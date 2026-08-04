Việt Nam từng có một cung đường ngập tuyết đến mức phải cấm xe qua lại, hơn 10 năm trôi qua du khách xem lại vẫn trầm trồ

Việt Nam đang trải qua những ngày hè oi bức. Thế nhưng, những ngày gần đây, mạng xã hội lại bất ngờ chia sẻ rầm rộ một đoạn video ghi lại khung cảnh tuyết phủ trắng xóa trên một cung đường ở Việt Nam.

Không phải AI, cũng không phải sản phẩm dàn dựng, đây là những thước phim được ghi lại tại Sa Pa (Lào Cai) vào tháng 12/2013 - thời điểm diễn ra một trong những đợt tuyết rơi hiếm gặp và dày nhất từng được ghi nhận ở Việt Nam. Nhiều cư dân mạng hài hước gọi đây là "tư liệu lịch sử", bởi đến nay đã hơn một thập kỷ trôi qua nhưng khung cảnh ấy vẫn khiến người xem không khỏi ngỡ ngàng.

Đoạn video tuyết rơi ở Sa Pa năm 2013 bất ngờ được nhiều người chia sẻ lại những ngày gần đây. Nguồn: Sưu tầm

Trong đoạn video, cả con đường đèo gần như bị tuyết bao phủ. Hai bên đường chất đầy những ụ tuyết cao, mặt đường chỉ còn lại những vệt bánh xe vừa đủ để xe máy di chuyển chậm chạp. Cây cối trên sườn núi phủ trắng, lan can và taluy cũng bị tuyết lấp kín, tạo nên khung cảnh chẳng khác nào một cung đường ở châu Âu giữa mùa đông. Chỉ nhìn qua hình ảnh, ít ai nghĩ đây lại là một góc của Việt Nam - quốc gia nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa.

Cả con đường đèo gần như bị tuyết bao phủ, hai bên đường đầy những ụ tuyết cao

Đối với nhiều người trẻ chưa từng chứng kiến thời khắc ấy, đoạn video mang đến cảm giác vừa lạ lẫm vừa thích thú. Không ít bình luận bày tỏ sự bất ngờ vì lần đầu tiên được thấy tuyết rơi dày đến mức phủ kín đường sá như vậy ở Việt Nam. Bởi thông thường, mỗi mùa đông chỉ xuất hiện băng giá hoặc sương muối trên các đỉnh núi cao như Fansipan, Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Y Tý (Lào Cai)... còn tuyết rơi dày trên diện rộng là hiện tượng cực kỳ hiếm.

Rất đông người dân, đặc biệt là các bạn trẻ đổ lên mạn Trạm Tôn, Bát Xát ngắm tuyết rơi vào tháng 12/2013 . Ảnh: Phạm Vũ Sơn

Bên dưới đoạn video, nhiều người từng có mặt tại Sa Pa vào mùa đông năm ấy cũng chia sẻ lại những ký ức khó quên.

"Hồi đó đang học đại học năm 3, mấy đứa trong lớp rủ nhau lên Sa Pa xem tuyết mà mình lại không đi. Đến giờ vẫn tiếc vì bỏ lỡ cơ hội."

"Cái lạnh năm ấy không thể nào quên được. Hồi đó mình học lớp 8, lạnh đến mức cầm bút cũng khó. Giờ ra chơi nhìn sang ngọn núi đối diện trường thì thấy tuyết phủ trắng cả một nửa."

"Nhớ lắm mùa tuyết Sa Pa năm ấy, nơi mà tôi vừa được xem qua ảnh."

"Nhìn cứ tưởng ở châu Âu chứ không nghĩ là Việt Nam."

Hoa quả phủ kín băng tuyết. Ảnh: Hải Âu.

Chuyện gì đã xảy ra ở Sa Pa tháng 12/2013?

Theo ghi nhận, sáng 15/12/2013, tuyết bắt đầu rơi tại thị trấn Sa Pa. Khác với những năm trước chủ yếu chỉ xuất hiện hiện tượng băng giá hoặc tuyết đóng trên cây cối, đây là lần hiếm hoi những bông tuyết rơi thật sự với mật độ dày, tạo nên khung cảnh trắng xóa khắp thị trấn.

Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh rất mạnh, nhiệt độ giảm sâu khiến nhiều khu vực như Thác Bạc, đèo Ô Quy Hồ xuất hiện tuyết. Càng về trưa, tuyết càng rơi dày, phủ kín đường sá, mái nhà, cây cối và các sườn núi.

Tuyết dày làm võng cả mái nhà người dân. Ảnh: Hải Âu.

Điều đáng chú ý là độ dày của lớp tuyết chênh lệch rất lớn giữa các khu vực. Tại trung tâm thị trấn Sa Pa và vùng lân cận, lớp tuyết ghi nhận được dày khoảng 5 đến 8cm. Nhưng càng lên cao, lượng tuyết càng nhiều. Riêng tại đèo Ô Quy Hồ, cung đường nằm ở độ cao gần 2.000m và được mệnh danh là một trong tứ đại đỉnh đèo của miền Bắc, có nơi lớp tuyết dày tới khoảng 50cm, tức gấp nhiều lần so với khu vực trung tâm.

Dù rất lạnh nhưng ai cũng tỏ ra hứng thú với những bông tuyết trắng.

Chính lượng tuyết dày bất thường này đã khiến nhiều đoạn đường bị tê liệt. Lực lượng chức năng phải cấm các phương tiện lưu thông qua đèo từ sáng 16/12 để đảm bảo an toàn.

Đây được xem là đợt tuyết rơi đầu tiên của mùa đông năm 2013 và cũng là một trong những đợt tuyết lớn nhất từng ghi nhận tại Sa Pa. Hiện tượng thiên nhiên hiếm gặp này khi đó đã biến Sa Pa thành điểm đến "nóng" giữa mùa đông, thu hút hàng nghìn du khách từ khắp nơi đổ về để tận mắt ngắm tuyết, chụp ảnh và trải nghiệm cảm giác mà rất ít người nghĩ có thể bắt gặp ngay trên đất Việt.