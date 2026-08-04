Bỏ nhà hàng ở Mỹ để về TP.HCM bán bánh mì: Ông Tây khiến khách Việt chấm 8,5, bán 2 tiếng đã hết sạch

Với hơn 72.000 người theo dõi trên Facebook, đầu bếp người Mỹ Chad Kubanoff là gương mặt quen thuộc với nhiều tín đồ ẩm thực Việt. Trên trang cá nhân, anh thường xuyên đăng tải những video tự tay chế biến hàng loạt món ăn truyền thống như bánh mì, gỏi cuốn, bánh hỏi, bánh xèo, bún bò Huế… Thậm chí, có lần Chad còn khiến cộng đồng mạng bất ngờ khi thử chế biến cả món thịt chuột đồng - món ăn mà không ít người Việt cũng chưa từng dám thử.

Mới đây, Chad tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm khi chính thức mở tiệm bánh mì của riêng mình tại TP.HCM.

Đầu bếp người Mỹ Chad Kubanoff mở tiệm bánh mì ở TP HCM

Từ những buổi bán thử đến tiệm bánh mì chính thức

Theo thông tin được chia sẻ trên fanpage, ngày 3/8, vợ chồng Chad Kubanoff chính thức khai trương quán bánh mì tại KDC An Phú Hưng, phường Tân Hưng, TP.HCM. Trước đó, cặp đôi từng nhiều lần tổ chức các buổi bán bánh mì theo hình thức pop-up và nhận được sự ủng hộ của đông đảo thực khách, không chỉ người Việt mà còn cả khách nước ngoài.

Khách xếp hàng mua bánh mì do đầu bếp Chad bán

Đáng chú ý, ngay trong ngày đầu tiên chính thức mở bán, quán đã nhanh chóng "cháy hàng". Trên fanpage, Chad Kubanoff hào hứng chia sẻ: "Chúng tôi đã bán hết sạch chỉ sau 2 giờ trong ngày mở bán chính thức đầu tiên! Xin gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã đến và mua bánh mì hôm nay. Sự ủng hộ của mọi người thực sự vượt ngoài mong đợi."

Ngay trong ngày đầu tiên chính thức mở bán, quán đã nhanh chóng "cháy hàng" sau 2 tiếng

Đầu bếp người Mỹ cũng nhắn nhủ những thực khách chưa kịp thưởng thức rằng quán sẽ mở cửa trở lại từ 8h30 sáng hôm sau. Hiện trong giai đoạn đầu, quán chỉ phục vụ khoảng 50 ổ bánh mì mỗi ngày, bán từ thứ Hai đến thứ Năm và sẽ đóng cửa ngay khi hết hàng, vì vậy khách được khuyến khích đến sớm để tránh hết suất.

Giai đoạn đầu, quán chỉ phục vụ khoảng 50 ổ bánh mì mỗi ngày

Điều khiến nhiều người thích thú là hầu hết nguyên liệu đều được hai vợ chồng tự tay chuẩn bị. Phần nhân bánh mì là thịt nướng trên than củi do chính Chad thực hiện. Những miếng thịt nóng hổi sau khi nướng được cắt trực tiếp, kẹp cùng bánh mì, đồ chua, hành lá và rau mùi.

Hầu hết nguyên liệu đều được hai vợ chồng tự tay chuẩn bị

Trong các video được đăng tải, đầu bếp người Mỹ thao tác vô cùng thành thạo và nhanh nhẹn. Vừa thoăn thoắt nướng thịt, làm bánh, anh vẫn liên tục cười nói, chào hỏi và trò chuyện với khách hàng. Thành phẩm là những ổ bánh mì với lớp vỏ giòn rụm, được nhiều thực khách nhận xét có hương vị hấp dẫn.

Một thực khách Việt sau khi thưởng thức đã để lại đánh giá khá chi tiết: "Tôi đã ăn thử bánh mì này và đây là cảm nhận của mình. Với chất lượng như vậy thì mức giá 70.000 đồng là hoàn toàn xứng đáng. Thịt được tẩm ướp rất vừa vị, mềm và có mùi thơm đặc trưng của than củi. Vợ tôi vốn rất kén đồ chua cũng rất thích phần dưa góp của quán. Theo mình, sẽ ngon hơn nếu rắc bột ớt trực tiếp lên thịt thay vì cho vào phần sốt. Khi ăn đến khoảng 2/3 ổ bánh mì, mình thấy vị hơi mặn và hương vị của thịt lấn át phần sốt. Tổng thể mình chấm 8,5/10 và rất muốn thử thêm những món bánh mì cũng như các món fusion khác của anh."

Bên dưới các bài đăng, nhiều thực khách khác cũng để lại bình luận khen bánh mì ngon, phần thịt thơm và chất lượng.

Một ổ bánh mì được bán với giá 70.000 đồng được khách Việt chấm 8,5/10 điểm

Người Mỹ "phải lòng" văn hóa ẩm thực Việt

Thực tế, Chad Kubanoff không phải là cái tên xa lạ với cộng đồng yêu ẩm thực. Cách đây vài năm, anh từng gây chú ý với dòng giới thiệu giản dị: "Tôi là một đầu bếp yêu Việt Nam, nhưng tôi không nói tốt."

Kể từ đó, anh liên tục chia sẻ những video khám phá các món ăn, quán ăn bình dân tại TP.HCM và nhanh chóng nhận được sự yêu thích của đông đảo khán giả Việt Nam.

