"Danh sách đen" 5 loại rau củ người tiêu hóa yếu chớ dại ăn nhiều, dạ dày không chịu nổi!

Đối với những người có hệ tiêu hóa yếu, việc lựa chọn thực phẩm phù hợp hằng ngày là yếu tố quyết định để bảo vệ niêm mạc dạ dày. Dù rau củ là phần không thể thiếu trong chế độ ăn uống lành mạnh để cung cấp chất xơ và vitamin, nhưng thực tế không phải loại rau nào cũng thân thiện với chiếc bụng đói. Đặc biệt là đối với những người có tiền sử viêm loét dạ dày, trào ngược hoặc lá lách nhạy cảm.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, có 5 loại rau củ thuộc "danh sách đen" dưới đây cần phải cực kỳ cẩn trọng khi tiêu thụ để tránh tình trạng dạ dày bị kích ứng, bào mòn nghiêm trọng:

1. Rau củ muối chua

Ảnh minh họa

Rau củ muối chua có thể gây hại cho dạ dày, đặc biệt là với những người có hệ tiêu hóa yếu. Do tính chua và lượng muối cao, nó có thể làm tăng axit trong dạ dày, gây kích ứng niêm mạc dạ dày, khiến người ăn cảm thấy đau bụng, đầy hơi hoặc khó tiêu. Những người có dạ dày nhạy cảm hoặc bị viêm loét dạ dày càng nên hạn chế ăn loại thực phẩm này để tránh làm tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn. Lượng muối trong rau muối cũng có thể làm tăng cảm giác khó chịu và gây áp lực lên chức năng tiêu hóa.

Người có dạ dày yếu, tiêu hóa kém nên kiêng hoàn toàn các món muối xổi, muối chưa kỹ. Nếu quá thèm, chỉ nên ăn từ 20 - 30g dưa chín hoàn toàn trong một bữa ăn và không ăn quá 2 lần một tuần. Tuyệt đối không ăn rau củ muối khi bụng đang đói.

2. Cà tím

Cà tím mặc dù giàu vitamin và khoáng chất nhưng theo Đông y, đây là loại quả có tính hàn sâu. Khi người có tỳ vị hư hàn ăn quá nhiều cà tím, hệ tiêu hóa sẽ bị lạnh, làm giảm tốc độ co bóp của dạ dày. Điều này dẫn đến các triệu chứng như chướng bụng, đầy hơi, đại tiện lỏng hoặc đau âm ỉ sau khi ăn. Thêm vào đó, cà tím chứa một lượng nhỏ solanine, một chất có thể gây kích ứng niêm mạc ruột nếu không được chế biến chín kỹ ở nhiệt độ cao.

Người tiêu hóa kém chỉ nên ăn tối đa 100 - 150g cà tím mỗi tuần. Khi chế biến, bắt buộc phải gọt vỏ, ngâm qua nước muối để loại bỏ bớt nhựa và chất chát, sau đó nấu thật chín nhừ cùng các gia vị có tính ấm như gừng, lá lốt để trung hòa tính hàn.

3. Rau xà lách

Ảnh minh họa

Rau xà lách là thành phần quen thuộc trong các món salad nhờ vị thanh mát và giàu chất xơ thô. Tuy nhiên, ăn rau xà lách sống lại là gánh nặng cực lớn cho dạ dày yếu. Chất xơ không hòa tan trong xà lách sống khi cọ xát vào thành dạ dày đang bị viêm sẽ gây tổn thương niêm mạc. Ngoài ra, tính lạnh của rau sống làm co mạch máu hệ tiêu hóa, giảm tiết enzyme dạ dày, gây ra tình trạng đau bụng, đầy hơi và tiêu chảy ngay sau khi ăn.

Thay vì ăn sống trực tiếp, người có hệ tiêu hóa nhạy cảm nên chần sơ rau xà lách qua nước sôi hoặc nấu canh thanh mát, ít dùng dầu mỡ và gia vị. Lượng khuyến nghị an toàn là dưới 100g mỗi ngày và phải đảm bảo rửa thật sạch dưới vòi nước chảy để tránh nhiễm khuẩn chéo gây viêm ruột cấp tính.

4. Mướp đắng

Ảnh minh họa

Mướp đắng (khổ qua) nổi tiếng với công dụng thanh nhiệt, giải độc nhưng các hợp chất tạo vị đắng đặc trưng trong loại quả này lại có khả năng kích thích dạ dày tăng tiết axit vượt mức bình thường. Khi lượng axit dư thừa quá nhiều, niêm mạc dạ dày sẽ bị chính dịch vị bào mòn, gây ra cảm giác cồn cào, nóng rát và đau bụng thượng vị. Tình trạng này sẽ trở nên đặc biệt nguy hiểm nếu bạn có thói quen ăn mướp đắng sống hoặc uống nước ép mướp đắng nguyên chất.

Để an toàn, mỗi tuần người bệnh dạ dày chỉ nên ăn mướp đắng từ 1 đến 2 lần, mỗi lần không quá 80g. Để giảm bớt tính kích ứng, hãy thái mỏng, ướp qua đá hoặc chần nước sôi để giảm vị đắng trước khi đem xào nấu chín cùng thịt, trứng. Tốt nhất đừng ăn mướp đắng sống hay uống nước ép đặc.

5. Cà chua

Cà chua là thực phẩm giàu vitamin C và chất chống oxy hóa, nhưng cũng không nên ăn quá nhiều cùng lúc. Chúng chứa axit tự nhiên, đặc biệt khi ăn sống có thể gây kích ứng niêm mạc dạ dày, làm tăng cảm giác đầy bụng, chướng hơi hoặc trào ngược axit. Với người tiêu hóa kém, ăn quá nhiều cà chua có thể gây đau bụng, rối loạn tiêu hóa nghiêm trọng. Lưu ý rằng khi nấu chín, cà chua sẽ giảm bớt tính axit và dễ tiêu hóa hơn. Nhưng người đang mắc bệnh dạ dày vẫn không nên ăn quá nhiều cà chua nấu chín cùng lúc, đặc biệt là nấu nhiều dầu mỡ hay nhiều muối.

Ảnh minh họa

Người có dạ dày nhạy cảm, tiêu hóa yếu không được ăn cà chua sống hoàn toàn. Khi chế biến, nên khía vỏ và chần qua nước sôi để bóc sạch vỏ, loại bỏ bớt hạt rồi nấu chín kỹ thành sốt. Mỗi bữa chỉ nên dùng nửa quả cà chua nhỏ (khoảng 50g) và tránh nấu cùng quá nhiều dầu mỡ hay muối nếm đậm vị. Đặc biệt đừng ba giờ ăn cà chua xanh hay chưa chín hoàn toàn. Chúng gây hại cả với người tiêu hóa khỏe mạnh, nhưng càng hại gấp nhiều lần nếu bạn tiêu hóa kém, có bệnh nền về dạ dày hay lá lách.

Nguồn và ảnh: Sohu, Health GVM