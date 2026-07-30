ACV thông báo liên quan tới sân bay Long Thành

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa thông báo tiếp tục tuyển lao động cho Cảng hàng không quốc tế Long Thành năm 2026. Hai vị trí được tuyển lần này đều làm việc trực tiếp với hành khách trong nhà ga, thời hạn nhận hồ sơ kéo dài đến giữa tháng 8.

Cụ thể, theo thông báo đăng trên Fanpage Facebook chính thức chiều nay 30/7, hội đồng tuyển dụng lao động cho Cảng hàng không quốc tế Long Thành thông báo tuyển nhân viên thông tin trợ giúp và nhân viên phục vụ phòng VIP.

Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 30/7 đến hết ngày 15/8/2026. Ứng viên có thể nộp trực tiếp tại Văn phòng Cảng HKQT Long Thành, số 2 Sông Đáy, phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM; hoặc gửi chuyển phát nhanh bảo đảm tới địa chỉ này.

Ảnh ACV

Thông tin công bố cho thấy, ứng viên phải là công dân Việt Nam, có phẩm chất đạo đức và tư cách tốt; lý lịch bản thân, gia đình rõ ràng; không trong thời gian bị khởi tố, truy tố hoặc thi hành án hình sự. Người dự tuyển cũng phải có sức khỏe loại I hoặc II, ngoại hình phù hợp để làm việc lâu dài.

Trình độ chuyên môn, tiếng Anh và tin học được yêu cầu tùy theo từng chức danh. Các chứng chỉ phải còn thời hạn. Đáng chú ý, đơn vị tuyển dụng không chấp nhận chứng chỉ tiếng Anh thi trực tuyến hoặc không được tổ chức thi tập trung trực tiếp tại cơ sở thi.

Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành sắp đi vào hoạt động trong thời gian tới (Ảnh Báo Chính phủ)

Nhân viên thông tin trợ giúp và phục vụ phòng VIP làm gì?

Nhân viên thông tin trợ giúp có thể được hiểu là một trong những “đầu mối hỏi đáp” của hành khách tại nhà ga. Họ thường làm việc ở quầy thông tin hoặc các vị trí hỗ trợ, giúp hành khách tìm đúng quầy làm thủ tục, cửa khởi hành, khu vực kiểm tra an ninh, băng chuyền hành lý và các dịch vụ trong sân bay.

Trang thông tin chính thức của Cảng HKQT Tân Sơn Nhất cho biết hành khách có thể liên hệ nhân viên tại các quầy thông tin khi có thắc mắc hoặc cần được giúp đỡ. Các quầy này được bố trí tại khu vực làm thủ tục và sảnh đến của nhà ga.

Trong những thông báo tuyển dụng tương tự trước đây, ACV mô tả công việc phục vụ hành khách gồm tiếp nhận, xử lý thông tin về hành khách và hành lý; hướng dẫn khách đi, đến; hỗ trợ hành khách đặc biệt; phối hợp tìm kiếm hành lý thất lạc và cung cấp thông tin trợ giúp.

Ảnh ACV

Như vậy, nhân viên thông tin trợ giúp không chỉ làm nhiệm vụ chỉ đường. Vị trí này còn có thể phải tiếp nhận phản ánh, hỗ trợ người cao tuổi, người khuyết tật, khách nước ngoài hoặc người lần đầu đi máy bay; đồng thời kết nối hành khách với hãng hàng không, an ninh sân bay và các bộ phận liên quan khi xảy ra sự cố.

Trong khi đó, nhân viên phục vụ phòng VIP làm việc tại khu vực dành cho khách VIP, khách ưu tiên hoặc hành khách sử dụng phòng chờ cao cấp. Công việc có nhiều điểm tương đồng với lễ tân và nhân viên phục vụ tại khách sạn, nhà hàng, nhưng phải tuân thủ quy trình vận hành của sân bay.

Theo một thông báo tuyển dụng của ACV tại Cảng HKQT Cần Thơ, nhân viên phòng C-VIP có nhiệm vụ phục vụ khách VIP và khách CIP theo tiêu chuẩn thống nhất giữa cảng hàng không với các hãng bay; kiểm tra thẻ sử dụng phòng chờ, thống kê lượng khách, quản lý tài sản và dụng cụ phục vụ, đồng thời bảo đảm vệ sinh thực phẩm và khu vực phục vụ.

Ảnh Tạp chí Hàng không

Trong thực tế, người làm công việc này có thể đón tiếp khách, hướng dẫn chỗ ngồi, chuẩn bị đồ ăn và nước uống, bổ sung vật dụng, theo dõi giờ bay và hỗ trợ khách khi đến thời điểm ra cửa khởi hành. Do tiếp xúc trực tiếp với nhóm khách có yêu cầu dịch vụ cao, vị trí thường đòi hỏi tác phong chỉn chu, giao tiếp tốt, khả năng xử lý tình huống và ngoại ngữ.