Nam đầu bếp liên tục chia sẻ những video khám phá các món ăn, quán ăn bình dân tại TP.HCM

Đầu bếp người Mỹ từng cho biết anh cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi các nội dung của mình được người Việt đón nhận. Ban đầu, Chad chỉ kỳ vọng những video sẽ thu hút khán giả nước ngoài muốn tìm hiểu về Việt Nam. Vì vậy, anh vô cùng bất ngờ khi lượng người xem đông đảo lại đến từ chính người Việt và cả cộng đồng Việt kiều.

"Nhiều người Việt sống ở nước ngoài nói rằng họ cảm thấy nhớ quê hương khi xem các video của tôi. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ và xúc động nhất là khi có những Việt kiều thế hệ thứ nhất hoặc thứ hai chia sẻ rằng tôi đã truyền cảm hứng để họ kết nối lại với văn hóa Việt Nam và khiến họ thêm tự hào về nguồn cội của mình", Chad từng kể.

Theo Chad, từ khi chuyển đến Việt Nam sinh sống và làm việc, điều khiến anh yêu thích nhất chính là văn hóa ẩm thực đường phố. Anh đặc biệt ấn tượng với sự tiện lợi, bình dị nhưng vô cùng phong phú của những quán ăn ven đường.

"Ở một thành phố lớn như TP.HCM, tôi luôn có cảm giác mình phải tiếp tục khám phá vì lúc nào cũng có một món ăn mới hay một quán mới để thử. Ẩm thực nơi đây quá đa dạng."

Khi được hỏi đâu là món Việt yêu thích nhất, Chad thừa nhận đây là câu hỏi rất khó bởi "món tủ" của anh luôn thay đổi. Bún bò Huế là món đầu tiên anh ăn khi đến Việt Nam và hoàn toàn khác với những món súp Việt mà nam đầu bếp từng thử ở Mỹ. "Tôi chưa bao giờ ăn một món nước nào có nhiều tầng kết cấu như vậy và gần như yêu thích ngay từ lần đầu tiên. Hiện nay, những món tôi mê nhất là bún mọc, mì Quảng, bánh canh cá lóc và bánh đa cua. Điều tuyệt vời là tất cả đều có thể dễ dàng tìm thấy ở TP.HCM" - Chad từng bộc bạch.

Đối với Chad, việc quay video nấu ăn và trải nghiệm các món Việt không chỉ giúp anh tích lũy thêm kiến thức, kỹ năng về ẩm thực mà còn hiểu sâu hơn về văn hóa và đời sống của người Việt.

Việc quay video nấu ăn và trải nghiệm các món Việt giúp Chad tích lũy thêm kiến thức, kỹ năng về ẩm thực

Từ đầu bếp Mỹ đến người đàn ông gắn bó với Việt Nam

Bén duyên với nghề bếp từ năm 18 tuổi, Chad Kubanoff - quê ở bang Pennsylvania (Mỹ) chuyển đến TP.HCM sinh sống và làm đầu bếp từ năm 2008.

Anh cho biết chính cố đầu bếp Anthony Bourdain là người truyền cảm hứng để anh khám phá vẻ đẹp của Việt Nam, đặc biệt là nền ẩm thực. Sự tò mò và khát khao trải nghiệm đã đưa anh đến TP.HCM.

Ban đầu, bố mẹ Chad rất sốc và lo lắng khi biết anh muốn chuyển đến sống ở một đất nước cách nước Mỹ nửa vòng trái đất. "Với nhiều người Mỹ cùng thế hệ bố mẹ tôi, khi nhắc đến Việt Nam họ chỉ nghĩ đến chiến tranh. Nhưng sau nhiều lần sang thăm tôi, họ hoàn toàn hiểu vì sao tôi lại yêu cuộc sống ở đây đến vậy" - anh nói.

Không chỉ yêu ẩm thực Việt, Chad còn tìm thấy một nửa của mình tại Việt Nam. Anh kết hôn với chị Thủy vào năm 2011. Trước khi cưới, cả hai nghỉ việc, cùng nhau đi xe máy xuyên Việt, ghé qua nhiều tỉnh thành để khám phá và thưởng thức đặc sản địa phương.

Năm 2013, vợ chồng Chad đưa nhau trở về Pennsylvania (Mỹ) sinh sống. Tại đây, họ mở nhà hàng Same Same chuyên phục vụ các món ăn đường phố Việt Nam và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ thực khách. Nhà hàng này cũng từng được trang ẩm thực nổi tiếng Eater giới thiệu.

Đến cuối năm 2022, sau hơn 10 năm sinh sống tại Mỹ, vợ chồng Chad cùng ba con quyết định trở lại TP.HCM vì vẫn còn quá nhiều tình cảm dành cho Việt Nam.

Vợ chồng đầu bếp Chad Kubanoff

Chị Thủy Kubanoff cho biết cả gia đình đều cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Chị luôn ủng hộ niềm đam mê dành cho ẩm thực Việt của chồng và mong cả gia đình sẽ còn gắn bó với Việt Nam trong nhiều năm nữa.

Về phần mình, bên cạnh việc bán hàng, Chad sẽ tiếp tục sản xuất các nội dung về du lịch và ẩm thực để lan tỏa tình yêu với ẩm thực Việt tới mọi nhà.

Nguồn ảnh: Yes Chef, with Chad Kubanoff