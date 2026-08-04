Bên trong các buổi tập Pilates ở resort giá trăm triệu/ đêm: “Khách hàng được chiều cỡ này”

Với nhiều người, đi nghỉ giờ không còn đồng nghĩa với việc tạm gác chuyện tập luyện. Ngược lại, đây có thể là lúc họ dành nhiều thời gian hơn cho cơ thể, từ vận động, phục hồi đến ăn uống và nghỉ ngơi.

Tại các resort hạng sang, Pilates vì thế không còn là một hoạt động thêm vào cho đủ lịch trình. Khách có thể chi hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng mỗi đêm để đổi lấy một trải nghiệm được đánh giá thể trạng, thiết kế bài tập riêng và có HLV theo sát trong suốt kỳ nghỉ.

Qua trải nghiệm tại Nobu Portman Square (London), COMO Shambhala Estate (Bali) hay Lily of the Valley (French Riviera), một buổi Pilates hóa ra không chỉ là chuyện tập đúng động tác. Điều đáng giá hơn nằm ở việc cơ thể được lắng nghe và chăm sóc theo cách rất riêng.

Bên trong các buổi tập pilates ở reasort hạng sang có gì? Ảnh minh họa - Xiaohongshu.

Thức dậy lúc 7 giờ 30 sáng để vào lớp Pilates 1:1 ngay trong khách sạn, dù đáp chuyến bay trễ

Nếu ở nhiều studio Pilates, học viên thường thay đồ, khởi động rồi bắt đầu buổi tập, thì tại không ít resort hạng sang, hành trình ấy lại khởi động từ rất lâu trước khi khách đặt chân đến.

Thay vì chỉ hỏi khách muốn tập vào khung giờ nào, các khu nghỉ dưỡng thường tìm hiểu trước về tình trạng sức khỏe, lối sống, mục tiêu tập luyện, thậm chí cả những vấn đề cơ thể mà họ đang gặp phải. Những thông tin này sẽ trở thành cơ sở để HLV và đội ngũ wellness xây dựng giáo án riêng cho từng người.

Đó cũng là điểm khác biệt lớn giữa Pilates tại các resort cao cấp và một buổi tập thông thường. Nếu ở studio, nhiều học viên có thể cùng thực hiện một giáo án rồi được HLV điều chỉnh thêm tùy thể trạng, thì ở đây, bài tập gần như được thiết kế xoay quanh từng cá nhân ngay từ đầu.

Trước cả chuyến đi đến đến COMO Shambhala Estate, vị khách hàng có tên Kathryn Romeyn đã được bác sĩ Ayurveda của khu nghỉ dưỡng gọi điện để trao đổi về tình trạng sức khỏe.

Cô chia sẻ mình thường xuyên ngồi máy tính nhiều giờ, đang cho con bú, hay bị căng vai, cứng khớp và đầy hơi vào buổi tối. Dựa trên những thông tin đó, bác sĩ mới đề xuất một buổi private Pilates tập trung hoàn toàn vào việc chỉnh tư thế, mở lồng ngực và tăng sức mạnh vùng lưng trên, thay vì một giáo án chung cho mọi khách.

COMO Shambhala Estate - khu nghỉ dưỡng wellness cao cấp nằm gần Ubud (Bali, Indonesia). Nơi giá phòng dao động từ khoảng 650 USD cho hạng Terrace Suite đến 3.500 - 4.000 USD với các Three-Bedroom Pool Villa hoặc COMO Suite lớn có hồ bơi riêng, tương đương khoảng 17 triệu đến hơn 105 triệu đồng/ đêm (Website chính thức không công bố giá cố định mà yêu cầu chọn ngày hoặc liên hệ trực tiếp; mức giá trên được tham khảo từ các nền tảng uy tín như Luxury Intel, Kayak,.... - pv).

Khu chăm sóc sức khỏe trong COMO Shambhala Estate. Ảnh: COMO Shambhala Estate

Buổi tập sau đó cũng diễn ra đúng như kế hoạch đã được xây dựng từ trước. Trong studio bằng kính nhìn ra rừng nhiệt đới, gần như toàn bộ thời lượng đều xoay quanh việc điều chỉnh tư thế và cách cơ thể chuyển động. Không có những bài tập cường độ cao để đốt calo, cũng không ai hỏi cô muốn giảm bao nhiêu cân trước kỳ nghỉ. Thứ HLV quan tâm là những vấn đề cơ thể đang gặp phải và cách cải thiện chúng.

Sau khi được đánh giá thể trạng trước buổi tập tại COMO Shambhala Estate, Charley Ward cũng có một trải nghiệm tương tự khi tham gia chương trình Sport Retreat tại Lily of the Valley - khách sạn wellness 5 sao ở vùng French Riviera (Pháp). Khách sạn wellness 5 sao này hiện có giá phòng dao động từ khoảng 600 Euro cho hạng Classic Room đến 5.700 Euro với các Villa Pool Suite hoặc villa cao cấp có hồ bơi riêng, tương đương khoảng 16,5 triệu đến gần 157 triệu đồng/đêm, theo trang du lịch chính thức Côte d'Azur France.

