Căn nhà ở quê của Thuỷ Tiên

Thuỷ Tiên và Công Vinh có cuộc sống giàu có, sang chảnh sau khi kết hôn. Ngoài căn biệt thự trắng hàng tỷ lệ ở TP.HCM thì Thuỷ Tiên từng tậu căn nhà khang trang, mặt tiền ngay trung tâm chợ để tặng mẹ ở quê. Khi đó, nữ ca sĩ cho biết gia đình đi lên từ nghèo khó, mẹ rất mong muốn có một chỗ ở ổn định nên cô mua nhà để báo nguy. Căn nhà tại Rạch Giá, Kiên Giang (nay là An Giang) được Thuỷ Tiên mua vào năm cô 26 tuổi, có giá trị khoảng 5 tỷ đồng.

Thuỷ Tiên chia sẻ nhà có diện tích 200 mét vuông, chiều ngang 5 mét, chiều dài 40 mét và nằm ngay mặt đường, xây dựng 5 tầng bề thế. Căn nhà nằm ngay trung tâm chợ. Căn nhà còn được xây dựng với 8 phòng ngủ, 3 phòng sinh hoạt lớn và một phòng lớn nhất để thờ cúng tiên và thờ Phật. Trong đó đáng chú ý nhất chính là bộ bàn ghế cổ từ đời ông cố Thủy Thủy là địa chủ được mẹ cô mua lại với giá 200 triệu sau đó người khác trả tới 400 triệu đồng nhưng mẹ cô không bán. Mặc dù mua sắm sửa mọi thứ trong căn nhà cho mẹ rất tiện nghi nhưng riêng căn phòng cho vợ chồng cô ở mỗi khi về quê lại rất đơn giản, chỉ có một chiếc giường nhỏ, hai ngồi và đàn piano.

Bước vào năm 2020, Thuỷ Tiên từng khung cận căn nhà mưa cảnh mẹ ở Kiên Giang

Trong vlog khoe nhà, Thuỷ Tiên nói: "Hồi xưa, nhà tôi nghèo, không có tiền mua nhà ở, nên phải ở lang bạt đây đó, chứ không sở hữu một nhà căn nào hết. Chiều nào hai mẹ con tôi cũng đi ngang một cái hẻm nhỏ gần đây. Trong hẻm có một nhà nhỏ ngang 2 mét, dài 5 mét. Hai mẹ con tôi lúc nào cũng có tiền mua căn nhà đó để ở, chỉ cho 2 mẹ con thôi. Ước xong rồi mẹ con lại không mua Được. Lúc đó, ba tôi mới mất, tiền ăn còn không có, tôi chỉ ước nhà nhỏ thôi mà cũng không có. Sau này lớn lên, tôi đi làm có tiền. Việc đầu tiên tôi làm là mua cho mẹ một nhà, để mẹ có nhà đầu tiên trong cuộc đời.

Căn nhà Thuỷ Tiên mua có thiết kế hiện đại so với thời điểm hơn 15 năm trước

Nhà này có giá trị 5 tỷ đồng, là tiền Thuỷ Tiên kiếm được sau nhiều năm tham gia showbiz

Căn nhà nằm ngay mặt tiền ở Rạch Giá, Kiên Giang

Căn bếp rộng rãi, phù hợp với sinh hoạt và đời sống của gia đình

Thuỷ Tiên dành một không gian lớn cho việc thờ cúng gia tiên

Căn hộ của vợ chồng cô khi về ở quê lại vô cùng giản dị

Gia cảnh vật Thuỷ Tiên

Ít ai biết rằng trước khi nổi tiếng, Thuỷ Tiên từng trải qua tuổi thơ nhiều tổn thương. Cô từng chia sẻ, năm lên 9 tuổi, cha qua đời vì bệnh lao phổi. Biến cố này tạo ra cuộc sống của mẹ con đảo lộn. Sau khi cha mất, mẹ Thủy Tiên mắc bệnh xuất huyết dạ dày, thường xuyên nôn ra máu. Vì lo sợ lan truyền, gia đình bên nội đã đưa hai mẹ con vào chùa sinh sống.

Không chỉ thiếu tình cảm từ phía bên trong, Thủy Tiên cũng từng kể bản thân không nhận được tình cảm yêu thương từ hàng bên ngoại. Cô vẫn nhớ như trong một cái Tết khi mọi đứa trẻ đều được nhận lì xì, riêng mình bị ông ngoại ui đi và ngâm là "đứa lì lợm,u cứng". Khi ấy, Thủy Tiên chỉ biết bật khóc trong khi vẫn nghe những lời bàn tán vì mình là trẻ con không có cha.

Thuỷ Tiên có tuổi thơ khốn khó, vất vả trước khi được thành công như hiện tại

Khoảng thời gian sau đó còn trở nên ấm ảnh hơn khi Thủy Tiên được gửi vào nhà một người chuyên nhìn trẻ. Nữ ca sĩ gọi đến đây là quãng thời gian "tăm tối, đau khổ và kinh hoàng nhất". Mỗi ngày, cô phải thức dậy từ rất sớm để dọn dẹp, đi học lại vào bếp làm việc, thậm chí thường xuyên được đánh đòn chỉ vì làm người lớn không hài lòng. Những ký ức ức chế gắn kết với cô bé mới học lớp 4 và trở thành nỗi đau tim kéo dài nhiều năm.

Niềm đam mê âm nhạc đến với Thủy Tiên từ rất sớm. Chưa đầy 10 tuổi, cô đã có thể tự sáng tác ca khúc. Sau này, nữ ca sĩ theo học thanh nhạc tại Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật TP.HCM và có cơ duyên gặp nhạc sĩ Quốc Bảo - người hỗ trợ cô trong những bước đầu bước chân vào làng giải trí. Năm 2005, Thủy Tiên phát hành album đầu tay nhưng chưa tạo được tiếng vang. Phải đến năm 2008, khi được nhận phần nhạc phim Tuyết nhiệt đới với hai khúc Giấc mơ tuyết trắng và Tuyết nhiệt đới, tên tuổi của cô mới thực sự nổ và được đông lạnh giả tưởng đến.

Vợ chồng Thuỷ Tiên sống ở biệt thự tỷ lệ tại TP.HCM

Cặp đôi từng dành nhiều thời gian đi thiện nguyện trước khi xả vào ồn ào

Ảnh: FBNV