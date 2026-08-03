Bỏ ra chưa đến 2 tỷ đã có thể sở hữu Maybach 'real': Rẻ nhất thị trường, thấp hơn cả S-Class thường, người bán khẳng định xe 'hoạt động hoàn hảo'

Một chiếc Mercedes-Maybach S 450 4Matic đời 2020 đang được rao bán trên thị trường xe cũ với mức giá chỉ 1,99 tỷ đồng, thu hút sự chú ý của nhiều người. Bởi sau khoảng 6 năm xuất xưởng, đây là mức giá thấp bất ngờ đối với một mẫu sedan siêu sang của Đức.

Tham khảo thị trường xe cũ, Mercedes-Maybach S 450 cùng đời hiện được rao bán khoảng 3,9-4 tỷ đồng. Trong khi đó, chiếc xe trong bài có giá chưa đến 2 tỷ đồng, thậm chí thấp hơn cả nhiều chiếc Mercedes-Benz S 450 tiêu chuẩn cùng đời. Người bán khẳng định tình trạng xe còn tốt, "zin cả xe, hoạt động hoàn hảo".

Khi mua mới, Mercedes-Maybach S 450 có giá niêm yết khoảng 7,2 tỷ đồng, chi phí lăn bánh vào khoảng 8 tỷ đồng. Như vậy sau khoảng 6 năm sử dụng, chiếc xe chỉ còn tương đương khoảng 1/4 giá trị ban đầu khiến người bán phải nhấn mạnh trên bài đăng rằng "không nghe nhầm đâu".

Ngoại thất xe Maybach S 450 rao bán sơn đen bóng chủ đạo. Nửa thân trên của xe được dán decal màu vàng tương phản tạo điểm nhấn. Cảm quan ngoại thất rất bóng bẩy, lớp sơn còn mới so với một mẫu xe 6 năm tuổi. Bộ mâm nguyên bản cũng được thay thành loại đặc, mạ chrome sáng giúp tăng dáng vẻ sang trọng cho xe. Một số logo "S 650" ở đuôi xe và "V12" bên hông thực chất được thay lại bởi ảnh chụp động cơ cho thấy xe sử dụng máy V6 3.0L, chứng minh đây là bản S 450.

Bên trong nội thất chiếc Mercedes-Maybach S 450 2020 rao bán cho thấy sự xuống cấp theo thời gian rõ rệt hơn. Da ghế ngồi đã bị nhàu và nhăn, mất độ căng bóng. Các chi tiết như gỗ ốp đen bóng, ly sâm-panh bạc ở phía sau cũng xuất hiện nhiều vết xước. Đây đều là những điều khó tránh khỏi.

Tiện nghi nổi bật gồm cụm màn hình kích thước 12,3 inch ở phía sau vô lăng cũng như màn hình giải trí trung tâm có độ phân giải cao, hệ thống âm thanh Burmester với 26 loa, hàng ghế sau có thể ngả 43,5 độ và có chức năng massage, sưởi/làm mát. Một ngăn lạnh nhỏ được đặt giữa hai hàng ghế sau cùng hai ly rượu bằng bạc.

Mercedes-Maybach S 450 đời này sử dụng máy 3.0L V6, tăng áp, cho công suất 367 mã lực và 500 Nm mô-men xoắn, kết hợp hộp số tự động 9 cấp. Các trang bị an toàn theo xe gồm camera 360 độ, hỗ trợ lái xe ban đêm, hỗ trợ đỗ xe chủ động, hệ thống an toàn PRE-SAFE,...