Lily of the Valley là khách sạn chuyên về nghỉ dưỡng, trải nghiệm các hoạt động sức khỏe. Ảnh: Lily of the Valley

Trước khi bước vào lớp Pilates đầu tiên, cô không được đưa ngay đến phòng tập mà phải trải qua hàng loạt bài kiểm tra thể chất. Kết quả cho thấy Charley không thể squat đúng góc 90 độ, sức mạnh cánh tay dưới mức trung bình, lực nắm tay yếu và cần vừa giảm mỡ, vừa tăng cơ.

Từ những chỉ số này, HLV mới xây dựng lịch tập phù hợp cho ba ngày tiếp theo.

Trong khi đó, trải nghiệm của Mary Holland tại Nobu Portman Square - khách sạn 5 sao thuộc thương hiệu Nobu Hotels nằm ở khu Marylebone (London, Anh) - lại cho thấy một khía cạnh khác của Pilates trong kỳ nghỉ.

Mỗi khách hàng có một gian phòng riêng để tập luyện.Ảnh: COMO Hotels.

Sau chuyến bay dài từ New York, Mary Holland gần như mất ngủ vì lệch múi giờ.

Dù vậy, cô vẫn quyết định xuống phòng tập lúc 7 giờ 30 sáng để tham gia lớp Pilates 1:1 ngay trong khách sạn.

Ban đầu, đó chỉ là cách để "đánh thức" cơ thể sau một đêm mệt mỏi. Nhưng khi kết thúc buổi học kéo dài một giờ, cô cho biết mình bước ra khỏi studio với trạng thái hoàn toàn khác: Từ cảm giác uể oải như một "xác sống" trở nên tỉnh táo và đủ năng lượng cho cả ngày làm việc phía trước.

Theo cô, đây là một trong những cách hiệu quả nhất để cơ thể thích nghi sau chuyến bay đường dài.

Nobu Portman Square hiện có giá phòng dao động từ khoảng 770 bảng Anh cho hạng tiêu chuẩn đến 1.754 bảng Anh với hạng Suite, tương đương khoảng 26 triệu đến gần 60 triệu đồng mỗi đêm, theo website chính thức của khách sạn.

Khu phòng tập Pilates ở COMO Hotels. Ảnh: COMO Hotels.

Điểm chung trong cả ba trải nghiệm là không ai nhắc nhiều đến chuyện giảm cân hay sở hữu vòng eo nhỏ hơn. Thay vào đó, Pilates ở những khu nghỉ dưỡng này được xem như một công cụ để hiểu cơ thể đang cần gì.

Có người cần giải quyết tình trạng đau lưng sau nhiều giờ ngồi làm việc. Có người muốn phục hồi sau chuyến bay kéo dài. Cũng có người đã tập Pilates nhiều năm nhưng vẫn phát hiện cơ thể mình còn rất nhiều chuyển động chưa thực sự đúng.

Với họ, thứ đáng giá nhất của một buổi private không nằm ở chiếc máy Reformer hay khung cảnh nhìn ra biển, nhìn ra rừng nhiệt đới, mà ở cảm giác có một người dành trọn một giờ đồng hồ chỉ để quan sát cách cơ thể mình vận động và điều chỉnh từng chi tiết nhỏ nhất.

Thứ đắt giá được bán sau các buổi tập ở resort hạng sang: Chưa trải nghiệm, khó mà hình dung!

Một kỳ nghỉ tại resort hạng sang có thể chỉ kéo dài vài ngày, một tuần hay lâu hơn là vài tuần. Nhưng với mô hình wellness cao cấp, trải nghiệm chăm sóc sức khỏe ngày càng được thiết kế để không kết thúc ở thời điểm khách trả phòng.

Pilates vì thế cũng không còn đơn thuần là một lớp tập được xếp vào lịch trình nghỉ dưỡng. Ở nhiều wellness resort, một buổi tập có thể là một phần trong cả lộ trình được xây dựng dựa trên thể trạng, mục tiêu và thói quen sinh hoạt của từng khách. Từ tư vấn ban đầu, lựa chọn bài tập, cường độ vận động, chế độ ăn đến massage và các phương pháp phục hồi, mọi thứ được kết nối với nhau để tạo thành một trải nghiệm có tính liên tục.

Tại COMO Shambhala Estate, điều này được thể hiện khá rõ qua cách resort xây dựng các Wellness Paths. Khách không chỉ đơn giản chọn một lớp Pilates mà có thể bắt đầu bằng cuộc trao đổi với chuyên gia wellness để xác định vấn đề và mục tiêu, sau đó được sắp xếp một lịch trình riêng gồm vận động, trị liệu, dinh dưỡng và các hoạt động phục hồi. Một số chương trình thậm chí có thể kéo dài 7, 10 hoặc 31 ngày.

Ảnh minh họa - Xiaohongshu.

