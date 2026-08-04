Áp lực của Hoa hậu Bảo Ngọc trước thềm đại diện Việt Nam thi Miss World 2026

Miss World 2026 (Hoa hậu Thế giới) sẽ tổ chức tại Việt Nam từ ngày 8/8 đến 5/9 qua 3 chặng Quảng Ninh, Hải Phòng, Nha Trang. Cuộc thi năm nay quy tụ hơn 130 người đẹp từ khắp nơi trên thế giới và vùng lãnh thổ. Lê Nguyễn Bảo Ngọc là người đẹp sẽ đại diện Việt Nam tại mùa giải năm nay.

Trước thềm nhập cuộc, Bảo Ngọc xúc động khi nhìn lại chặng đường chuẩn bị vừa qua. Cô cảm ơn ê-kíp cùng bạn bè đồng hành, cho biết suốt nhiều tháng qua “không ngày nào là ngừng nghỉ, không ngày nào là bỏ cuộc”. Đại diện nước chủ nhà, Bảo Ngọc mang trong mình nhiều áp lực. Tuy nhiên dù có những lúc mệt mỏi, cô và cả ê-kíp vẫn “nắm tay nhau đi qua”.

Lê Nguyễn Bảo Ngọc đại diện Việt Nam thi Miss World 2026.

Cô cho biết những người tỏa sáng và lấp lánh nhất trong mắt mình lúc này chính là cha mẹ. “Con cảm ơn gia đình luôn đồng hành, ủng hộ, nuôi dạy con để hôm nay con có thể tự hào đứng đây, đến với đấu trường Miss World”, Bảo Ngọc nói.

Trong phần phát biểu bằng tiếng Anh, Bảo Ngọc gửi lời chào tới Tổ chức Miss World và các thí sinh sắp đến Việt Nam. Cô chia sẻ sự háo hức khi được đón các đại diện quốc tế, đồng thời giới thiệu sự thân thiện, hiếu khách và những điểm đến trong hành trình cuộc thi.

Nàng hậu mời gọi các thí sinh giữ tinh thần vui vẻ, gác lại mọi lo âu của hành trình dài phía sau khi đến Việt Nam, đồng thời khẳng định người dân Việt Nam sẽ đón tiếp họ không chỉ như những vị khách mà như người thân trong gia đình. Bảo Ngọc cũng nhắn các thí sinh chuẩn bị tinh thần trải nghiệm nhiều địa danh đẹp của Việt Nam và đừng ngại ghi lại khoảnh khắc bằng những bức ảnh kỷ niệm trong suốt hành trình.

Tại phần thi Dances of the World, Bảo Ngọc sẽ diện trang phục mang tên “Lưng trời vương nắng”, do Bùi Thế Bảo và Nguyễn Nguyên Bảo thực hiện. Thiết kế từng nhận giải “Best Costume of Dances of Vietnam” tại Miss World Vietnam 2025.

Đối với phần thi tài năng, Bảo Ngọc chuẩn bị tiết mục sử dụng chất liệu âm nhạc và nhạc cụ dân tộc Việt Nam. Theo ê-kíp, việc sử dụng đàn đá trong tiết mục nhằm giới thiệu thêm một loại hình nhạc cụ truyền thống của Việt Nam tới khán giả quốc tế.

Trang phục Bảo Ngọc sẽ mặc tại phần thi “Dances of the World”.

Theo lịch trình được công bố, Miss World 2026 sẽ trải qua 3 chặng chính. Tại Quảng Ninh, thí sinh đến Việt Nam từ ngày 8/8, dự tiệc chào mừng tối 9/8 và bước vào đêm khai mạc ngày 11/8. Tiếp đến là Hải Phòng với lễ công bố thí sinh - trao bảng tên kèm tiệc chào mừng ngày 13/8, thi tài năng ngày 16/8, hoạt động nấu ăn ngày 17/8, đêm diễn Vietnam Beauty Fashion Fest - Lễ hội Thời trang Vẻ đẹp Việt Nam lần thứ 16 - hạng mục Top Model - Siêu mẫu ngày 18/8 và Thử thách Thể thao ngày 19/8.

Chặng cuối tại Nha Trang với loạt hoạt động như Gala dinner (21/8), Head to Head - Thử thách đối đầu (22/8), đêm thi tài năng (23/8), phỏng vấn kín (30/8). Ngày 31/8, các thí sinh sẽ tham gia chương trình tri ân các Bà mẹ Việt Nam anh hùng cùng dạ tiệc từ thiện.

Ngày 2/9 sẽ diễn ra Dances of the World. Tại chương trình, các thí sinh trình diễn trang phục, âm nhạc và những điệu múa gắn với văn hóa của quốc gia, vùng lãnh thổ mà mình đại diện.

Đêm chung kết Miss World lần thứ 73 dự kiến diễn ra ngày 5/9 tại Nha Trang. Theo Chủ tịch Miss World Vietnam, đêm chung kết dự kiến được phát sóng đến khán giả toàn cầu.