiệp lẫn khán giả. Nam ca sĩ duy trì hoạt động nghệ thuật năng nổ, giữ vững vị trí trong dòng nhạc bolero, đồng thời xây dựng cuộc sống ổn định với nhiều nguồn thu.