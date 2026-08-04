Vì sao ngày càng nhiều gia đình không còn đóng kín cửa ngay sau khi tắm hoặc đi vệ sinh?

Không ít gia đình có thói quen đóng kín cửa nhà vệ sinh ngay sau khi sử dụng để ngăn mùi lan ra ngoài. Ngược lại, cũng có một người luôn mở cửa cho thông thoáng. Vậy cách nào mới tốt hơn cho sức khỏe và giúp nhà vệ sinh ít ẩm mốc, ít mùi hôi?

Thực tế, không có một câu trả lời đúng cho mọi ngôi nhà. Tuy nhiên, nếu nhìn từ góc độ vệ sinh và kiểm soát độ ẩm, các chuyên gia thường ưu tiên việc thông thoáng không gian sau khi sử dụng thay vì đóng kín ngay lập tức.

Vì sao không nên đóng kín cửa ngay sau khi tắm hoặc đi vệ sinh?

Sau khi tắm, hơi nước trong nhà vệ sinh tăng lên rất nhanh. Nếu đóng kín cửa ngay, độ ẩm sẽ bị giữ lại bên trong, tạo môi trường thuận lợi cho nấm mốc phát triển ở trần nhà, ron gạch, các góc khuất và quanh bồn rửa.

Đây là lý do nhiều nhà vệ sinh dù được lau dọn thường xuyên vẫn xuất hiện mùi ẩm, tường bị mốc đen hoặc các khe gạch nhanh xuống cấp. Đây là nguồn lây bệnh nếu tình trạng không được dọn sạch sớm.

Giải pháp đơn giản hơn là mở cửa hoặc bật quạt hút khoảng 20–30 phút sau khi sử dụng để hơi ẩm thoát ra ngoài. Nếu nhà vệ sinh có cửa sổ hoặc ô thông gió, hiệu quả sẽ rõ rệt hơn vì không khí được lưu thông liên tục.

Mở cửa có làm mùi lan khắp nhà?

Điều này phụ thuộc vào thiết kế của từng căn nhà. Nếu nhà vệ sinh có cửa sổ hoặc quạt hút hoạt động tốt, việc hé hoặc mở cửa khi không sử dụng thường giúp giảm mùi và giữ không gian khô ráo hơn.

Nếu nhà vệ sinh nằm sát phòng khách, phòng ngủ hoặc khu vực ăn uống, mở cửa hoàn toàn có thể khiến mùi phát tán sang các khu vực sinh hoạt chung.

Trong trường hợp thứ hai, cách hợp lý là mở cửa để hong khô không gian ngay sau khi dùng, sau đó đóng cửa khi nhà vệ sinh đã khô ráo.

Nhiều người chỉ chú ý cánh cửa mà quên thứ quan trọng hơn

Mùi hôi trong nhà vệ sinh không chỉ đến từ không khí bí mà còn từ những vị trí dễ tích tụ vi khuẩn, là nguồn lây bệnh thầm lặng như miệng cống, bồn cầu, thảm lau chân, chổi cọ, thùng rác, các khe ron gạch ẩm ướt.

Ngoài ra có một thói quen nhỏ nhưng rất quan trọng là đậy nắp bồn cầu trước khi xả nước. Nhiều nghiên cứu cho thấy, việc này giúp giảm lượng giọt bắn li ti chứa vi khuẩn phát tán vào không khí và bám lên các bề mặt xung quanh như khăn mặt, bàn chải đánh răng hay tay nắm cửa.

Cách giữ nhà vệ sinh sạch và ít mùi hơn

Ngoài chuyện mở hay đóng cửa, bạn nên:

Giữ sàn nhà khô sau khi tắm.

Vệ sinh miệng cống định kỳ.

Lau sạch ron gạch và các góc khuất.

Kiểm tra quạt hút thường xuyên.

Hạn chế để quá nhiều đồ dùng trong nhà vệ sinh.

Không gian càng khô thoáng, nguy cơ nấm mốc và mùi hôi càng giảm, sức khoẻ các thành viên trong gia đình càng được cải thiện.

Nếu phải chọn một nguyên tắc đơn giản cho đa số gia đình, câu trả lời là: Không nên đóng kín cửa nhà vệ sinh ngay sau khi sử dụng.

Hãy ưu tiên thông gió trước, đóng cửa sau. Mở cửa hoặc bật quạt hút để hơi ẩm thoát ra ngoài, rồi tùy vào vị trí và thiết kế của nhà vệ sinh mà quyết định đóng kín hay chỉ hé cửa.

Nói cách khác, điều giúp nhà vệ sinh sạch và dễ chịu không nằm ở việc cánh cửa mở hay đóng, mà ở khả năng lưu thông không khí, kiểm soát độ ẩm và vệ sinh thường xuyên. Đây mới là yếu tố quan trọng nhất để hạn chế mùi hôi, nấm mốc và bảo vệ sức khỏe của cả gia đình.

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