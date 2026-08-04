Một sân bay Việt Nam vừa xác lập kỷ lục chưa từng có: Là cái tên ít ai ngờ tới

Không phải những cái tên cảng hàng không quốc tế thuộc những thành phố lớn, sân bay đang được nhắc tới là sân bay Phú Quốc. Cụ thể, theo Cục Hàng không Việt Nam, sau 7 tháng đầu năm 2026, Cảng HKQT Phú Quốc đã thiết lập mức sản lượng cao lịch sử.

Sân bay này phục vụ hơn 4,48 triệu lượt hành khách, tăng hơn 1,23 triệu lượt, tương đương gần 38% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng số lượt cất, hạ cánh đạt 27.919 chuyến, tăng hơn 8.500 chuyến, tương đương gần 44%. Bình quân mỗi ngày, sân bay đón khoảng 21.000 lượt khách và thực hiện hơn 130 lượt cất, hạ cánh.

Theo TTXVN, từ khi được chuyển giao quản lý, khai thác ngày 1/1/2026, sân bay Phú Quốc liên tiếp ghi nhận các mốc sản lượng mới. Đà tăng trưởng diễn ra trong bối cảnh nhu cầu đi lại đến đảo Ngọc tăng và sân bay phải duy trì cường độ khai thác cao.

Ảnh Báo Chính phủ

Vừa đón khách kỷ lục, vừa thi công mở rộng

Điểm đặc biệt là sân bay Phú Quốc xác lập kỷ lục khi nhiều khu vực vẫn đang thi công để phục vụ dự án mở rộng và Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, hoạt động khai thác vẫn được duy trì thông suốt. Các đơn vị thường xuyên rà soát phương án phục vụ tại nhà ga, sân đỗ và luồng phương tiện tiếp cận; phối hợp với hãng hàng không, lực lượng an ninh và đơn vị dịch vụ nhằm hạn chế ùn ứ trong giờ cao điểm.

Một số thay đổi đã được hành khách cảm nhận ngay. Wi-Fi được phủ toàn bộ nhà ga, tín hiệu 4G/5G được tăng cường, màn hình thông tin chuyến bay được bổ sung. Thu phí tự động không dừng cũng được triển khai tại khu vực phương tiện ra vào sân bay.

Cảng HKQT Phú Quốc đang được gấp rút thi công để phục vụ dự án mở rộng và Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 (Ảnh Cục Hàng không Việt Nam)

Sân bay còn đưa vào sử dụng Sun Express, hệ thống sinh trắc học kết hợp cửa tự động và nhận diện khuôn mặt, hỗ trợ hành khách thực hiện thủ tục an ninh và lên tàu bay theo hướng nhanh hơn, không chạm.

Mô hình làm thủ tục tại khách sạn cũng đã được áp dụng đối với hành khách Sun PhuQuoc Airways tại La Festa Phu Quoc và New World Phu Quoc Resort. Người thuộc phạm vi phục vụ có thể check-in, nhận thẻ lên máy bay và bàn giao hành lý trước khi ra sân bay; hành lý được vận chuyển tới nhà ga để soi chiếu theo quy định.

Hành khách sắp được trải nghiệm những thay đổi gì?

Hạng mục đáng chú ý nhất là đường cất hạ cánh số 2 dài 3.300 m, rộng 45 m. Cuối tháng 7, đường băng đã thực hiện các chuyến bay kiểm tra, hiệu chuẩn hệ thống dẫn đường và đèn hiệu.

TTXVN thông tin thêm, đường băng đạt chuẩn Code E của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế, có thể tiếp nhận thường xuyên Boeing 787, Airbus A350 và Boeing 777. Khi hoàn tất nghiệm thu, cấp phép và đưa vào khai thác, công trình sẽ tăng năng lực tiếp nhận chuyến bay, giảm áp lực lên đường băng hiện hữu và hỗ trợ khai thác an toàn khi thời tiết hạn chế tầm nhìn.

Đường băng mới tại sân bay Phú Quốc (Ảnh Doanh nghiệp & Tiếp thị)

Song song với đường băng mới là nhà ga T2, sân đỗ T2 và nhà ga VIP. Báo Chính phủ dẫn kế hoạch của nhà đầu tư cho biết nhà ga VIP dự kiến hoàn thành ngày 30/9/2026; nhà ga T2 và sân đỗ T2 dự kiến hoàn thành ngày 30/12/2026.

Đến cuối tháng 7, phần thô nhà ga T2 đã hoàn thành khoảng 90%, kết cấu mái đang được lắp dựng. Dự án mở rộng có tổng vốn khoảng 22.000 tỷ đồng, diện tích khoảng 1.050 ha, hướng tới nâng công suất sân bay lên 20 triệu hành khách mỗi năm từ năm 2027.

Kỷ lục hơn 4,48 triệu lượt khách trong 7 tháng cho thấy sức hút ngày càng lớn của Phú Quốc, đồng thời đặt ra yêu cầu phải nhanh chóng nâng cấp hạ tầng. Với hành khách, thay đổi sẽ được thể hiện bằng những điều cụ thể: thêm khả năng tiếp nhận chuyến bay, không gian nhà ga rộng hơn, thủ tục nhanh hơn và hành trình từ nơi lưu trú tới cửa lên máy bay thuận tiện hơn.