Đó cũng là điều Kathryn Romeyn cảm nhận được trong thời gian lưu trú tại COMO Shambhala Estate. Sau buổi Pilates được thiết kế riêng theo thể trạng, cô không đơn thuần quay về nghỉ ngơi mà tiếp tục theo đúng kế hoạch đã được đội ngũ wellness xây dựng từ trước: ăn theo thực đơn chống viêm, hạn chế đồ uống có cồn, massage mỗi tối và tham gia các hoạt động phục hồi khác. Trước khi rời resort, cô còn được hướng dẫn những bài tập phù hợp để tiếp tục duy trì tại nhà.

Điều này cũng cho thấy, tại các resort hạng sang, một buổi Pilates không được xem là điểm kết thúc của trải nghiệm, mà chỉ là một mắt xích trong cả hành trình chăm sóc sức khỏe được thiết kế riêng cho từng người.

Nói cách khác, khách không được yêu cầu “tập thật nhiều” trong vài ngày rồi trở về cuộc sống cũ. Điều quan trọng hơn là họ hiểu cơ thể mình đang cần gì và có thêm những công cụ để duy trì việc chăm sóc ấy sau kỳ nghỉ.

Không chỉ xây dựng lộ trình sau kỳ nghỉ, các HLV tại đây cũng gần như "chiều" khách theo đúng nhu cầu của từng người. Với Charley Ward tại Lily of the Valley, ngay sau buổi Pilates đầu tiên, HLV chủ động đề nghị cô đặt thêm một buổi private vì nhận thấy vẫn còn nhiều chuyển động cần điều chỉnh.

Trong suốt quá trình tập, HLV không tạo áp lực phải hoàn thành thật nhiều động tác mà liên tục quan sát, điều chỉnh từng tư thế và động viên bằng những câu như: "Bạn đã làm rất tốt" hay "Đây là cả một quá trình".

Với Charley, điều khiến cô ấn tượng không nằm ở cường độ buổi tập mà là cảm giác giáo án luôn được thay đổi để phù hợp với chính mình, thay vì bản thân phải cố gắng theo kịp giáo án. Nhìn từ ba trải nghiệm, có thể thấy điều các resort hạng sang bán không đơn thuần là một lớp Pilates hay một phòng tập với thiết bị hiện đại.

Đây cũng là điểm tạo nên khác biệt trong cách Pilates được đặt vào một kỳ nghỉ wellness cao cấp. Nếu tại các studio, người tập có thể tập trung vào mục tiêu của riêng buổi tập, thì ở resort, Pilates thường được kết nối với một kế hoạch chăm sóc sức khỏe rộng hơn. Mỗi buổi tập không đứng độc lập mà được đặt trong tổng thể những gì khách đang hướng tới: cải thiện tư thế, tăng cường sức mạnh, phục hồi cơ thể hay đơn giản là thiết lập lại thói quen vận động. Từ đó, HLV có thêm cơ sở để điều chỉnh bài tập, cường độ và cách tiếp cận sao cho phù hợp với từng người, thay vì chỉ hoàn thành một lịch tập cố định.

Nhìn từ những trải nghiệm này, có thể thấy thứ các resort hạng sang đang bán không đơn thuần là một lớp Pilates, một chiếc reformer hay một phòng tập có thiết bị hiện đại.

Thứ được bán là cảm giác được chăm sóc theo cách rất cá nhân.

Từ cuộc trò chuyện đầu tiên để xác định mục tiêu, việc lựa chọn bài tập, điều chỉnh từng chuyển động, thay đổi cường độ theo thể trạng cho đến việc kết hợp dinh dưỡng, massage và phục hồi, tất cả tạo thành một hành trình có chủ đích. Pilates trong trường hợp này không phải hoạt động “cho có” trong lịch trình nghỉ dưỡng, mà trở thành một công cụ để khách hiểu và chăm sóc cơ thể tốt hơn.

Có lẽ cũng vì vậy, những người tìm đến Pilates tại resort hạng sang không nhất thiết chỉ muốn có thêm một hoạt động trong chuyến đi. Có người muốn phục hồi sau nhiều tháng làm việc với cường độ cao. Có người muốn cải thiện tư thế vì phải ngồi trước máy tính quá nhiều. Có người lại đơn giản muốn tận dụng vài ngày tách khỏi guồng quay thường nhật để bắt đầu lại những thói quen mà ở nhà họ luôn trì hoãn.

Các mô hình wellness hiện nay đang dần chuyển từ tư duy “đến đây để nghỉ ngơi” sang “đến đây để học cách sống khỏe hơn”.

Và đó có lẽ mới là giá trị đắt giá nhất của một buổi Pilates ở resort hạng sang: khách không chỉ rời đi với cảm giác cơ thể vừa được chăm sóc, mà còn có thể mang theo một cách chăm sóc cơ thể mới. Một kỳ nghỉ vì thế không chỉ là vài ngày tạm rời khỏi cuộc sống thường nhật, mà có thể trở thành khoảng thời gian để thiết lập lại cách mình vận động, nghỉ ngơi và quan tâm đến sức khỏe về lâu dài.

Nguồn: cntraveller, travelandleisure, wmagazine