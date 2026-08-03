Bộ phim giúp Ninh Dương Lan Ngọc thoát cảnh ế show

Ninh Dương Lan Ngọc hiện là "ngọc nữ màn ảnh" nổi tiếng bậc nhất Vbiz, sở hữu lượng người hâm mộ rất đông đảo. Thế nhưng, ít ai biết trước khi có được vị thế như hiện tại, cô từng trải qua thời gian dài khó khăn vì ế show, không có việc làm do chưa đủ tiếng tăm. Đoạn video được netizen đào lại gần đây đã gợi mở một phần về quá khứ của mỹ nhân họ Ninh, rằng giữa lúc bế tắc, một lời mời đóng phim truyền hình bất ngờ xuất hiện, trở thành chiếc phao cứu sinh giúp cô thoát khỏi cảnh thất nghiệp và nuôi dưỡng đam mê.

Ninh Dương Lan Ngọc kể về lời mời giúp bản thân thoát cảnh ế show. (Nguồn: TikTok)

Trong một chương trình truyền hình, Ninh Dương Lan Ngọc từng thẳng thắn trải lòng về giai đoạn chập chững bước vào nghề: "Bộ phim đầu tiên của em là phim Cánh Đồng Bất Tận. Sau đó vì ế show quá, phim chưa chiếu, nên bên phim Gia Đình Phép Thuật mới mời em tham gia một vai rất nhỏ khoảng 10 phân đoạn".

Hóa ra, ở giai đoạn bắt đầu sự nghiệp, Lan Ngọc từng rơi vài cảnh "đóng băng" hoạt động tạm thời. Đó là giai đoạn năm 2009, khi cô còn là một nữ sinh trường Sân khấu - Điện ảnh, chưa có tiếng tăm, vị thế hoàn toàn là một con số 0 tròn trĩnh. Dù đã hoàn thành xong vai chính trong Cánh Đồng Bất Tận, nhưng vì tác phẩm điện ảnh này phải trải qua quá trình hậu kỳ kéo dài và đến tận cuối năm 2010 mới chính thức ra rạp, Lan Ngọc lúc ấy không thể tìm kiếm được cơ hội mới.

Lan Ngọc kể về quá khứ ế show. (Ảnh: TikTok)

Giữa lúc đang thiếu thốn cơ hội, lời mời từ ê-kíp bộ phim truyền hình dài tập dành cho thiếu nhi Gia Đình Phép Thuật (năm 2009) đã "cứu" cô một phen. Bộ phim kể về câu chuyện của một gia đình nhà phép thuật từ thế giới siêu nhiên xuống thế giới loài người sinh sống, tạo ra nhiều tình huống dở khóc dở cười cho khán giả nhỏ tuổi. Trong phim, Ninh Dương Lan Ngọc được giao đảm nhận vai Phương - bạn dưới quê của nhân vật Châu Tuấn. Dù chỉ xuất hiện ngắn ngủi trong vài tập phim (từ tập 138 đến 145) nhưng với tính cách đanh đá, hay ghen tuông và can thiệp vào chuyện tình cảm của người khác, Lan Ngọc đã gây ấn tượng với khán giả.

Ninh Dương Lan Ngọc trong Gia Đình Phép Thuật. (Ảnh: YouTube)

Kể từ Gia Đình Phép Thuật, Lan Ngọc có đà tiếp tục tham gia bộ phim Những Mảnh Vỡ Phù Hoa cùng năm 2009. "Chiếc phao cứu sinh" này đã giúp cô duy trì ngọn lửa nghề cho đến năm 2010, khi Cánh Đồng Bất Tận chính thức công chiếu. Vai diễn Nương lam lũ, khắc khổ đã đưa tên tuổi Ninh Dương Lan Ngọc bước thẳng vào hàng ngũ những ngôi sao tài năng thực lực, lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu với danh hiệu Tam Kim Ảnh Hậu với 3 giải thưởng Bông Sen Vàng, Cánh Diều Vàng và Mai Vàng. Từ một cô gái phải đi đóng vai phụ mờ nhạt để đỡ "ế show", Lan Ngọc vụt sáng thành một hiện tượng của điện ảnh Việt.

Ninh Dương Lan Ngọc trong Cánh Đồng Bất Tận. (Ảnh: YouTube)

Nhìn lại hành trình hơn một thập kỷ qua, sự nghiệp của Lan Ngọc là một chuỗi thăng tiến thành "ngọc nữ" đắt giá của màn ảnh Việt. Giờ đây, cô không còn phải lo lắng về việc tìm kiếm cơ hội. Thay vào đó, nữ diễn viên liên tục nhận được nhiều loại vai đa dạng, từ những bộ phim thương mại trăm tỷ như Cua Lại Vợ Bầu, Gái Già Lắm Chiêu và chuẩn bị quay trở lại màn ảnh rộng với 2 bộ phim được mong chờ là Chị Chị Em Em 3 và Mật Mã Đông Dương. Quá khứ "ế show" năm 2009 không làm cô nản chí mà đã trở thành một kỷ niệm đẹp nuôi dưỡng nên một ngôi sao hạng A của showbiz Việt hôm nay.