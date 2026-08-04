Hoa hậu Thanh Thủy làm cô dâu

Hoa hậu Thanh Thủy đang là một trong những người đẹp nhận được nhiều sự quan tâm của showbiz Việt. Sau 4 năm đăng quang, người đẹp sinh năm 2002 ngày càng ghi dấu ấn với hình ảnh trưởng thành, cuốn hút và được nhiều nhãn hàng, chương trình thời trang lựa chọn.

Mới đây, Hoa hậu Thanh Thủy gây chú ý khi xuất hiện trong hình ảnh cô dâu với những thiết kế của NTK Lê Thanh Hòa. Nàng hậu khoe vẻ đẹp trong trẻo, ngọt ngào nhưng không kém phần quyến rũ. Làn da sáng, đường nét gương mặt hài hòa cùng nụ cười rạng rỡ giúp Thanh Thủy nổi bật trong từng khung hình.

Không chỉ ghi điểm bởi nhan sắc, Thanh Thủy còn sở hữu vóc dáng cao ráo, cân đối với đôi chân dài và đường cong thanh thoát. Khi diện váy cưới, lợi thế hình thể càng được tôn lên, tạo nên tổng thể vừa nữ tính, mềm mại vừa sang trọng.

Ở những khung hình mới, Thanh Thủy cho thấy khả năng biến hóa đa dạng trước ống kính. Nếu hình ảnh đời thường mang đến cảm giác trẻ trung, ngọt ngào, khi khoác lên mình váy cô dâu, nàng hậu lại toát lên vẻ đằm thắm, trưởng thành và đầy cuốn hút.

Hoa hậu Thanh Thủy gây chú ý khi xuất hiện trong hình ảnh cô dâu

Không chỉ ghi điểm bởi nhan sắc, Thanh Thủy còn sở hữu vóc dáng cân đối

Khi diện váy cưới, lợi thế hình thể càng được tôn lên, tạo nên tổng thể vừa nữ tính, mềm mại vừa sang trọng trong những thiết kế váy cưới từ NTK Lê Thanh Hòa.

Về chuyện tình cảm, Thanh Thủy khá kín tiếng và hiếm khi chia sẻ cụ thể về đời tư. Kể từ khi bước vào showbiz, người đẹp chủ yếu tập trung cho công việc, các hoạt động nghệ thuật và hành trình sau khi đăng quang. Tuy nhiên, thời gian qua, mối quan hệ giữa Hoa hậu Thanh Thủy và ca sĩ Trịnh Thăng Bình liên tục trở thành đề tài được cư dân mạng quan tâm. Tháng 7 vừa qua, cả hai được cho là cùng xuất hiện tại một quán cà phê, tiếp tục khiến nghi vấn hẹn hò được nhắc lại.

Đây không phải lần đầu Thanh Thủy và Trịnh Thăng Bình vướng tin tình cảm. Nghi vấn giữa hai người đã xuất hiện từ giữa năm 2025, khi cư dân mạng liên tục "soi" ra những điểm trùng hợp như sử dụng đồ đôi, check-in tại các địa điểm giống nhau hay có những tương tác được cho là liên quan trên mạng xã hội. Dù nhận được nhiều sự chú ý, cả hai vẫn giữ im lặng và chưa chính thức lên tiếng về mối quan hệ.

Đến giữa tháng 1 vừa qua, Thanh Thủy tiếp tục bị chú ý khi rời một sự kiện bằng chiếc xe được cho là có nhiều điểm tương đồng với mẫu xe và biển số từng được Trịnh Thăng Bình sử dụng trong một MV trước đó. Một số "team qua đường" còn cho rằng người đưa đón nàng hậu là nhân viên của nam ca sĩ. Tuy nhiên, những chi tiết này hiện vẫn chỉ là suy đoán từ cộng đồng mạng và chưa đủ để xác nhận mối quan hệ tình cảm giữa hai người.

Thời gian qua, mối quan hệ giữa Hoa hậu Thanh Thủy và ca sĩ Trịnh Thăng Bình liên tục trở thành đề tài được cư dân mạng quan tâm. Ảnh: Tổng hợp

Cả hai bị bắt gặp xuất hiện chung, sử dụng đồ đôi. Ảnh: Tổng hợp

Thanh Thủy được biết đến sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022. Sau cuộc thi, cô tích cực tham gia các hoạt động nghệ thuật, thời trang và thiện nguyện, đồng thời đại diện Việt Nam tại Miss International 2024.

Tại cuộc thi quốc tế, Thanh Thủy xuất sắc giành vương miện Miss International 2024, trở thành người đẹp Việt Nam đầu tiên đăng quang tại đấu trường này. Chiến thắng giúp tên tuổi của nàng hậu nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả trong nước lẫn quốc tế.