Ăn đúng sau tuổi 40: Một chiếc đĩa đủ màu sắc có thể mang lại nhiều lợi ích hơn bạn nghĩ

Lão hóa là quá trình không thể tránh khỏi, nhưng tốc độ lão hóa lại chịu ảnh hưởng lớn từ lối sống, đặc biệt là chế độ dinh dưỡng. Ngày càng nhiều nghiên cứu cho thấy mỗi nhóm thực phẩm mang đến những lợi ích riêng cho cơ thể: kiwi và yến mạch có thể hỗ trợ giấc ngủ; quả bơ, việt quất hay các loại hạt góp phần nuôi dưỡng làn da; đậu nành, đậu lăng và đậu phụ giúp duy trì khối cơ; trong khi rau xanh, dầu ô liu và quả mọng cung cấp chất chống oxy hóa có lợi cho não bộ. Vì vậy, thay vì quá phụ thuộc vào thực phẩm chức năng, nhiều chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích xây dựng một chiếc đĩa ăn đa dạng màu sắc, cân bằng dưỡng chất để chăm sóc sức khỏe toàn diện từ bên trong.

Nguồn: w40s.club