Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bữa ăn dân dã Hà Tăng nấu cho con trai tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn

| | Lifestyle

Khả năng bếp núc của Hà Tăng nhiều lần khiến dân tình trầm trồ.

Bên cạnh nhan sắc và cuộc sống hôn nhân viên mãn, những khoảnh khắc đời thường của Tăng Thanh Hà luôn nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng. Đặc biệt, dù là con dâu trong gia đình doanh nhân nổi tiếng, “ngọc nữ” màn ảnh Việt nhiều lần ghi điểm bởi hình ảnh tự tay vào bếp, chuẩn bị những bữa ăn giản dị cho chồng con với thực đơn đậm chất cơm nhà.

Mới đây, Tăng Thanh Hà tiếp tục chia sẻ hình ảnh tô bánh canh do chính tay mình chế biến. Món ăn được nấu theo phong cách đơn giản với sợi bánh canh trắng, nước dùng trong, ăn kèm thịt băm, trứng cút, lá hẹ, giá,... không cầu kỳ nhưng đủ khiến nhiều người xuýt xoa bởi cách trình bày đẹp mắt, hấp dẫn.

Tăng Thanh Hà có niềm đam mê với nấu ăn

Món bánh canh mới được Hà Tăng chia sẻ

Đây không phải lần đầu tiên Hà Tăng khoe tài nấu nướng. Cô còn lập một tài khoản Instagram chuyên để đăng những món ăn do mình làm, trong đó có rất nhiều món ăn quen thuộc của người Việt.

Đầu tiên phải kể đến các món bún, mì như bún đậu hũ nước tương, cao lầu, mì Quảng, bún riêu, canh bún… Mỗi món đều được trình bày gọn gàng trên những chiếc bát, tô mang phong cách tối giản.

Bữa ăn nhà Hà Tăng có nhiều món bún, mì như bún bò, canh bún, bún riêu,...

Hà Tăng còn nấu được mì Quảng, cao lầu,...

Trong mâm cơm gia đình hàng ngày, Hà Tăng không hướng đến sự cầu kỳ hay những nguyên liệu đắt đỏ mà chủ yếu là các món ăn dân dã. Có ngày là đĩa tôm đất rang ăn cùng rau muống luộc, hôm khác lại là tép nhảy rang mỡ hành, cá nục kho, canh chua hay những món rau theo mùa.

Nhiều người nhận xét, dù có điều kiện để thưởng thức những món ăn cao cấp, gia đình Hà Tăng vẫn ưu tiên những bữa cơm đậm chất Việt. Thực đơn quen thuộc, cách chế biến không quá phức tạp nhưng chú trọng nguyên liệu tươi ngon và sự cân bằng dinh dưỡng.

Bữa ăn nhà Hà Tăng thường là những món đơn giản, có thể bắt gặp ở bất cứ gia đình Việt nào

Từ sau khi kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn - con trai doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn, Tăng Thanh Hà gần như rút khỏi các hoạt động giải trí để tập trung cho gia đình và công việc kinh doanh riêng.

Trên mạng xã hội, thay vì chia sẻ cuộc sống xa hoa, cô thường đăng tải những khoảnh khắc làm vườn, chăm sóc cây cối, tập thể thao và vào bếp nấu ăn. Chính lối sống giản dị ấy khiến hình ảnh của Hà Tăng luôn nhận được nhiều thiện cảm.

Gần đây, Hà Tăng gây chú ý với màn comeback vai Nam Phương Hoàng hậu trong dự án Hoàng Hậu Cuối Cùng.

Vợ chồng Tăng Thanh Hà (Ảnh: Viết Thanh)

Theo S.A

Sức khoẻ 24h

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ngôi làng có hơn 400 nhà sàn cùng quay về một hướng: Được công nhận "Làng du lịch tốt nhất thế giới", cách Hà Nội gần 200km

Ngôi làng có hơn 400 nhà sàn cùng quay về một hướng: Được công nhận "Làng du lịch tốt nhất thế giới", cách Hà Nội gần 200km Nổi bật

Bên trong các buổi tập Pilates ở resort giá trăm triệu/ đêm: “Khách hàng được chiều cỡ này”

Bên trong các buổi tập Pilates ở resort giá trăm triệu/ đêm: “Khách hàng được chiều cỡ này” Nổi bật

Cuộc sống mẹ đơn thân của Trương Quỳnh Anh

Cuộc sống mẹ đơn thân của Trương Quỳnh Anh

08:06 , 04/08/2026
Điều gì thu hút gần 14 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam?

Điều gì thu hút gần 14 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam?

07:27 , 04/08/2026
Cảnh tượng 2 ngày trước tại Đà Nẵng khiến nhiều người bất ngờ, nhận xét: Không tin vào mắt mình

Cảnh tượng 2 ngày trước tại Đà Nẵng khiến nhiều người bất ngờ, nhận xét: Không tin vào mắt mình

07:12 , 04/08/2026
Một sân bay Việt Nam vừa xác lập kỷ lục chưa từng có: Là cái tên ít ai ngờ tới

Một sân bay Việt Nam vừa xác lập kỷ lục chưa từng có: Là cái tên ít ai ngờ tới

06:01 , 04/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên